Las tasas de plazo fijo le compiten a una inflación todavía alta.

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Una colocación de $1.000.000 a 30 días puede dejar desde $1.013.150,68 hasta $1.019.726,03 al vencimiento, de acuerdo con las tasas informadas por las entidades.Los bancos que ofrecen una tasa de 24% anual encabezan el rendimiento para un plazo fijo de $1 millón, aunque el resultado final también depende de las condiciones que cada entidad aplique a clientes y no clientes.

El cálculo toma como referencia una inversión a 30 días y una tasa nominal anual (TNA). Bajo esa modalidad, los intereses se suman al capital inicial al finalizar el período. Entre las alternativas relevadas hay diferencias de más de $6.500 en el monto acreditado, aun cuando el plazo de inmovilización de los fondos es el mismo.

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Las tasas más altas

Banco Bica, Banco CMF, Banco de Comercio, Banco Meridian y Reba Compañía Financiera informan una tasa de 24%. Con ese rendimiento, una colocación de $1.000.000 genera intereses por $19.726,03 en 30 días y alcanza un total de $1.019.726,03 al vencimiento.

Fuente: BCRA

Detrás aparecen Crédito Regional Compañía Financiera, con 23,75% como tasa más alta informada. Les siguen Banco Mariva, Banco del Sol y Banco Voii, todos con 23%, que a la vez devuelven $1.018.904,11 al cabo de un mes de dejar colocado el depósito en un plazo fijo, en cada caso al sumar el capital inicial más los intereses percibidos.

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La distancia con las opciones de menor tasa es relevante en términos nominales. Banco Patagonia, con 16% nominal anual que ofrece a sus clientes, acredita $1.013.150,68 por una inversión inicial de 1.000.000 de pesos. Es decir, la diferencia frente a una tasa de 24% asciende a $6.575,35 en un período de 30 días, un monto que no es para desestimar.

Cuánto paga cada banco por un plazo fijo de $1.000.000

El último dato disponible de la serie del BCRA (Banco Central de la República Argentina), correspondiente al 20 de noviembre de 2026, ubicó la tasa promedio de depósitos a plazo fijo a 30 días de personas humanas en 20,03% nominal anual. Para el total general en pesos, el registro fue de 22,50 por ciento.

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Así, las propuestas de 24% superan la referencia para personas humanas, mientras que varias de las tasas relevadas se ubican por debajo de ese nivel. La comparación requiere considerar que los promedios del BCRA incluyen operaciones con distintas características y que las entidades pueden establecer condiciones específicas según el canal de constitución, el monto y la condición del cliente.

Fuente: BCRA

La serie oficial muestra que la tasa para personas humanas alcanzó 28,86% el 17 de noviembre de 2025 y descendió hasta 18,52% el 12 de junio de 2026. Desde entonces, se movió en un rango más acotado y registró valores cercanos a 20% durante octubre y noviembre.

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Cómo calcular el monto final de un plazo fijo a 30 días

Para estimar el rendimiento se aplicó la fórmula: capital inicial multiplicado por uno más la tasa anual, dividida por 365 días y multiplicada por 30 días. Expresado de otro modo, para una TNA de 24%, el interés de un mes sobre $1.000.000 equivale a 19.726,03 pesos.

El resultado es una estimación del capital más los intereses antes de eventuales impuestos o particularidades contractuales. El plazo fijo tradicional exige mantener inmovilizados los fondos hasta el vencimiento, por lo que la disponibilidad del dinero recién se recupera al cumplirse los 30 días acordados.

Antes de constituir el depósito con estas especificaciones, conviene verificar la tasa vigente en el sitio o la aplicación de la entidad elegida. Las tasas ofrecidas pueden modificarse día a día y algunas alternativas que informan rendimientos para no clientes requieren completar el alta digital o cumplir otros requisitos operativos.

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