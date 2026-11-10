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Anthropic lanzó su propia hoja de cálculo con IA y un asistente que se une a las videollamadas

Microsoft perdió entre 2% y 3% en la bolsa el mismo día, aunque un directivo de la empresa admitió que la herramienta aún no sirve para modelos financieros complejos

Anthropic presentó Claude Sheets, Claude Meetings y Claude Whiteboards el 10 de noviembre de 2026. (Europa Press)
Anthropic presentó Claude Sheets, Claude Meetings y Claude Whiteboards el 10 de noviembre de 2026. (Europa Press)
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Anthropic, la empresa creadora del chatbot Claude, presentó el 10 de noviembre una hoja de cálculo con inteligencia artificial, un tablero de ideas compartido y un asistente que se une a las videollamadas de trabajo. Las acciones de Microsoft cayeron entre 2% y 3% ese día.

La hoja de cálculo se llama Claude Sheets y genera archivos con pestañas, fórmulas y menús desplegables a partir de una instrucción escrita, como pedir un seguimiento de campaña o un presupuesto de contratación. Quien tenga permiso de edición puede modificarlo junto con Claude, que detalla cada cambio que hace en las celdas.

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Anthropic aclaró en su anuncio que, por ahora, la herramienta ofrece funciones simples de planilla. Quien necesite todo lo que ofrece Excel puede exportar el archivo en formato .xlsx o CSV, o usar el complemento Claude for Excel. Sheets está en versión de prueba (beta) en todos los planes de pago, en web, computadora y teléfono.

Hoja de cálculo Claude
Claude Sheets genera hojas de cálculo con fórmulas y pestañas a partir de instrucciones escritas. (Anthropic)

Nicholas Lin, directivo de producto de Anthropic, dijo a Bloomberg que Sheets es “bastante básico” y que no está pensado para tareas como modelos financieros. Para eso funcionan mejor los complementos de Anthropic para aplicaciones ya existentes, como Claude for Word.

Un asistente que escucha la reunión y empieza a trabajar

Claude Meetings permite sumar a Claude a una videollamada como participante visible. Mientras los asistentes hablan, el sistema puede redactar el plan que se discute, armar un cronograma en una pizarra, responder preguntas en el chat y consultar aplicaciones conectadas para traer datos, como las cifras del año anterior, según TechCrunch.

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Al terminar la llamada, las notas, las tareas pendientes y los materiales que Claude creó quedan disponibles en la aplicación. Claude avisa en el chat que está presente. No entra a llamadas con invitados externos sin autorización de un administrador y sale solo si uno se suma después.

Hoja de cálculo Claude
La herramienta está disponible en versión beta para todos los planes de pago de Claude. (Anthropic)

TechCrunch y The Verge describen Meetings como una versión beta para los planes Team y Enterprise. Al inicio funciona con Google Meet; la empresa prevé sumar otras plataformas.

Claude Whiteboards, la pizarra compartida, completa el paquete. Un equipo expone un plan y Claude lo convierte en un tablero con plazos y responsables. Después puede transformarlo en un documento o en una presentación, o llevarlo a herramientas como Miro y Lucid.

Microsoft y Google, rivales y también inversores

Las herramientas llegan después de Claude Docs y Slides, que Anthropic lanzó en septiembre, según Computerworld. Con ellas, Claude se acerca a Excel y a Google Sheets, y a los programas de Microsoft y Google que ya incorporan sus propios asistentes de IA. Según The Next Web, que cita a Bloomberg, ambas compañías figuran entre los respaldos financieros de Anthropic.

Excel tiene muchos trucos por descubrir en 2026.
Las acciones de Microsoft, propietario de Excel, cayeron tras conocerse el lanzamiento de las nuevas funciones de Anthropic. (Microsoft)

La caída de Microsoft en la Bolsa de Nueva York varió según el medio: Investing.com la ubicó en alrededor de 2% y Seeking Alpha en casi 3%. El portal atribuyó el movimiento a un informe de Bloomberg sobre el lanzamiento. Microsoft informó en su último trimestre ingresos de USD 27.778 millones en Microsoft 365 Cloud, según TradingKey.

Lin reconoció que sus herramientas no reemplazan a los productos de Microsoft y Google. “Hay un tiempo y un lugar para estos productos”, dijo, sobre todo para usos empresariales avanzados. Agregó que Anthropic espera mostrar “nuevas formas de trabajar” dentro de Claude.

Quién puede usarlas y desde cuándo

En los planes Team, las tres funciones nuevas vienen activadas por defecto. En los planes Enterprise, Whiteboards y Sheets quedan desactivadas hasta que un administrador las habilite en la configuración de la organización. Claude Data, antes llamado Claude Dashboards, ya no es beta: se conecta a almacenes de datos o sistemas de gestión de clientes y responde con paneles, resúmenes escritos o videos narrados.

Microsoft y Google figuran entre los inversores de Anthropic, según Bloomberg. (Reuters)
Microsoft y Google figuran entre los inversores de Anthropic, según Bloomberg. (Reuters)

Anthropic también anunció conectores interactivos que abren aplicaciones como Adobe, Atlassian y HubSpot dentro de Claude, para pedirle al asistente que trabaje en ellas sin cambiar de pantalla.

En los planes Enterprise, Claude Data se activará por defecto el 19 de noviembre de 2026, según la página oficial de Anthropic.

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