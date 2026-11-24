El Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana destruyó armas blancas y de fuego incautadas en operativos de seguridad./(Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana destruyó 19, 613 armas blancas y de fuego incautadas durante operativos de seguridad ciudadana en distintas zonas del país, según informó este martes 24 de noviembre la Presidencia de la República Dominicana.

La jornada se realizó en las instalaciones de Metaldom, en el Parque Industrial Duarte, en Santo Domingo, con la participación de autoridades del Ministerio de Interior y Policía (MIP), la Policía Nacional, el Ministerio de Defensa y la Procuraduría General de la República (PGR).

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Del total eliminado en esta ocasión, 18,357 correspondieron a armas blancas y 1,256 a armas de fuego. Con este procedimiento, las autoridades reportaron que durante 2026 han sido destruidas 34,312 armas: 30,788 blancas y 3,524 de fuego.

La actividad estuvo encabezada por la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, quien señaló que se trató de la tercera destrucción de armas realizada en menos de un año. La funcionaria sostuvo que una parte importante de los objetos retirados de circulación había sido vinculada con episodios violentos.

La ministra Faride Raful (al centro) encabezó en Santo Domingo la tercera jornada de eliminación de armamento en menos de un año./ (Presidencia República Dominicana)

“Una cultura de paz debe sustentarse en el respeto mutuo, el diálogo y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos”, afirmó Raful, de acuerdo con la información difundida por la Presidencia dominicana.

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Las jornadas comenzaron en diciembre de 2025

El proceso de destrucción forma parte de un plan de saneamiento de depósitos que comenzó en diciembre de 2025. En aquella oportunidad, el Ministerio de Interior y Policía comunicó la eliminación de 3,945 elementos relacionados con armas de fuego.

Ese lote incluyó 1,580 pistolas y revólveres, 233 escopetas, dos fusiles, 200 armas de fabricación casera, 691 piezas de armas y 1,239 cargadores. Desde el inicio de las jornadas, el acumulado asciende a 38,257 armas y componentes destruidos, según las cifras oficiales.

Antes de la destrucción de este martes, las autoridades habían eliminado 14,699 armas en abril. De ese conjunto, 12,431 eran armas blancas y 2,268 correspondían a armas de fuego.

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La ministra indicó que las incautaciones y los mecanismos para destruir los objetos decomisados son revisados cada semana por la Fuerza de Tarea Conjunta, que encabeza el presidente Luis Abinader.

El plan estatal de saneamiento de depósitos comenzó en diciembre de 2025 con la destrucción de 3,945 elementos balísticos. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

En la ceremonia también estuvieron presentes el director general de la Policía Nacional, mayor general Ernesto Rafael Rodríguez García; el mayor general Carlos Febrillet Rodríguez, en representación del Ministerio de Defensa, y el procurador adjunto Pedro Frías, quien asistió en nombre de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.

Metaldom procesa el material sin costo para el Estado

La Presidencia señaló que Metaldom participa de estas tareas desde 2020 y realiza el proceso de destrucción sin costo para el Estado. La empresa recibe las armas y los materiales incautados para incorporarlos a procesos industriales de reciclaje.

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El director país de Metaldom, Fernando de la Vega, sostuvo que en lo que va de 2026 la compañía ha procesado más de 95,000 toneladas de chatarra, a partir del trabajo de más de 200 proveedores que recolectan y clasifican residuos ferrosos en todo el país.

Raful agradeció la participación de la empresa y planteó que la prevención de la violencia requiere la intervención de instituciones públicas, empresas y comunidades. El Ministerio de Interior y Policía aseguró que mantendrá las jornadas de destrucción para impedir que las armas retiradas de circulación regresen a las calles.