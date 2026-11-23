Shakira confirmó su presentación en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala como parte de su gira internacional.

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La cantante colombiana Shakira confirmó que se presentará en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala como parte de su próxima gira internacional.

La productora CHP Guatemala comunicó la designación de la sede mediante un video difundido en sus plataformas oficiales, con lo cual puso fin a las especulaciones sobre el recinto que albergará el espectáculo de la artista en la capital del país centroamericano.

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La confirmación del recinto representa el primer paso oficial en la organización de la visita de la intérprete. De acuerdo con el mensaje emitido por la empresa promotora, el miércoles 25 de noviembre a las 10:00 horas revelarán información relacionada con el concierto.

La empresa productora CHP Guatemala revelará detalles oficiales del espectáculo el miércoles 25 de noviembre a las 10:00 horas. (CHP Guatemala)

Algunos seguidores han especulado con que se dará a conocer la fecha exacta del recital y los detalles sobre la venta de entradas, pero hasta el momento sólo se informó que habrá más detalles, mientras los fans aguardan el inicio de la comercialización de las localidades.

La gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour llegará a Centroamérica con un montaje de gran escala

El espectáculo forma parte de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, serie de conciertos que acompaña el álbum publicado por la barranquillera en marzo de 2024.

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La propuesta técnica incluye un despliegue con pantallas gigantes, plataformas móviles, efectos visuales y un cuerpo de baile estructurado para acompañar los temas más representativos de sus tres décadas de carrera artística.

La promotora de Shakira reveló dónde se llevará a cabo su concierto. (Video: CHP Guatemala)

El repertorio previsto para la gira combina lanzamientos recientes con los mayores éxitos de su catálogo. Entre los temas destacados figuran composiciones como Te felicito, Monotonía y TQG, a la par de clásicos consolidados como Antología, Ojos así, Inevitable, Hips Don’t Lie y Waka Waka.

Además de Guatemala, la etapa centroamericana contempla una fecha confirmada en Costa Rica para el domingo 31 de enero de 2027 en el Estadio Nacional de San José, a las 20:00 horas, junto con presentaciones programadas en Panamá, Brasil, Puerto Rico y Venezuela.

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La artista colombiana regresa al país tras su último concierto celebrado en abril de 2011

La confirmación de la sede adquiere un significado particular para el público local debido a que marcará el regreso de la cantante tras casi 16 años de ausencia en suelo guatemalteco.

La última presentación de Shakira en el país tuvo lugar el 9 de abril de 2011 en el marco de la gira Sale el Sol World Tour, oportunidad en la que también utilizó las instalaciones del Estadio Cementos Progreso.

Tras 16 años sin presentarse en Guatemala, Costa Rica y Panamá, la estrella colombiana Shakira volverá a cantar en suelo centroamericano en 2027 (Cortesía: Fenix Entertainment).

En aquella ocasión, la cantante encabezó un festival musical multitudinario frente a miles de espectadores. Su recital de 2011 ofreció una puesta en escena caracterizada por dinámicas coreografías, cambios de vestuario y una interacción constante con los asistentes.

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En esta velada Shakira interpretó versiones enérgicas de canciones como Loca, Ciega, sordomuda y Whenever, Wherever.

El historial de conciertos de la estrella en Guatemala abarca cuatro visitas previas. La primera ocurrió el 29 de noviembre de 1996 durante el Pies descalzos Tour.

Cuatro años más tarde, en el 2000, regresó al país con el Tour Anfibio en el Estadio del Ejército, y en 2006 encabezó el Tour Fijación Oral en el Estadio Nacional Mateo Flores. Con la futura fecha en el Estadio Cementos Progreso, la artista sumará su quinta actuación en territorio guatemalteco.