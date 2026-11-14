Tecno

La fortuna de Jensen Huang cae a USD 141.900 millones tras perder USD 20.300 millones en una semana

La reducción de su patriminio coincidió con el retroceso de las acciones de Nvidia y con las revelaciones sobre presuntas relaciones extramatrimoniales, que derivaron en su renuncia

Jensen Huang cerró el 13 de noviembre con una fortuna calculada en USD 141.900 millones, según Forbes. REUTERS/Manami Yamada/File Photo
Jensen Huang cerró el 13 de noviembre con una fortuna calculada en USD 141.900 millones, según Forbes. REUTERS/Manami Yamada/File Photo
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Jensen Huang se posiciona con un patrimonio estimado en USD 141.900 millones al cierre del 13 de noviembre, según Forbes. La cifra implica una caída diaria de USD 2.800 millones, equivalente al 1,97%, y lo mantiene en el puesto 13 entre las mayores fortunas del mundo.

El fundador de Nvidia perdió cerca de USD 20.300 millones desde el inicio de la semana, cuando Forbes estimaba su riqueza en USD 162.200 millones antes de la apertura del mercado del lunes.

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La reducción coincide con la caída de las acciones de la compañía y con las revelaciones sobre supuestas relaciones extramatrimoniales que, de acuerdo con The New York Times y Reuters, derivaron en una investigación interna y en su salida de la empresa.

La información más reciente muestra que Huang retrocedió desde los USD 143.000 millones estimados al cierre del jueves 12 de noviembre de 2026 hasta los USD 141.900 millones del viernes.

Con esa cifra, Huang se ubicó en el puesto 13 del ranking mundial de multimillonarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo
Con esa cifra, Huang se ubicó en el puesto 13 del ranking mundial de multimillonarios. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

La variación de su fortuna está directamente ligada a su participación accionaria en Nvidia, donde posee alrededor del 3,5% de las acciones.

Cómo se ha comportado el patrimonio de Huang tras el escándalo

La semana comenzó con una pérdida de USD 7.400 millones el lunes y otra de USD 8.400 millones el martes, según el recuento de Forbes.

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El miércoles recuperó USD 5.900 millones, impulsado por un repunte de las acciones tras los resultados de CoreWeave, pero la mejora no alcanzó para compensar las caídas previas.

La baja de su fortuna estuvo vinculada al retroceso bursátil de Nvidia y a las revelaciones sobre sus supuestas relaciones extramatrimoniales. REUTERS/Evelyn Hockstein
La baja de su fortuna estuvo vinculada al retroceso bursátil de Nvidia y a las revelaciones sobre sus supuestas relaciones extramatrimoniales. REUTERS/Evelyn Hockstein

El jueves sufrió la mayor pérdida diaria entre los multimillonarios seguidos por Forbes: su patrimonio se redujo en USD 8.200 millones y quedó estimado en USD 143.000 millones.

Ese día, las acciones de Nvidia cerraron con una caída del 4,3%, a USD 166,19, mientras que la capitalización de mercado de la empresa se ubicó en USD 4,01 billones.

La baja también modificó su posición en el ranking global de fortunas. Huang comenzó la semana como la octava persona más rica del mundo y, en cuatro días, descendió al puesto 13.

En ese recorrido quedó por debajo de Warren Buffett, Larry Ellison, Amancio Ortega, Rob Walton y Jim Walton, de acuerdo con la clasificación de Forbes.

Huang perdió USD 7.400 millones el lunes y otros USD 8.400 millones el martes, de acuerdo con Forbes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration
Huang perdió USD 7.400 millones el lunes y otros USD 8.400 millones el martes, de acuerdo con Forbes. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

La volatilidad ocurre después de un período de fuerte retroceso para las compañías vinculadas a la inteligencia artificial.

Nvidia había alcanzado una capitalización de mercado máxima de USD 5,8 billones a principios de octubre, cuando analistas proyectaban que podría convertirse en la primera empresa en llegar a los USD 6 billones.

Sin embargo, los informes de ganancias decepcionantes y el resultado de las elecciones de mitad de mandato presionaron a la baja a varias firmas tecnológicas durante noviembre.

En apenas cuatro días, Huang descendió del octavo al decimotercer lugar entre las mayores fortunas del planeta. REUTERS/Rick Wilking/File Photo
En apenas cuatro días, Huang descendió del octavo al decimotercer lugar entre las mayores fortunas del planeta. REUTERS/Rick Wilking/File Photo

Qué está ocurriendo con Jensen Huang y Nvidia

Huang comunicó a empleados de Nvidia el domingo 8 de noviembre de 2026 que había mantenido una relación con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed, una empresa de centros de datos con sede en Singapur.

Estados Unidos cree que ella fue reclutada por el Ministerio de Seguridad del Estado de China para recopilar información.

The New York Times había indicado a finales de octubre sobre la conexión entre Huang y la presunta espía china.

Tras la confesión atribuida al ejecutivo, el consejo de administración de Nvidia abrió una investigación. Más tarde, el mismo medio reportó que Huang también habría mantenido una relación con Kimberly Powell, una ejecutiva de la compañía.

Huang informó a empleados de Nvidia el 8 de noviembre de 2026 que había mantenido una relación con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed. REUTERS/Ann Wang/File Photo
Huang informó a empleados de Nvidia el 8 de noviembre de 2026 que había mantenido una relación con Alice Huang, exejecutiva de Megaspeed. REUTERS/Ann Wang/File Photo

La junta directiva se reunió el miércoles 11 de noviembre de 2026 por la noche y anunció antes de la apertura bursátil del jueves que Huang había renunciado con efecto inmediato, después de 33 años como presidente y director ejecutivo.

Reuters señaló posteriormente que el empresario también habría tenido una relación íntima con una segunda empleada de Nvidia.

Huang cofundó Nvidia en 1993 y llevó a la empresa a bolsa en 1999. Su salida deja a la compañía bajo presión en un momento sensible: Nvidia continúa siendo una de las firmas más valiosas del mercado, pero sus acciones enfrentan el impacto de la incertidumbre sobre su liderazgo y de la volatilidad que atraviesa el sector tecnológico.

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