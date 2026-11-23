El marco legal de El Salvador establece sanciones de 10 a 15 años de prisión para el delito de tráfico de drogas. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

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Un patrullaje de la Policía Nacional Civil (PNC) en Jayaque, La Libertad Oeste, terminó con la captura de tres sujetos que, según la institución, transportaban varios paquetes de marihuana y cocaína dentro de un vehículo.

Los detenidos fueron identificados como Albin Ernesto R. V., de 26 años; David Ernesto S. N., de 27; y Paola Virginia A. A., de 25 años. La institución policial informó que los agentes interceptaron el automotor durante una de las recorridas preventivas que realizan en el municipio.

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De acuerdo con la publicación oficial, dentro del vehículo había varios paquetes coloridos que simulaban ser otros productos, pero contenían marihuana y cocaína. La Policía no detalló la cantidad de droga incautada, el peso de los paquetes; sin embargo, en la publicación se observan 14 paquetes de aproximadamente 10 centímetros de diámetro y dos paquetes de gran tamaño, adicional se observan otras bolsas con sustancias ilícitas.

Los tres sospechosos serán remitidos por el delito de tráfico ilícito, una figura penal contemplada en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas de El Salvador. La investigación deberá establecer el origen, destino y posible distribución de las sustancias localizadas durante el procedimiento.

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La Policía Nacional Civil interceptó a tres personas que transportaban marihuana y cocaína dentro de un vehículo en Jayaque. (Foto cortesía Policía Nacional Civil)

El artículo 33 de esa normativa establece penas de 10 a 15 años de prisión para quien, sin autorización legal, transporte, almacene, distribuya, suministre, venda o realice otras acciones vinculadas con el tráfico de drogas. La ley también contempla multas que pueden variar según la determinación judicial del caso.

La pena solo puede imponerse tras el proceso correspondiente y si un tribunal determina la responsabilidad penal de los acusados. La Fiscalía General de la República (FGR), deberá presentar los elementos que respalden la acusación, entre ellos el resultado del análisis de las sustancias decomisadas y las circunstancias de la captura.

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La PNC señaló que el procedimiento formó parte de sus patrullajes en La Libertad Oeste, una zona donde las autoridades mantienen operativos de seguridad y controles en carreteras. La institución no informó si los detenidos tenían antecedentes ni si el caso está relacionado con otras investigaciones.

Uno de los principales logros de los siete años de gobierno de Nayib Bukele es la reducción de la violencia y pandillas en El Salvador. Foto Infobae Centroamérica/Cortesía Ministerio de Justicia

Patrullajes, controles vehiculares y verificación de documentos

Las autoridades salvadoreñas han reforzado los patrullajes policiales y las intervenciones en carreteras como parte de las medidas para detectar delitos y limitar el traslado de objetos ilícitos. Entre esas acciones figuran la revisión de vehículos, la verificación de documentos y los controles en puntos de ingreso al país.

En los últimos días, la PNC también informó sobre inspecciones de transporte en pasos fronterizos de Ahuachapán, con el objetivo de revisar los vehículos que ingresan al territorio salvadoreño. La institución indicó que estas tareas buscan impedir el traslado de drogas y otros productos ilegales.

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En La Libertad, la Policía ha reportado controles de documentación en vías públicas como parte de los operativos preventivos. Estas revisiones permiten a los agentes identificar a personas con órdenes de captura pendientes, verificar irregularidades en la circulación de vehículos y detectar posibles hechos delictivos.

El caso de Jayaque se suma a esas intervenciones. Por ahora, la PNC no ha divulgado fotografías del cargamento, el tipo de vehículo interceptado ni información sobre el valor comercial de la marihuana y la cocaína que atribuye a los tres detenidos.