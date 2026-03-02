Tecno

Cómo sacar el máximo partido a HBO Max: 10 funciones y consejos clave

Una de las ventajas más prácticas de la plataforma de streaming es la posibilidad de descargar películas para verlos sin conexión en dispositivos móviles

HBO Max permite añadir títulos
HBO Max permite añadir títulos a tu lista personalizada. (Europa Press)

HBO Max no solo destaca por su amplio catálogo de series, películas y documentales, sino también por una variedad de funciones que mejoran la experiencia de usuario.

Desde el control parental hasta la personalización de perfiles y la descarga de contenidos, existen múltiples opciones para adaptar la plataforma a tus necesidades y disfrutar de sus ventajas tanto en la versión web como en sus aplicaciones móviles.

Herramientas para personalizar perfiles y reforzar la seguridad

HBO Max permite crear y gestionar diferentes perfiles dentro de una cuenta, adaptando la experiencia a cada miembro del hogar. Para los más pequeños, puedes configurar cuentas infantiles personalizables, eligiendo el tipo de contenido permitido según la edad. Además, es posible establecer un PIN parental de cuatro dígitos, que impide a los menores salir de su perfil y acceder a otros contenidos.

HBO Max busca ponerle fin
HBO Max busca ponerle fin a las cuentas compartidas. (Warner Bros)

La seguridad no se limita solo a los perfiles infantiles. También puedes proteger cualquier otro perfil con un PIN, evitando que personas no autorizadas accedan a tu información y preferencias.

Incluso los perfiles normales cuentan con la opción de limitar el acceso a ciertos contenidos, seleccionando restricciones por edad para asegurar un entorno adecuado para todos.

Funciones para ver contenido sin límites y sin conexión

Una de las ventajas más prácticas de HBO Max es la posibilidad de descargar capítulos o películas para verlos sin conexión en dispositivos móviles y tabletas. Puedes elegir la calidad de las descargas —desde buena hasta la mejor— y establecer que solo se realicen cuando el dispositivo esté conectado a una red Wi-Fi, evitando así el consumo de datos móviles.

HBO Max destaca por su
HBO Max destaca por su amplio catálogo de series, películas y documentales. REUTERS/Dado Ruvic

Los límites de descarga varían según el plan contratado, permitiendo desde 30 hasta 100 archivos almacenados para su reproducción sin conexión.

Navegación avanzada por géneros, hubs y listas personalizadas

Encontrar contenido nuevo es sencillo gracias a la organización por categorías y géneros. Además de la pantalla de inicio y las secciones de series, películas, HBO y deportes, la plataforma ofrece una lista de géneros que facilita búsquedas rápidas de acción, aventura y otros intereses.

Los hubs de contenido, accesibles en el apartado Descubre nuestras marcas, agrupan títulos de franquicias como DC o Harry Potter, así como canales de Discovery o Cartoon Network.

HBO Max se convierte en
HBO Max se convierte en Max. (Créditos: HBO)

Para que nunca pierdas de vista lo que te interesa, HBO Max permite añadir títulos a tu lista personalizada. Así, puedes guardar películas y series para verlas más adelante con solo un clic, sin necesidad de volver a buscarlas.

Personaliza la imagen de perfil. Cada usuario puede darle un toque único a su perfil eligiendo entre una amplia variedad de avatares inspirados en personajes de series y películas de HBO Max.

HBO Max pondrá fin al uso de cuentas compartidas en 2026

HBO Max dejará de permitir el uso generalizado de cuentas compartidas a nivel mundial en 2026, como parte de una estrategia para aumentar sus ingresos y fortalecer su base de suscriptores.

La compañía busca convertir a
La compañía busca convertir a los usuarios que antes accedían sin pagar en suscriptores individuales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La confirmación llegó de Warner Bros. Discovery, la empresa matriz, tras la presentación de los resultados financieros del último trimestre de 2025. La compañía destacó que restringir el intercambio de contraseñas ha resultado ser una medida rentable.

De acuerdo con TheWrap, la implementación de esta política se realizará de manera gradual en todos los mercados, incluyendo aquellos países europeos donde todavía no se ha aplicado completamente.

Aunque aún no se ha especificado una fecha concreta para cada región, Warner Bros. Discovery aseguró que el cambio será global. Cabe recordar que desde agosto de 2025, HBO Max ya había empezado a reforzar sus controles con notificaciones dentro de la app, solicitando a los usuarios que dejen de compartir sus credenciales.

