La inteligencia artificial enfrenta su primera prueba de rentabilidad - (AP Foto/Yuki Iwamura)

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La inversión en inteligencia artificial superó USD 1 billón durante el último año entre un grupo reducido de grandes empresas tecnológicas, pero el mercado comenzó a exigir resultados, ingresos y rentabilidad. La señal llegó con una venta masiva de acciones vinculadas con IA, que afectó a Anthropic tras su salida a bolsa, a Nvidia, SpaceX, Tesla, Meta, Amazon y otras compañías.

El ajuste importa porque la industria destinó sumas inéditas a centros de datos, chips, redes eléctricas, modelos de lenguaje y personal especializado. La demanda de asistentes como Claude sigue siendo elevada, pero los inversores ya no se conforman con promesas de crecimiento: quieren conocer cuánto costará mantener esa expansión y cuándo se traducirá en flujo de caja.

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Anthropic pierde parte del impulso tras su debut en Wall Street - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Anthropic perdió parte de las ganancias tras su salida a bolsa

Anthropic debutó en Wall Street el jueves 19 de noviembre de 2026 con acciones a USD 83. La compañía, responsable del chatbot Claude, recaudó USD 81.300 millones mediante su oferta pública inicial, una de las mayores colocaciones de la historia.

Los títulos abrieron cerca de USD 111,50 y cerraron la primera jornada en USD 97,17. El resultado fue considerado una prueba relevante para el sector, ya que Anthropic se convirtió en una de las primeras compañías de inteligencia artificial de frontera en cotizar sin competidores directos que sirvieran de referencia.

La situación cambió al día siguiente. Las acciones llegaron a caer más de 12% hasta USD 88,90 y cerraron con una baja de 8,5%. Con ese movimiento, revirtieron cerca de la mitad de las ganancias registradas durante el estreno bursátil.

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La volatilidad no implica que la oferta haya fracasado, pero mostró que el entusiasmo inicial no bastó para restaurar la confianza general sobre las inversiones en inteligencia artificial. Los analistas anticipaban fluctuaciones en las primeras sesiones, aunque el retroceso coincidió con una caída más amplia del sector tecnológico.

Wall Street cuestiona el costo de la expansión tecnológica - EFE/ Ángel Colmenares

Wall Street pide una ruta clara hacia la rentabilidad

Ed Moya, estratega de AlphaSense, explicó a la BBC que los inversores intentan responder cuánto están dispuestos a pagar por el crecimiento de la IA. “En estos momentos se empieza a observar que Wall Street está intentando pasar de premiar el crecimiento a cualquier precio, a exigir un mayor flujo de caja y un camino más claro hacia la rentabilidad”, afirmó.

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El debate se concentra en el volumen y la velocidad de la inversión. Las grandes empresas tecnológicas gastaron más de USD 1 billón durante el último año para construir infraestructura, adquirir procesadores y entrenar modelos avanzados.

Estas inversiones requieren centros de datos, electricidad, redes, servidores y chips especializados. La demanda comercial de IA sigue siendo fuerte, pero las compañías deberán demostrar que sus productos pueden generar ingresos suficientes para sostener esos costos.

La preocupación también aumenta porque algunas inversiones dependen de previsiones futuras. Los mercados evalúan si los asistentes de IA, las herramientas de automatización y los servicios de computación alcanzarán una escala suficiente antes de que el gasto afecte márgenes y resultados financieros.

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Nvidia y las grandes tecnológicas sufren una ola de ventas - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Nvidia, SpaceX y otras tecnológicas también cayeron

Las acciones de Nvidia bajaron 13,7% al cierre. Reuters informó que la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos investigaría a la empresa por sus prácticas contables, aunque la BBC señaló que no pudo confirmar esa información.

Tesla y SpaceX, compañías de Elon Musk, registraron caídas superiores al 7,6%. SpaceX quedó bajo presión después de anunciar una emisión de bonos para financiar la que describió como la mayor compra de chips de Nvidia realizada hasta ahora.

Meta cayó más de 5%, Amazon retrocedió más de 4% y Apple y Alphabet también cerraron con pérdidas. El Nasdaq descendió 5,3% y borró sus ganancias acumuladas en el año, mientras el S&P 500 cayó 3,7% y sumó siete sesiones consecutivas de pérdidas.

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El movimiento alcanzó a Europa y Asia. El Dax alemán bajó 2,6%, el CAC 40 francés perdió 1,9% y el FTSE 100 británico retrocedió 1%. El Kospi surcoreano y el Nikkei japonés cayeron alrededor de 5%.

Celebridades e inversores también enfrentan la volatilidad

La salida a bolsa revalorizó participaciones de inversores tempranos, entre ellos Sound Ventures, la firma cofundada por Ashton Kutcher. La empresa habría invertido USD 435 millones y conservaría cerca del 0,5% de Anthropic.

Will.i.am y Tristan Thompson también respaldaron a la compañía, aunque no se conocen sus participaciones. Eric Schmidt poseería cerca del 1%, mientras Amazon y Google concentrarían participaciones valuadas conjuntamente en alrededor de USD 316.000 millones.

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La caída posterior al estreno recuerda que una valoración en bolsa no equivale a una ganancia realizada. El resultado final dependerá de las acciones que cada inversor conserve, del precio futuro de los títulos y de la capacidad de Anthropic para convertir la expansión de Claude en un negocio rentable.