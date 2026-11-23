Así era el local de comidas que explotó en Ezpeleta

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Desde afuera, Punto Spiedo parecía un comercio de barrio como tantos otros en Ezpeleta, partido de Quilmes: cartel luminoso con fondo negro, un ventanal con logo ploteado, sillas plásticas verdes sobre la vereda y la promesa de pollo al spiedo para llevar. Pero durante la noche del domingo, mientras la localidad festejaba su 154° aniversario con una feria de emprendedores y espectáculos musicales, ese local ubicado en la esquina de las calles Centenario y Bogotá fue el escenario de una explosión que dejó siete heridos, uno de ellos con quemaduras en la mitad del cuerpo.

Las imágenes registradas instantes antes del siniestro permiten reconstruir con detalle cómo era ese espacio. El cielo ya se había cerrado en azul oscuro y el alumbrado público estaba encendido cuando la cámara capturó el frente del comercio. Sobre la vereda y la calle, una feria al aire libre con carpas blancas —gazebos— instaladas una junto a la otra y delimitadas por vallas metálicas ocupaba buena parte del sector. Había una circulación importante de personas, varias motocicletas estacionadas sobre la vereda y puestos callejeros detrás del vallado. El barrio de fondo mostraba casas bajas, alguna edificación de dos plantas y el tendido eléctrico aéreo que caracteriza a esa zona del conurbano.

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La fachada del comercio estaba compuesta por una pared de tono claro con una guirnalda de luces cálidas colgada sobre el frente. En la parte superior, un cartel luminoso de fondo negro con letras amarillas y blancas anunciaba los productos del establecimiento: “POLLO AL SPIEDO”, “GUARNICIONES - COMBOS”, “COMIDA PARA LLEVAR”, junto a un número de contacto de WhatsApp y una cuenta de redes sociales. Hacia la izquierda, un ventanal con marco negro llevaba impreso el logo del local, sus productos y los datos para reservas. A la derecha, una puerta de acceso permanecía abierta, con un pequeño escalón de entrada. Junto al ventanal, sobre la vereda, había sillas plásticas de color verde.

Una vez adentro, el local se desarrollaba en un formato angosto y alargado. Las paredes eran de color claro, el piso gris oscuro y el techo blanco, con luces LED redondas empotradas que iluminaban el salón. Al ingresar, sobre el lado izquierdo, se encontraba una heladera exhibidora vertical con puerta de vidrio repleta de botellas de gaseosas y bebidas, seguida por un pequeño mueble o mostrador blanco. Del lado opuesto, sobre la pared derecha, había un mostrador y una cantidad de cajas de cartón para comida apiladas en altura. En la parte superior de esa misma pared se ubicaba un equipo de aire acondicionado tipo split de color blanco.

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La fachada del establecimiento contaba con un ventanal con marco negro, una puerta de acceso abierta y sillas plásticas verdes sobre la vereda

Al fondo del salón estaba el área de cocción, donde un horno spiedo vertical de acero inoxidable con puertas de vidrio ocupaba el lugar central. Una campana extractora metálica con su conducto hacia el techo completaba ese sector. Dentro del horno, al momento en que fue registrado el video, tres filas de pollos se cocinaban. A la izquierda del horno se distinguía un pasillo o acceso hacia la parte trasera del inmueble.

Fue precisamente en esa zona de la cocina donde, según la reconstrucción posterior, ocurrió el episodio que desencadenó la tragedia. El cocinero que estaba a cargo del local esa noche —un hombre de 32 años que era el empleado de mayor exposición en el momento del siniestro— se encontraba cambiando una garrafa cuando se produjo la detonación. El propio trabajador declaró ante la Policía que creía que pudo quedar mal colocada una de las mangueras de conexión. Testigos presentes en el lugar coincidieron en que se encontraba manipulando las garrafas dentro del comercio cuando una de ellas explotó.

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La onda expansiva se sintió hacia afuera con fuerza. Un hombre identificado como Reinaldo, que se encontraba apoyado junto a una pared a la derecha de la puerta del comercio, contó que instantes antes comenzó a escuchar un ruido similar al zumbido de una fuga de gas. “Va a explotar”, advirtió segundos antes del estallido, según sus propias palabras en declaraciones a TN. La pared que tenía a su lado lo protegió, pero una mujer que estaba frente a la entrada fue lanzada varios metros por el impacto.

Las llamas que salieron del establecimiento alcanzaron el primer piso del inmueble. El jefe del cuartel de Bomberos de Quilmes confirmó que se trató de una explosión seguida de un incendio, y señaló que la mayoría de las lesiones sufridas por las víctimas estuvieron relacionadas con la detonación. En el operativo intervinieron efectivos policiales, bomberos, Defensa Civil, el SAME y personal de las áreas municipales de Salud y Seguridad. La causa, caratulada como lesiones culposas, quedó a cargo de la Fiscalía N°22, que lleva adelante el peritaje para determinar el origen y las circunstancias exactas del hecho.

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