Familiares llegaron a las instalaciones de Medicina Forense de San Pedro Sula para reclamar los cuerpos de los tres hombres abatidos durante el operativo policial en Yoro. (Foto: Cortesía)

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Los tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo que murieron durante un enfrentamiento armado con elementos de la Policía Nacional en una zona montañosa del departamento de Yoro habrían utilizado identidades falsas, una situación que provocó confusión sobre sus nombres después del operativo y que salió a la luz cuando sus familiares llegaron a reclamar los cuerpos en Medicina Forense.

Inicialmente, las autoridades policiales identificaron a los fallecidos como Edin Manríquez Reaños, conocido con el alias de «Minikeke»; Jefferson Alexis Murillo, alias «Pastelito», y Ciro Laínez Martínez.

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Sin embargo, esta información fue cuestionada por sus parientes, quienes aseguraron que los nombres proporcionados por las autoridades no correspondían a las personas que murieron durante el intercambio de disparos.

De acuerdo con información divulgada por TN5 desde la morgue de San Pedro Sula, los familiares identificaron a los tres fallecidos como Gabriel Antonio Hernández Castro, Emir Yair Archaga Barahona y Antonio Modesto Pineda Torres.

Entre los datos proporcionados por los parientes figura que Emir Yair Archaga Barahona tenía 17 años, mientras que Antonio Modesto Pineda Torres tenía 23 años. Sobre Gabriel Antonio Hernández Castro no se detalló su edad en la información compartida.

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Inicialmente, la Policía Nacional identificó a los fallecidos como Edin Manríquez Reaños, alias «Minikeke»; Jefferson Alexis Murillo, alias «Pastelito», y Ciro Laínez Martínez. (Foto: Cortesía)

Los familiares explicaron que los jóvenes utilizaban otros nombres, por lo que las identidades que manejaban las autoridades durante las primeras diligencias no serían las verdaderas. Esta circunstancia habría dificultado establecer inicialmente quiénes eran las personas que habían muerto en el enfrentamiento armado.

Según el relato de los parientes, los nombres que inicialmente proporcionaron los agentes policiales en la zona del operativo corresponderían a otras personas que posiblemente todavía estarían con vida.

Esta versión fue expuesta por los familiares cuando se presentaron a las instalaciones de Medicina Forense para realizar los trámites correspondientes y reclamar los cadáveres.

Sus señalamientos deberán ser contrastados mediante los procedimientos oficiales de identificación forense, que permitirán establecer legalmente la identidad de cada uno de los fallecidos.

Gabriel Antonio Hernández Castro, Emir Yair Archaga Barahona tenía 17 años y Antonio Modesto Pineda Torres, de 23 años, fueron los nombres proporcionados por los parientes como la verdadera identidad de los fallecidos. (Foto: Cortesía)

Hasta el momento, la información divulgada por los familiares representa una versión distinta a la identificación inicial proporcionada por la Policía Nacional, por lo que el caso también abre interrogantes sobre las identidades que utilizaban los presuntos integrantes de esta estructura criminal.

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Los tres hombres murieron durante un operativo policial desarrollado en una zona montañosa de Yoro, como parte de las acciones de búsqueda y localización de integrantes del denominado Cartel del Diablo, una estructura criminal contra la que las autoridades mantienen operaciones en ese departamento.

Según el informe oficial, durante las labores de reconocimiento y apoyo aéreo, varios presuntos miembros de la organización criminal abrieron fuego contra los helicópteros policiales que sobrevolaban el sector.

Ante los disparos, los equipos de seguridad respondieron con acciones de cobertura y apoyo desde el componente aéreo, lo que permitió que las unidades terrestres continuaran su avance e ingresaran tácticamente al área donde se desarrollaba la intervención.

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Los familiares aseguraron que los tres jóvenes utilizaban identidades distintas a sus nombres reales, lo que habría provocado la confusión durante las primeras diligencias. (Foto: Cortesía)

La operación se produjo en un terreno montañoso, donde las condiciones geográficas representaban un desafío para el desplazamiento de los equipos policiales.

Las acciones aéreas y terrestres permitieron que los agentes ingresaran al sector para realizar las inspecciones correspondientes después del intercambio de disparos.

Posteriormente, durante el reconocimiento del lugar, los uniformados encontraron a tres presuntos integrantes del Cartel del Diablo sin vida. Las autoridades confirmaron que las víctimas habían muerto durante el enfrentamiento y que ningún elemento de seguridad resultó herido.

El hecho se enmarca en los operativos que la Policía Nacional desarrolla en Yoro contra esta organización criminal, mientras las autoridades buscan ubicar a sus principales integrantes.

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