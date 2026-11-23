Un agricultor de Panamá trabaja en un extenso campo de piñas mientras sostiene un machete, con montañas al fondo bajo un cielo nublado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Panamá ensaya un paquete de prácticas agrícolas para reducir la erosión de los suelos en el oeste de la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá, un área afectada por la deforestación, la actividad ganadera, la agricultura y la crisis climática. Entre las medidas figura un cambio en la forma de sembrar piña, uno de los productos agrícolas del país centroamericano con presencia en mercados internacionales.

Los suelos sin cobertura vegetal de esa zona pueden perder hasta 200 toneladas de tierra por hectárea cada año, según la información recogida por EFE. La degradación compromete la capa superficial fértil y la materia orgánica, dos elementos que inciden en la productividad de las fincas y en la capacidad del suelo para retener agua.

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La iniciativa reúne al Instituto de Innovación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), el Instituto de Suelos de Cuba y la Universidad de Santiago de Compostela, de España. El proyecto busca recuperar áreas degradadas y ofrecer herramientas a los productores que trabajan dentro de la cuenca, una región que es clave para el abastecimiento de agua y para el funcionamiento de la vía interoceánica.

La siembra transversal busca detener el arrastre de la tierra

Una de las técnicas aplicadas consiste en organizar las hileras de piña en sentido contrario a la pendiente de las fincas. La propuesta, planteada por especialistas cubanos, reemplaza la disposición habitual de los cultivos a favor del declive.

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El objetivo es reducir la fuerza con la que el agua de lluvia baja por las laderas. Las líneas de plantas atraviesan la pendiente y actúan como obstáculos parciales para el flujo, lo que disminuye la velocidad del escurrimiento y limita el arrastre de sedimentos, nutrientes y materia orgánica.

“El suelo se degrada por la presión demográfica, la deforestación y la pérdida de materia orgánica. Un suelo que esté desprovisto de cobertura también pierde materia orgánica, que es muy importante para darle fuerza de amarre”, explicó el investigador del IDIAP, José Isaac Mejía, en declaraciones recogidas por EFE.

La cuenca hidrográfica del Canal de Panamá abarca unas 343.521 hectáreas. Además de albergar especies de fauna y flora, provee agua a más de la mitad de la población panameña y sostiene las operaciones de la ruta marítima que conecta los océanos Atlántico y Pacífico.

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La zona ha atravesado en los últimos años períodos de sequía que obligaron a limitar, en los momentos más críticos, la cantidad de buques que cruzaban el canal cada día. A esa falta de lluvias se suma el deterioro de los terrenos usados para actividades agrícolas y ganaderas, sobre todo en el sector oeste de la cuenca.

Un grupo de agricultores trabaja en las parcelas del sembradío de arroz de la finca La Esperanza en Panamá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los productores combinan barreras vegetales, abonos y reservorios

En una finca cercana a la comunidad de La Zaguenza, el productor Carlos Herrera mantiene más de 60.000 plantas de piña destinadas al mercado local y a la exportación. El establecimiento funciona como uno de los espacios de prueba para las medidas de conservación de suelos.

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Gabriela Frías, nieta del productor, explicó que el cultivo demanda nutrientes en grandes cantidades y que la degradación repercute en el rendimiento de la tierra. “Estos proyectos de conservación son un recurso que nos ayuda, ya que el cultivo de piña es un cultivo exigente con el suelo”, señaló.

Frías agregó que la nueva disposición de las siembras también ayuda a evitar acumulaciones de agua. Los suelos de la región tienen un alto componente arcilloso, una condición que dificulta la infiltración y favorece los encharcamientos cuando ocurren lluvias intensas.

El plan incorpora además el uso de hojas de piña y residuos de la actividad ganadera para elaborar abono orgánico. Ese material se aplica en las parcelas destinadas al siguiente ciclo agrícola con la intención de mejorar la estructura y la cohesión del suelo.

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Las fincas también instalan barreras vivas de vetiver, una planta de raíces profundas que contribuye a contener la tierra. A esa herramienta se agregan zanjas en puntos intermedios de las laderas, estanques para almacenar agua y sistemas silvopastoriles, que combinan el manejo pecuario con áreas forestales de protección.

El programa recibió apoyo de Cuba y España desde 2024

Las acciones forman parte del proyecto “Fortalecimiento de capacidades I+P+P, Innovación, Promoción y Pago, para restaurar suelos degradados en la región oeste del Canal de Panamá”. La iniciativa comenzó en 2024 y está próxima a concluir, bajo la coordinación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid).

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El programa contó con un presupuesto cercano a USD 110.000 y tuvo entre sus metas mejorar la seguridad alimentaria y la producción de alimentos mediante prácticas que reduzcan el deterioro de los suelos.

La coordinadora general de la Cooperación Española en Panamá, Itziar González, sostuvo que el intercambio técnico entre Cuba y Panamá permitió evaluar alternativas para elevar la fertilidad del terreno y sostener las cosechas con menor impacto ambiental.

“Se han dado una serie de cambios técnicos para ver de qué manera se puede mejorar la productividad y la fertilidad del suelo para tener mejores cosechas, así como tener una relación más saludable con el ambiente”, afirmó González, según EFE.

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