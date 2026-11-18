Bill Gates relata cómo Guinea logró combatir la enfermedad del sueño, altamente mortal en su población. (Europa Press)

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La tecnología no siempre requiere equipos electrónicos sofisticados o sistemas de inteligencia artificial. En ocasiones, una solución sencilla puede cambiar la vida de miles de personas. Así lo demuestra la historia que compartió Bill Gates en su blog Gates Notes, donde relata cómo Guinea utilizó herramientas de control de insectos, métodos de investigación sanitaria y avances farmacológicos para combatir una enfermedad transmitida por la mosca tse-tsé.

El protagonista de esta historia es Mamadou Camara, un especialista en salud pública que dedicó más de 30 años a investigar y combatir la tripanosomiasis africana humana, conocida popularmente como enfermedad del sueño.

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Esta infección es causada por un parásito que llega al organismo mediante la picadura de una mosca tse-tsé infectada. En sus primeras etapas puede provocar fiebre, dolores de cabeza y cansancio. Sin tratamiento, puede alcanzar el sistema nervioso central y generar alteraciones del comportamiento, confusión, trastornos del sueño y, finalmente, la muerte.

La mosca tse-tsé transmite el parásito que causa la enfermedad del sueño, una infección que puede afectar el cerebro y provocar la muerte. (Bill Gates Notes)

Las trampas tecnológicas que ayudaron a combatir la mosca tse-tsé

Cuando Camara comenzó sus investigaciones en 1992, uno de los principales problemas era identificar los lugares donde se concentraban los insectos transmisores. Para conseguirlo, su equipo recorrió distintas regiones de Guinea y recopiló información sobre los contagios.

Los investigadores descubrieron que las moscas no se encontraban necesariamente en los lugares donde inicialmente esperaban hallarlas. Una parte importante de su población estaba en los manglares, donde los habitantes realizaban actividades cotidianas como pescar, cortar madera y recolectar sal.

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Este descubrimiento permitió modificar la estrategia de prevención y concentrar los esfuerzos en las zonas de mayor riesgo.

Las trampas impregnadas con insecticida fueron fundamentales para reducir la población de moscas tse-tsé en Guinea. (Bill Gates Notes)

Para reducir la población de insectos, los especialistas instalaron trampas fabricadas con tela azul impregnada con insecticida. Estos dispositivos atraían a las moscas y permitían eliminarlas sin necesidad de utilizar maquinaria compleja.

La iniciativa también incluyó equipos médicos móviles que visitaban comunidades alejadas para detectar personas infectadas y ofrecerles tratamiento. De esta manera, Guinea combinó dos estrategias: intervenir sobre el insecto transmisor y atender a quienes ya habían contraído la enfermedad.

La importancia de reducir el tamaño de las trampas

El desarrollo de estos dispositivos también tuvo mejoras. En colaboración con investigadores de Burkina Faso, el equipo de Camara consiguió reducir considerablemente el tamaño de las trampas sin disminuir su efectividad.

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La participación de las comunidades fue fundamental para mantener el sistema. Al principio, algunos habitantes desconfiaban de los dispositivos, pero comenzaron a aceptarlos cuando comprobaron que había menos moscas en sus localidades.

Un episodio ocurrido durante la epidemia de ébola de 2014 demostró la importancia de esta estrategia. En el distrito de Boffa, Guinea, las actividades de detección y tratamiento de la enfermedad del sueño quedaron suspendidas. Sin embargo, cuando se reanudaron las pruebas, las comunidades que tenían instaladas las trampas no registraron nuevos casos. En localidades cercanas sin estos dispositivos, hasta una de cada 20 personas estaba infectada.

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Los equipos médicos móviles recorrieron zonas rurales para detectar contagios y ofrecer tratamiento a las personas infectadas. (Bill Gates Notes)

De un medicamento con arsénico a tres pastillas

Otro avance importante ocurrió en los tratamientos. Cuando Camara comenzó su trabajo, los pacientes con la enfermedad en etapas avanzadas recibían melarsoprol, un medicamento elaborado a partir de arsénico que se administraba mediante dolorosas inyecciones.

Su toxicidad era tan elevada que podía provocar la muerte de aproximadamente uno de cada 20 pacientes tratados.

“Estaba más preocupado de que el paciente muriera en mis manos que tranquilizado por el tratamiento en sí”, recordó el especialista.

Durante los últimos 15 años aparecieron alternativas más seguras, como la terapia combinada NECT y el fexinidazol, que requiere diez días de administración. A estos avances se sumó el acoziborole, un medicamento aprobado en 2026 que permite tratar la enfermedad con una sola dosis oral de tres pastillas.

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El desarrollo de nuevos medicamentos permitió reemplazar tratamientos tóxicos por alternativas más seguras y fáciles de administrar. (Bill Gates Notes)

La Fundación Gates participó en el financiamiento de la iniciativa Drugs for Neglected Diseases, responsable de desarrollar este tratamiento junto con Sanofi. La farmacéutica donará el medicamento a la Organización Mundial de la Salud para facilitar su distribución gratuita.

Guinea busca evitar que la enfermedad vuelva a aparecer

En enero de 2025, la Organización Mundial de la Salud confirmó que Guinea había eliminado la enfermedad del sueño como problema de salud pública. Fue la primera enfermedad tropical desatendida que el país consiguió eliminar bajo esa clasificación.

Sin embargo, Camara no considera que el trabajo haya terminado. Guinea ya había conseguido reducir los contagios durante la década de 1960, pero las autoridades suspendieron los programas de vigilancia y la enfermedad reapareció años después.

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“Pero no queremos repetir la victoria de los años sesenta”, advirtió.

Mamadou Camara dedicó más de 30 años a desarrollar estrategias para combatir la enfermedad del sueño en comunidades de Guinea. (Bill Gates Notes)

Su siguiente objetivo es conseguir que el acoziborole llegue a todos los pacientes que lo necesiten y capacitar a nuevos especialistas para mantener los programas de prevención. La meta es alcanzar cero transmisiones para 2030.

La experiencia demuestra cómo la combinación de investigación científica, dispositivos de bajo costo y tratamientos médicos puede ayudar a controlar enfermedades que durante décadas representaron una amenaza para comunidades enteras.