El envejecimiento demográfico en Centroamérica plantea transformaciones en los sistemas de salud, las pensiones y el mercado de trabajo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Los países de Centroamérica y la República Dominicana atraviesan un envejecimiento demográfico que transformará la salud, las pensiones y el empleo durante las próximas décadas, según el estudio “Impactos del cambio demográfico en América Latina y el Caribe: retos y opciones para la política pública”, elaborado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

La caída de la fecundidad, el aumento de la longevidad y las desigualdades sanitarias avanzan a ritmos distintos entre países vecinos.

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El crecimiento de la población de 80 años y más elevará la necesidad de cuidados prolongados por pérdida de autonomía y discapacidad. Este grupo tendrá una presencia femenina predominante, debido a la mayor supervivencia de las mujeres.

La triple carga sanitaria entre infecciones, enfermedades crónicas y violencia

La mortalidad en la niñez de América Latina y el Caribe cayó más de 90% en siete décadas: pasó de 210,8 defunciones por cada 1,000 nacidos vivos en 1950 a 15.6 en 2024. La proyección para 2050 es de 8,4 muertes por cada 1,000 nacidos vivos.

La esperanza de vida regional aumentó más de 27 años en el mismo período y llegó a 75.9 años en 2024. Sin embargo, la mejora convive con una transición epidemiológica desigual entre los países.

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Entre 2000 y 2021 se consolidó un “modelo polarizado prolongado”, en el que las enfermedades infecciosas no fueron reemplazadas por completo por los padecimientos crónicos. La región enfrenta de forma simultánea enfermedades transmisibles, enfermedades no transmisibles y causas externas de muerte, como homicidios, accidentes y suicidios.

Una pareja de adultos mayores ilustra el cambio demográfico en Centroamérica junto a referencias al sistema de salud, el empleo y los fondos de pensiones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica se ubicaba ya en 2000 entre los países con mayor avance en esa transición: cerca de 80% de sus defunciones correspondía a enfermedades no transmisibles, entre ellas los trastornos cardiovasculares y las neoplasias. El peso de estas patologías refleja una estructura de mortalidad más vinculada con edades avanzadas.

Guatemala mostraba el extremo opuesto al inicio del siglo: las enfermedades transmisibles representaban cerca de 50% de las muertes. La concentración de la mortalidad infecciosa en los sectores más empobrecidos expone la relación entre desigualdad socioeconómica y rezagos sanitarios.

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Las causas externas constituyen un componente estructural de la mortalidad masculina y elevaron la sobremortalidad de los hombres a 1,9 veces la de las mujeres en los últimos años. En El Salvador y Honduras, casi 30% de las defunciones masculinas de 2019 se explicó por homicidios, accidentes o suicidios.

Las enfermedades no transmisibles dominan la mortalidad femenina en Nicaragua, Panamá, República Dominicana y el resto de Centroamérica. Las causas externas representan una fracción mínima entre las mujeres, aunque su incidencia es levemente mayor en El Salvador y Honduras.

La pandemia de COVID-19 provocó entre 2020 y 2021 un aumento abrupto de las muertes por enfermedades transmisibles en todos los países analizados. Ese repunte interrumpió los programas de atención de patologías crónicas.

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Una infografía expone el aumento del envejecimiento demográfico y las brechas de mortalidad en Centroamérica con base en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica, Panamá y República Dominicana ante un envejecimiento más rápido

La población centroamericana mantiene, en promedio, una estructura más joven que la del Cono Sur, pero el proceso de envejecimiento será más rápido que el observado históricamente en Europa y América del Norte. Las proyecciones para 2026, 2050 y 2075 distinguen tres velocidades dentro de la subregión.

Costa Rica lidera el cambio demográfico en el istmo. La proporción de personas de 60 años y más pasará de cerca de 19% en 2026 a 33% en 2050 y llegará a alrededor de 45% de la población total en 2075.

Panamá y República Dominicana transitarán a un ritmo moderado. Panamá aumentará su proporción de adultos mayores desde aproximadamente 14% en 2026 hasta 24% en 2050 y 32% en 2075.

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República Dominicana partirá de cerca de 13% de población de 60 años y más en 2026. La cifra ascenderá a 21% a mediados de siglo y alcanzará 29% en 2075, más del doble de su peso demográfico inicial.

El Salvador integrará el grupo de expansión acelerada desde una estructura relativamente joven. Pasará de aproximadamente 12% de personas mayores en 2026 a 20% en 2050 y 35% en 2075, lo que lo convertirá hacia el último cuarto de siglo en el segundo país más envejecido de Centroamérica. Nicaragua comenzará con cerca de 9% de población adulta mayor en 2026. Nicaragua llegará a 18% en 2050 y 29% en 2075.

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Guatemala y Honduras conservarán las estructuras etarias más jóvenes en 2026, con alrededor de 8% y 7% de personas mayores, respectivamente. Para 2075, ambas habrán multiplicado por más de tres esa proporción, hasta cerca de 26% en Guatemala y 25% en Honduras.

Una infografía detalla las proyecciones de envejecimiento en Centroamérica hacia 2075 y los retos sociales derivados del fin del bono demográfico según la CEPAL. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuidados, pensiones y empleo ante el cierre del bono demográfico

La proporción todavía elevada de población en edad de trabajar ofrece una ventana temporal para aprovechar el bono demográfico, pero esa oportunidad comenzará a cerrarse de manera progresiva. El aumento de la población mayor presionará los sistemas de salud, cuidados y protección social.

La CEPAL plantea reformas bajo un enfoque de derechos humanos e igualdad de género: sistemas integrales de cuidados que redistribuyan el trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres, una atención primaria capaz de tratar enfermedades crónicas y rezagos infecciosos, mayor formalización laboral y pensiones sostenibles.

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El organismo también propone políticas integrales de prevención de la violencia para proteger la vida y el potencial productivo de los hombres jóvenes, especialmente en El Salvador, Honduras y Belice.