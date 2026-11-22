Las autoridades de Estados Unidos investigan a Alice Huang por el envío clandestino de chips de inteligencia artificial a China. (REUTERS/Ann Wang)

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Alice Huang, exejecutiva de la empresa Megaspeed, quedó en el centro de una investigación de las autoridades estadounidenses que buscan determinar si la compañía, antes el cliente más grande de Nvidia en el sudeste asiático, operó como pieza clave de una red subterránea de contrabando de chips de inteligencia artificial hacia China, según una investigación del Financial Times.

La empresaria china habría tenido una relación sentimental con el exdirector ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, un vínculo que atrajo el escrutinio de funcionarios estadounidenses. Algunos de ellos sospechan que Alice Huang operó como agente de inteligencia china, una acusación que Beijing calificó como una “difamación”.

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Quién es Alice Huang y su papel en Megaspeed

Alice Huang contaba con residencia en Hong Kong, dominio del inglés y un historial corporativo sin antecedentes negativos. Esas características la convirtieron en la cara “confiable” y occidentalizada de Megaspeed, la empresa que ella misma fundó en 2023 al adquirir la unidad de Singapur de 7Road International, brazo extraterritorial de una firma de videojuegos con sede en Shenzhen.

Su cercanía con Jensen Huang llegó a tal punto que, según el reporte, algunos en China se referían a ella como la “asistente personal de Jensen”. Una persona que mantuvo negocios con ella explicó al Financial Times que fue elegida para liderar Megaspeed “por la confianza construida durante años”.

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Alice Huang fundó la empresa Megaspeed en 2023 tras la compra de la filial en Singapur de 7Road International. (Reuters)

Su esposo, Kang Wei, fue inversor temprano de Century Huatong a través de su fondo Hexi Investment, que también respaldó un proyecto de centro de datos de 2020 junto con 7Road, la misma firma de videojuegos en la que tanto Huang como Century Huatong habían invertido previamente.

Cómo sería la cadena corporativa detrás del contrabando

El mecanismo para mover semiconductores hacia China requería tres engranajes: una entidad habilitada para adquirir y distribuir los chips, clientes que no incumplieran las restricciones estadounidenses y una red clandestina para introducir el material físico en territorio chino y sacar el dinero de las operaciones.

El primer eslabón fue Inspur, uno de los mayores socios de Nvidia para el ensamblaje de servidores en China. En marzo de 2023, Washington incluyó a Inspur en su lista negra comercial por presunta asistencia al Ejército chino. Su filial parcialmente controlada en San José, California, escapó de la sanción, se rebautizó como Aivres y continuó comprando a Nvidia como socio de fabricación de equipos original.

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Dentro de Nvidia existieron dudas internas sobre si Aivres debía calificar como socio OEM por sus vínculos con Inspur, aunque la compañía concluyó que cumplía con todos los requisitos de cumplimiento y control de exportaciones.

Speedmatrix importó hardware por 4.600 millones de dólares antes del traslado de los procesadores hacia territorio chino. (Reuters)

Al quedar sin acceso a los chips, varios clientes chinos de Inspur recurrieron a Century Huatong, un gigante de los videojuegos en línea que, en dos décadas, pasó de fabricar autopartes a convertirse en inversor de centros de datos. Sus ejecutivos diseñaron el plan de comprar una empresa fantasma extraterritorial y presentarla como proveedor de “neocloud”: esa firma se convirtió en Megaspeed.

Contrabando millonario de chips y el vínculo con una red criminal

Entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, Speedmatrix, filial malasia de Megaspeed, importó 4.600 millones de dólares (USD 4,600 millones) en hardware de un fabricante estadounidense, según datos de ImportGenius citados por el Financial Times. Buena parte de esos procesadores cruzó varias fronteras hasta China, donde se revendían por varias veces su valor minorista.

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Antes, la policía indonesa había allanado una subsidiaria de Megaspeed y halló racks de servidores vacíos, sin sus unidades de procesamiento gráfico, según informó el Straits Times.

El traslado físico del hardware y el lavado de las ganancias estuvieron parcialmente a cargo de Hu Xiaowei, señalado por Estados Unidos como “segundo al mando” del Prince Group, organización camboyana sancionada por estafas y lavado de dinero. Arrestado en Japón, Hu está acusado de contrabandear mercancía mediante jets privados y mantuvo vínculos directos con Century Huatong.

Nvidia incluyó a Megaspeed en su lista de bloqueo comercial en 2025 y restringió los suministros a la compañía Aivres. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuál fue la respuesta de Nvidia

Un vocero de Nvidia confirmó que la compañía “colocó a Megaspeed y a una subsidiaria en su lista de bloqueo en 2025” y que no les vende productos; si un socio OEM identifica a la empresa en un envío planificado, la venta no se aprueba. La compañía añadió que también restringió las ventas a Aivres.

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Megaspeed sostuvo previamente que “conduce negocios legítimos y lícitos”.

Hanna Dohmen, analista del Centro para la Seguridad y las Tecnologías Emergentes de la Universidad de Georgetown, señaló al Financial Times que los controles de exportación generaron un incentivo financiero considerable para quienes los infringen. “Cuando hay una demanda significativa sin satisfacer, se produce contrabando.

Necesitamos ser realistas sobre lo que pueden lograr los controles de exportación”, dijo Dohmen, quien agregó que restringir el sudeste asiático no impide que las operaciones se trasladen a otros países.