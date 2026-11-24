La película Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha recaudó 224,3 millones de dólares en su estreno mundial. (Lionsgate)

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La nueva película de la saga Los Juegos del Hambre recaudó USD 224,3 millones en su primer fin de semana de estreno mundial, con USD 119,3 millones en Estados Unidos y Canadá y otros USD 105 millones en los mercados internacionales, según el registro actualizado de Box Office Mojo. El lanzamiento se produjo el viernes 20 de noviembre en 4.018 salas de América del Norte.

El resultado posicionó a la producción entre los estrenos más importantes de la franquicia y marcó el regreso de Panem a la pantalla grande con una historia ambientada antes de los acontecimientos protagonizados por Katniss Everdeen. La película está dirigida por Francis Lawrence y presenta una nueva etapa de la saga centrada en uno de sus personajes más conocidos.

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La apertura también se convirtió en uno de los principales lanzamientos de Lionsgate durante 2026, en un contexto en el que los estudios buscan sostener la asistencia a las salas con producciones basadas en franquicias consolidadas y estrenos de gran formato.

Recaudación de “Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha” en Estados Unidos y Canadá

El filme ingresó USD 55,6 millones el viernes, USD 36,1 millones el sábado y USD 27,5 millones el domingo, de acuerdo con los datos de Box Office Mojo. La suma de esos tres días dejó un acumulado doméstico de USD 119,3 millones, con un promedio de casi USD 29.700 por sala durante el fin de semana.

La apertura ubicó a la producción en el primer puesto del ranking de taquilla en Estados Unidos y Canadá. También representó el quinto mayor estreno doméstico de 2026 entre todos los estudios, según los datos difundidos por Deadline.

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Las cifras finales quedaron levemente por debajo de las estimaciones difundidas previamente por Lionsgate, que había anticipado USD 120 millones para el mercado norteamericano. El ajuste se produjo después de la consolidación de los datos de los exhibidores.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha fue distribuida por Lionsgate y cuenta con Joseph Zada en el papel de un joven Haymitch Abernathy. El elenco también incluye a McKenna Grace, Elle Fanning, Jesse Plemons, Glenn Close y Kieran Culkin.

La taquilla en las salas de Estados Unidos y Canadá alcanzó 119,3 millones de dólares durante los primeros tres días de exhibición. (Murray Close/Lionsgate)

Los mercados internacionales que más aportaron al estreno

Fuera de América del Norte, la película reunió USD 105 millones en 84 territorios, de acuerdo con la información divulgada por Lionsgate y recogida por Deadline. La producción quedó en el primer lugar de la taquilla en 81 de esos mercados durante su debut.

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El Reino Unido encabezó los ingresos internacionales con USD 17,4 millones. Ese resultado constituyó el mayor estreno de la franquicia en ese país y la mayor apertura de Lionsgate en el mercado británico, según los datos citados por el medio especializado.

Australia aportó USD 9,1 millones, mientras que Alemania alcanzó USD 8,4 millones y Francia sumó USD 7,1 millones. En territorio francés se registraron cerca de 750.000 espectadores durante el inicio de la exhibición. México llegó a USD 7 millones y China a USD 5,9 millones.

En América Latina, Lionsgate distribuye sus películas a través de su socio IDC. Durante los primeros días de estreno, la producción ocupó el primer lugar en los mercados de la región donde llegó a salas. México registró USD 1 millón durante el primer día, mientras que Brasil sumó USD 679.000, según Deadline.

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El Reino Unido encabezó los mercados internacionales con un registro de 17,4 millones de dólares en su debut. (Murray Close/Lionsgate)

La recaudación en salas IMAX

La exhibición en pantallas IMAX aportó USD 26,4 millones de los ingresos mundiales del primer fin de semana. De ese total, USD 16,3 millones provinieron de Estados Unidos y Canadá, donde el formato representó el 14% de la recaudación del lanzamiento.

Los mercados internacionales sumaron otros USD 10,1 millones en IMAX, equivalentes al 10% de los ingresos fuera de América del Norte. Lionsgate presentó la película como una producción filmada para ese tipo de pantallas, una estrategia que amplió su presencia en complejos de gran formato.

De acuerdo con Deadline, el estreno se convirtió en la mayor apertura mundial de una película de Lionsgate para IMAX. También fue el mayor inicio de la franquicia en ese formato y la segunda mejor apertura mundial de noviembre en la historia de la empresa exhibidora.

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Las pantallas IMAX aportaron 26,4 millones de dólares y marcaron el mejor lanzamiento global de Lionsgate en ese formato. (Murray Close/Lionsgate)

Comparación con los estrenos anteriores de la franquicia

Dentro de la serie cinematográfica, la nueva entrega superó el estreno mundial de Los Juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes, lanzada en 2023. Aquella película había iniciado su recorrido con USD 100,8 millones en todo el mundo, según los datos comparativos publicados por Deadline.

Sin embargo, el debut de Amanecer en la Cosecha quedó por debajo de los mayores estrenos globales de la franquicia original. Los Juegos del Hambre: En llamas, de 2013, alcanzó USD 304 millones durante su primer fin de semana mundial. Sinsajo: Parte 1 llegó a USD 276,2 millones y Sinsajo: Parte 2 a USD 241 millones.

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La nueva historia regresa a Panem para retratar el pasado de Haymitch Abernathy. El relato se desarrolla durante los 50.° Juegos del Hambre, conocidos como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco, cuando el personaje todavía era un joven participante, antes de convertirse en el mentor de Katniss Everdeen en la saga principal.

El debut global de la nueva entrega superó los 100,8 millones de dólares obtenidos por la película previa de la saga en 2023. (Murray Close/Lionsgate)

Costo de producción y comparación con otros estrenos de 2026

El desempeño de la película representa el mayor estreno de Lionsgate en 2026, por encima de los USD 218,8 millones mundiales que había obtenido Michael, según Deadline. También superó los USD 223 millones del estreno global de Wicked: For Good en noviembre de 2025.

La película tuvo un costo neto de producción estimado en USD 150 millones, de acuerdo con fuentes citadas por Deadline. El medio informó además que el gasto de marketing en Estados Unidos habría rondado los USD 60 millones. Lionsgate no difundió públicamente un desglose completo de esos montos.

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La recaudación de las próximas semanas permitirá evaluar si el estreno mantiene su impulso inicial. Su evolución dependerá de la caída de ingresos después del debut, de la competencia en cartelera y de los lanzamientos previstos antes del feriado de Acción de Gracias en Estados Unidos.

El filme continuará su recorrido internacional en mercados donde todavía no llegó a las salas. Los ingresos de esas plazas se sumarán al acumulado mundial, mientras la industria observa si la precuela logra sostener una trayectoria comercial cercana a la de las entregas más exitosas de la franquicia.