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Costa Rica será sede del Mundial femenino de 2031 junto con Estados Unidos, México y Jamaica, una designación que la Federación Costarricense de Fútbol recibió como una oportunidad para consolidar el desarrollo del deporte femenino en el país.

La decisión fue ratificada este lunes por el Congreso Extraordinario de la FIFA, que sesionó de manera telemática. La candidatura regional obtuvo la aprobación por aclamación y dejó a Costa Rica ante el desafío de preparar su participación en la organización de la competencia.

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Según informó la agencia EFE, el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), Osael Maroto, sostuvo que la confirmación transforma una aspiración que parecía distante en un proyecto concreto para las nuevas generaciones de futbolistas.

El Mundial femenino de 2031 reunirá por primera vez a 48 selecciones y 104 partidos. El torneo se disputará en 20 estadios distribuidos entre los cuatro países anfitriones y será la quinta edición celebrada en el continente americano.

La FCRF apunta al legado para las futbolistas costarricenses

“Hoy es una realidad y permitirá dejar un legado gigante para las nuevas generaciones”, declaró Maroto en el sitio web de la FCRF, de acuerdo con EFE.

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El dirigente señaló que la entidad deberá recorrer un proceso extenso antes del inicio del campeonato. La federación deberá cumplir con las exigencias que plantea la FIFA para un torneo de esta dimensión y coordinará las tareas con las asociaciones de los otros tres anfitriones.

La organización costarricense anticipó que en los próximos meses difundirá información sobre las ciudades elegidas, los estadios, el calendario, la venta de entradas y los aspectos operativos del certamen.

Maroto agradeció la aprobación de la candidatura y atribuyó el resultado al trabajo de un equipo interdisciplinario de la federación. “Esta será sin duda una gran oportunidad para posicionar el nombre de Costa Rica en el mundo entero”, afirmó el presidente de la FCRF ante EFE.

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(FIFA)

Antecedentes de Costa Rica como sede de torneos femeninos de la FIFA

El país ya cuenta con antecedentes en torneos femeninos organizados bajo la órbita de la FIFA. Costa Rica fue anfitrión del Mundial sub-17 de 2014 y del Mundial sub-20 de 2022.

La edición de 2031 supondrá un salto de escala respecto de aquellas competencias, ya que integrará una sede conjunta con tres federaciones de la Concacaf y tendrá el mayor número de participantes desde la creación del campeonato absoluto femenino.

El proyecto regional contempla 14 ciudades estadounidenses, cuatro mexicanas, además de San José y Kingston, según el anuncio difundido por la FIFA tras la votación de sus asociaciones miembro.

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La confirmación también fija una nueva etapa en el calendario de la competición. Brasil será el anfitrión de la próxima Copa del Mundo femenina, prevista para 2027, mientras que Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales albergarán la edición de 2035.

(Fuente)

Dos candidaturas regionales aprobadas para 2031 y 2035

La FIFA indicó que las designaciones fueron el resultado de procesos de candidatura evaluados antes de la sesión extraordinaria de este lunes. La entidad confirmó que la competencia de 2031 será la primera con 48 equipos y que se celebrará entre cuatro asociaciones nacionales.

Para Costa Rica, el desafío no se limitará a recibir partidos. La FCRF planteó que el trabajo conjunto con la FIFA y la Concacaf buscará sostener el impacto del campeonato después de su conclusión.

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La Selección Colombia femenina le apunta a clasificar de manera directa a la Copa del Mundo de la FIFA 2027 en Brasil - crédito FCF

EFE informó que esa estrategia estará orientada al desarrollo de las jugadoras, la capacitación de entrenadores y la inversión en infraestructura. La federación costarricense considera que esos ejes pueden fortalecer el fútbol femenino local más allá de la cita mundialista.

La sede compartida también devolverá el torneo a América tras las ediciones organizadas por Estados Unidos en 1999 y 2003, Canadá en 2015 y Brasil en 2027. México, Costa Rica y Jamaica recibirán por primera vez partidos del Mundial femenino absoluto.