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El Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) presentó la este lunes la cabina que usarán los pasajeros del primer sistema de transporte por aerocable de El Salvador, con capacidad para diez personas por unidad.

La obra conectará Mejicanos con el Centro Histórico de San Salvador y las autoridades calculan que atraerá a 40 mil usuarios diarios una vez que entre en funcionamiento.

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Avance del 50% en la construcción

El aerocable de Mejicanos registra un avance general del 50%, según informó el MOPT a mediados de noviembre y consignó el portal VacilandoFM. Los equipos trabajan en la torre número 12 de las 23 estructuras que contempla el proyecto.

Durante un evento al aire libre, se retira una cubierta de tela oscura para revelar una cabina de teleférico identificada con las marcas Aerocable y POMA. La estructura metálica permanece sobre el vehículo, mientras en las inmediaciones se observa la presencia de músicos con instrumentos de cuerda y pantallas informativas.

El sistema conectará Mejicanos con el Centro Histórico de San Salvador a lo largo de 3,5 kilómetros, con cuatro estaciones y 23 torres de soporte. Las autoridades prevén que comience a operar durante 2027, aunque todavía no confirmaron una fecha exacta de inauguración.

La fase actual corresponde a la instalación de vigas laterales en la Estación 1, ubicada en la colonia Zacamil. Ese montaje coincide con lo anunciado por Herrera el 27 de octubre, cuando adelantó que durante las primeras dos semanas de noviembre comenzarían a instalarse las primeras estaciones y los componentes electromecánicos del sistema.

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Cuatro estaciones desde Zacamil hasta el Centro Histórico

El recorrido tendrá paradas en Zacamil, la Universidad de El Salvador, el Centro de Gobierno y el sector de la calle Rubén Darío, cerca del parque Cuscatlán, en pleno Centro Histórico de San Salvador. Así lo precisó la Revista EYN, que además detalló que los trabajos incluyen la colocación de la infraestructura de la estación y la instalación del sistema electromecánico que hará funcionar las cabinas.

El proyecto se suma a los estudios de movilidad que el Gobierno salvadoreño encargó desde 2021 para el Área Metropolitana de San Salvador, de los que se desprendieron iniciativas como los metrocables proyectados en Los Planes de Renderos y El Boquerón, pensados como alimentadores de una futura línea principal de transporte masivo.

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La revelación de la cabina coincide con la firma de una carta de intención entre el MOPT y la Unión Europea, pensada para reforzar con asistencia técnica los proyectos de movilidad que impulsa el Gobierno salvadoreño.

Un convenio con la Unión Europea para respaldar el proyecto

El ministro Romeo Herrera suscribió el acuerdo con la Unión Europea en El Salvador para contar con acompañamiento especializado en el diseño de las estrategias de transporte público del país.

“Hoy damos un paso en esa dirección con una firma de una carta de intención con la Unión Europea en El Salvador que permitirá contar con asistencia especializada”, dijo el funcionario. “Este acompañamiento ayudará a fortalecer las estrategias y planes para el sistema de transporte público”.

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El respaldo europeo se suma a otra iniciativa en marcha: la Unión Europea abrió en octubre una convocatoria para contratar al jefe del Proyecto NAHUI, enfocado en modernizar el transporte público del Área Metropolitana de San Salvador, según informaron medios locales.

Ese programa, gestionado por Expertise France, agencia francesa de cooperación técnica, junto al MOPT y el Viceministerio de Transporte, contempla la reorganización de rutas y paradas más accesibles.