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El ataque del domingo contra una corbeta rusa en el puerto de Bengasi, que Ucrania reivindicó el lunes, sacudió a Libia, un país a pocos cientos de kilómetros de Europa. El país está dividido en dos autoridades rivales: la del este, con sede en Bengasi, alberga presencia militar rusa, y la del oeste, con sede en Trípoli, habría permitido operar a personal ucraniano. Con un bando que aloja a Rusia y otro al que se acusa de abrir la puerta a Ucrania, y con Moscú en busca de un punto de apoyo en el Mediterráneo tras perder influencia en Siria, el país quedó convertido en un nuevo frente de la guerra.

El ataque se produjo el domingo 22, cuando la corbeta Merkury fue alcanzada en la base naval de Bengasi. Imágenes satelitales y de investigadores de fuentes abiertas parecen confirmar su hundimiento.

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La corbeta estaba repostando cuando fue alcanzada por drones ucranianos (Reuters)

Zelensky, que presentó la operación como “ejemplar”, dijo que se usaron siete drones navales de fabricación ucraniana y que también fue destruido un helicóptero que la nave llevaba a bordo. El SBU, el servicio de seguridad ucraniano, afirmó además que fue atacado el carguero MV Angara, sancionado y al que la corbeta escoltaba. Reuters, citando fuentes médicas locales, informó de diez heridos, entre rusos y libios, y Al Jazeera, de un muerto.

Un país con dos gobiernos

El primer ministro libio Abdulhamid Dbeibah, del Gobierno de Unidad Nacional reconocido por la ONU, durante una visita a Roma (REUTERS/Remo Casilli)

Libia vive en un orden dual desde la caída de Muamar Gadafi en 2011. En Trípoli, en el oeste, gobierna el Gobierno de Unidad Nacional de Abdulhamid Dbeibah, reconocido por la ONU. Turquía mantiene allí presencia militar.

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En el este y gran parte del sur, la autoridad real la ejerce el mariscal Khalifa Haftar, jefe del Ejército Nacional Libio, junto con una administración con sede en Bengasi que dirige el primer ministro Osama Hammad. Las elecciones previstas para 2021 nunca se celebraron.

Un Consejo Presidencial de tres miembros figura como jefe de Estado, pero el este no lo reconoce como máxima autoridad militar. Libia contesa (Libia en disputa), un extenso estudio italiano elaborado con aporte del Ministerio de Exteriores de Italia, antigua potencia colonial y uno de los países que más de cerca siguen a Libia, describe un “sistema postestatal” en el que las milicias y las redes militares familiares, y no los ministerios, concentran el poder real.

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En el este, el ejército de Haftar es una estructura dinástica que dirige su hijo Saddam. Uno de los autores define el arreglo entre Dbeibah y Haftar como una “estabilidad tóxica”, un reparto del poder y de las rentas más que una vía hacia la unificación.

La alianza del este con Moscú

El presidente ruso, Vladímir Putin, y el mariscal libio Khalifa Haftar durante una reunión en Moscú, el 10 de mayo de 2025 (Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool vía REUTERS)

El vínculo de Haftar con Rusia es antiguo. Un acuerdo de cooperación militar firmado en 2017 y renovado en mayo de 2025 incluye entrenamiento y entrega de equipo. Según un análisis de Tearline, un proyecto de la agencia geoespacial de Estados Unidos (NGA), el Africa Corps ruso tiene presencia en al menos seis bases aéreas libias, entre ellas Al Yufra y Brak al Shati, con ampliaciones de infraestructura desde 2024.

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Tras la caída de Bashar al Assad en Siria, en diciembre de 2024, que puso en duda el acceso ruso a la base de Tartús, Moscú empezó a mover equipo militar hacia el este de Libia: según un análisis de datos de vuelo de CNN, hubo más de un vuelo diario entre la base siria de Hmeimim y la de Al Jadim, cerca de Bengasi, desde mediados de ese mes. Casi dos años después, en septiembre de 2026, atracaron en Tobruk, el puerto del este, convoyes rusos con vehículos blindados, y el 10 de septiembre una aeronave de la Fuerza Aérea italiana vigiló uno de ellos en el Mediterráneo central. Para el Istituto Analisi Relazioni Internazionali (IARI), un centro de análisis con sede en Sicilia, Libia ofrece a Moscú un punto de acceso en el Mediterráneo y un centro logístico hacia el Sahel, aunque sin las capacidades que tuvo Tartús.

Un carguero ruso también fue parte de los objetivos de la operación ucraniana

La Merkury, de unos 105 metros, escoltaba convoyes rusos y llevaba varios días en Bengasi. Para Nicolò Murgia, investigador del Istituto Affari Internazionali (IAI), un centro de estudios con sede en Roma, el ataque tiene dos rasgos novedosos: el blanco era un buque de guerra lejos del frente y Zelensky lo reivindicó públicamente. Murgia considera posible, aunque poco probable, que el conflicto se amplíe en el corto plazo.

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En cualquier caso, los analistas observan que la pérdida de la corbeta debilita las capacidades navales rusas y el Mediterráneo se ha convertido en un teatro de guerra externo.

El oeste y la presencia ucraniana

Imágenes divulgadas por el Servicio de Seguridad de Ucrania muestran ataques ejecutados mediante drones de superficie no tripulados contra buques en altamar.

El este acusa al oeste de haber permitido el lanzamiento de los drones. Funcionarios militares libios dijeron a AP que salieron de una base en el oeste del país, mientras que Zelensky no precisó el punto de lanzamiento.

Funcionarios libios habían dicho a AP en abril que personal ucraniano, en su mayoría expertos en drones, opera en el oeste bajo un acuerdo secreto con Dbeibah. Una investigación de la radio francesa RFI de abril, basada en dos fuentes libias anónimas, habló de más de 200 militares y expertos ucranianos en el oeste, en la academia aérea de Misrata y en Zawiya, cerca del complejo energético de Mellitah. CNN informó en septiembre, citando a un funcionario de inteligencia militar ucraniano y a un operador de drones navales, que operadores ucranianos en el noroeste de Libia usaban la base de Misrata para atacar petroleros de la llamada flota fantasma rusa. El Ministerio de Defensa libio lo negó “categóricamente” y dijo que no existe acuerdo alguno que permita usar esa base para ataques fuera del país. Kiev no comentó.

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Las reacciones

Un buque de la Armada libia permanece atracado en el puerto militar de Bengasi, un día después del ataque con drones que destruyó un barco ruso, el 23 de noviembre de 2026 (REUTERS/Esam Omran Al-Fetori)

Tras el ataque, el Ministerio de Exteriores de Trípoli condenó “categóricamente” cualquier operación militar extranjera en territorio libio o en sus aguas y pidió a Kiev información oficial sobre “la naturaleza y el alcance” de la acción. El este condenó una violación de su soberanía, pidió a la ONU investigar si hubo personal ucraniano en Misrata, Zawiya y otros puntos del oeste, y anunció una investigación propia junto con Rusia.

La misión de la ONU en Libia expresó “seria preocupación”, pidió una investigación “inmediata, independiente y transparente” y advirtió de que Libia “no puede permitirse ni debe convertirse en un campo de batalla de conflictos extranjeros”.

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El embajador ruso, Aydar Aganin, culpó a Ucrania y dijo que el ataque no quedará sin respuesta. El canciller italiano, Antonio Tajani, dijo que “es preocupante que la guerra entre Rusia y Ucrania pueda continuar a pocos cientos de kilómetros de Italia” y que desestabilizar Libia “sería realmente peligroso”.

Italia gobernó Libia como colonia entre 1911 y 1943 y sigue siendo uno de sus principales socios por la energía y la migración.

Europa, sin una postura común

Libia importa a la UE por su cercanía y por la migración: desde el este del país hasta la isla griega de Creta hay unos 330 kilómetros y Libia es el principal punto de partida de la ruta del Mediterráneo central, que sumó unas 14.300 llegadas en el primer semestre de 2026, según Frontex.

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Aun así, no hubo reacción pública de la UE hasta el momento y el contexto ofrece pistas para explicar ese silencio. El estudio Libia contesa describe a la Unión como un actor con “notables dificultades” para convertir su interés en Libia en una política unitaria, por las divergencias entre sus Estados miembros. Esas diferencias condicionaron también a Irini, la misión naval europea creada en 2020 para hacer cumplir el embargo de armas de la ONU a Libia, que el 9 de octubre fue renovada hasta marzo de 2029 y ahora incluye vigilar la actividad marítima rusa.

Mientras tanto, la iniciativa política más activa viene de Washington: el asesor de Donald Trump, Massad Boulos, propone mantener a Dbeibah como primer ministro y que Saddam Haftar presida el Consejo Presidencial a cambio de inversiones petroleras. Ese plan no está cerrado.

En ese contexto, condenar o avalar el ataque pondría a los europeos en una situación incómoda con ambas partes libias.