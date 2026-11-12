Cómo jugar GTA 6 el día de su lanzamiento en PS5, Xbox Series X/S y Xbox One

Microsoft confirmó, a través de Xbox Wire, que los propietarios de Xbox One podrán acceder a Grand Theft Auto VI desde el día del estreno. (Rockstar)

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Grand Theft Auto VI llega el 19 de noviembre y cada plataforma plantea un camino distinto para jugarlo desde el primer día. En PlayStation 5 y Xbox Series, la clave pasa por la precarga y el espacio de almacenamiento. En Xbox One, en cambio, la única vía será la nube, con límites que no existen en las consolas de nueva generación.

La diferencia entre unas y otras no es menor. Mientras los usuarios de PS5 y Xbox Series deberán ocuparse de liberar espacio físico en sus discos, quienes conserven una Xbox One tendrán que depender de su conexión a internet y de las horas disponibles en su plan de Xbox Game Pass.

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Espacio necesario y fecha de precarga en PS5 y Xbox Series

Rockstar Games confirmó que el archivo de precarga de Grand Theft Auto VI ocupará 212 gigabytes, una cifra que coincidió con los rumores que circulaban desde semanas antes del anuncio oficial. Se trata de un volumen elevado incluso para los parámetros actuales de los juegos de mundo abierto.

Sony recomendó a los usuarios revisar con antelación el espacio disponible en sus consolas. (Foto: Rockstar - Microsoft)

Grand Theft Auto VI exige 212 gigabytes de espacio libre en PlayStation 5 y Xbox Series, la precarga se habilita el 10 de noviembre y el juego se vuelve jugable recién el 19 de noviembre, por lo que descargarlo con anticipación es la única forma de evitar esperas el día del lanzamiento.

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Según precisó el blog oficial de PlayStation, la descarga podrá iniciarse a partir de la medianoche del 10 de noviembre, siempre que el usuario cuente con el almacenamiento requerido.

Quienes no dispongan de ese margen tendrán la opción de ampliar la capacidad de su consola mediante el disco interno o unidades externas compatibles antes de esa fecha.

Sony recomendó a los usuarios revisar con antelación el espacio disponible en sus consolas y habilitó una página de soporte con información detallada sobre el proceso de descarga y los plazos a tener en cuenta antes del estreno.

Take Two, uno de los responsables de GTA 6, investiga a los responsables de las filtraciones de su videojuego. (Rockstar)

Pasos previos para reservar y descargar el juego en PlayStation

Antes de iniciar la precarga, Sony aconsejó a los usuarios verificar que sus datos de inicio de sesión y los detalles de su cuenta se encuentren actualizados, un control que evita contratiempos al momento de confirmar la compra o acceder a la descarga.

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El paso siguiente consiste en reservar el juego a través de PlayStation Store o de distribuidores autorizados, un requisito indispensable para poder jugar desde el mismo 19 de noviembre.

De acuerdo con el blog de PlayStation, únicamente quienes hayan realizado esa reserva podrán acceder a la precarga desde la medianoche del 10 de noviembre.

Sony cambió la publicidad que tenía sobre GTA 6 para la PS5. (Sony)

Una vez reservado el título, la recomendación apunta a liberar espacio en el almacenamiento interno o externo de la consola. Sony insistió en que conviene hacer esa revisión con la mayor antelación posible, dado el tamaño del archivo y la cantidad de usuarios que intentarán descargarlo en simultáneo apenas se habilite la opción.

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Además de los pasos técnicos, PlayStation ofrece accesorios pensados para quienes busquen personalizar su experiencia en PS5, entre ellos el mando inalámbrico DualSense Edge, los auriculares PlayStation Pulse y los altavoces inalámbricos Pulse Elevate.

Cómo accederá Xbox One a GTA 6 mediante la nube

Microsoft confirmó, a través de Xbox Wire, que los propietarios de Xbox One podrán acceder a Grand Theft Auto VI desde el día del estreno gracias a Xbox Cloud Gaming, el servicio de juego en la nube de la compañía. El título no tendrá una versión nativa para esa consola y, por lo tanto, no podrá instalarse directamente en su almacenamiento.

En su lugar, la tecnología permitirá ejecutar el videojuego en servidores remotos y transmitir la imagen a la pantalla mediante internet. La consola recibirá el contenido audiovisual mientras el procesamiento ocurre en la infraestructura de Microsoft, sin necesidad de contar con la potencia gráfica que exige el juego de manera local.

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El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de mayo de 2026. (Rockstar Games)

Las sesiones en la nube utilizarán los ajustes correspondientes a Xbox Series S, independientemente de la consola desde la que se acceda, por lo que los propietarios de Xbox One no tendrán la misma calidad visual que quienes jueguen en una Xbox Series X. El título, además, estará limitado a 30 fotogramas por segundo en las consolas, incluso en PlayStation 5 Pro.

Por qué los usuarios de PC quedan excluidos del juego en la nube

Aunque Xbox Cloud Gaming permite transmitir videojuegos a computadoras, teléfonos inteligentes, televisores inteligentes y navegadores web, Microsoft restringirá el acceso a GTA 6 únicamente a consolas Xbox durante el lanzamiento. Esto deja fuera a los jugadores de PC que esperaban utilizar los servidores de la compañía para evitar comprar una consola de nueva generación.

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La limitación resulta particular porque el procesamiento del juego se realiza en servidores externos y no depende de la potencia del dispositivo del usuario. Tampoco se confirmó cuándo podría ampliarse la compatibilidad con otros equipos, por lo que los jugadores de computadora deberán esperar una versión oficial para PC o recurrir a una consola compatible.

Lanzamiento de GTA 6 en 2025 Foto: (@RockstarGames/X)

Límites de horas en Xbox Game Pass para jugar en la nube

Grand Theft Auto VI no formará parte del catálogo de Xbox Game Pass, lo que obliga a los usuarios a comprar el videojuego por separado, incluso con una suscripción activa.

A esto se suman los límites mensuales de juego en la nube que Microsoft implementa en sus planes: Game Pass Essential ofrece cinco horas al mes, Premium permite diez horas y Ultimate alcanza las 15 horas mensuales.

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Una vez agotado ese tiempo, los jugadores deberán esperar hasta la renovación de su cupo o comprar horas adicionales. Durante las pruebas del programa Insider, Microsoft ofreció paquetes de diez horas por 3,99 dólares, 25 horas por 7,99 dólares y 50 horas por 11,99 dólares, con precios y disponibilidad que pueden variar según la región.

Esta condición representa un punto a considerar para un juego de mundo abierto que promete numerosas actividades y una historia extensa. Xbox Cloud Gaming permitirá que una consola lanzada hace más de una década acceda al nuevo título de Rockstar Games, aunque disfrutarlo durante muchas horas podría generar gastos adicionales para quienes dependan exclusivamente de las horas incluidas en su suscripción.

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