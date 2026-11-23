Cuatro países de Centroamérica y el Caribe figuraron entre los 15 trajes nacionales más votados de Miss Universo en Puerto Rico. (Vídeo: Miss Universo)

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Nicaragua, Honduras, República Dominicana y Costa Rica figuran entre los 15 trajes nacionales más votados, según una publicación de Miss Universo. Las representantes de la región llevaron al desfile propuestas inspiradas en la paz, una leyenda hondureña, los símbolos patrios dominicanos y la biodiversidad costarricense.

La lista puso en escena cuatro identidades visuales distintas durante el certamen celebrado en Puerto Rico. Los diseños combinaron estructuras ornamentales, referencias históricas, elementos de la naturaleza y detalles vinculados con tradiciones de cada país.

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La publicación de Miss Universo incluyó entre sus trajes nacionales más votados a las propuestas de Jasmine Blandford, Luisa Pineda, Melissa Núñez y Mariale Acosta. Cada atuendo representó una idea cultural particular: la paz en Nicaragua, la lluvia de peces de Yoro en Honduras, las tres raíces de República Dominicana y la riqueza natural de Costa Rica.

Nicaragua presentó El vuelo de la Paz

La representante de Nicaragua, Jasmine Blandford, desfiló con un traje típico titulado El vuelo de la Paz. La propuesta identificó la paz como el concepto central de su vestuario.

La imagen del vuelo funcionó como la representación visual elegida para acompañar el mensaje. El nombre del diseño reunió ambos conceptos durante la presentación de Blandford en la pasarela de trajes nacionales.

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La propuesta nicaragüense fue una de las creaciones de Centroamérica y el Caribe que apareció entre los atuendos con mayor votación en la publicación del certamen. El material compartido no incluyó detalles sobre los componentes físicos de la pieza.

La representante nicaragüense Jasmine Blandford presentó el atuendo El vuelo de la Paz como mensaje central de su propuesta.

Honduras llevó la lluvia de peces de Yoro a la pasarela

La representante hondureña Luisa Pineda presentó una versión escénica de la lluvia de peces de Yoro, una de las historias populares más conocidas de Honduras. El diseño fue creado por el hondureño Franklin López.

El atuendo incorporó peces móviles, joyería, pedrería, canastas y detalles que evocaban las gotas de lluvia. Los zapatos de la concursante tenían aletas, mientras que sus brazos llevaban pequeñas cuentas colgantes para representar el agua durante una tormenta.

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La propuesta retomó los relatos de habitantes del departamento de Yoro. Según esas narraciones, tras lluvias intensas entre mayo y junio aparecen cientos de peces pequeños sobre calles y terrenos de esa zona.

El departamento no tiene costa en el océano Pacífico ni en el Atlántico. Las versiones locales describen cielos oscurecidos, relámpagos, truenos, vientos fuertes y varias horas de precipitaciones antes de la aparición de los peces.

Las familias recogen los animales para utilizarlos como alimento, según la tradición. Las canastas que formaron parte del diseño aludieron a ese momento de recolección.

La leyenda también se vincula con el sacerdote español Manuel de Jesús Subirana. La tradición sostiene que el religioso rezó por alimentos para los habitantes de la región durante un período de escasez en el siglo XIX.

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El diseñador hondureño Franklin López confeccionó para Luisa Pineda una pieza inspirada en la lluvia de peces de Yoro.

La creación de Pineda trasladó ese relato hondureño a un escenario internacional de belleza. Los tonos celestes, blancos y dorados, junto con el tocado estructurado y las plumas laterales, acompañaron los motivos alusivos a los peces.

República Dominicana reunió símbolos patrios y referencias culturales

La dominicana Melissa Núñez llevó un traje llamado Tres raíces, una nación, dedicado a la identidad de República Dominicana. La pieza reunió símbolos patrios, tradiciones y referencias culturales en una misma composición.

El diseño incorporó los colores de la bandera y una estructura central con el escudo nacional. También incluyó un faldón multicolor con motivos vinculados con el país, cadenas alrededor de la cintura, flores de cayena y estampados de tradiciones locales.

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El vestuario sumó un turbante que cubría el cabello de la concursante. En la parte posterior apareció una Biblia abierta, integrada con las referencias patrióticas, religiosas y culturales de la creación.

El título aludió a la diversidad que forma parte de la construcción histórica y cultural dominicana. La propuesta mantuvo los emblemas nacionales como eje del atuendo.

Un tocado alto y un cetro decorado con el escudo complementaron la presentación de Núñez. La concursante mostró un vestido multicolor que utilizó los tonos de la bandera como parte de su identidad visual.

Melissa Núñez exhibió en la pasarela el diseño Tres raíces, una nación, con los símbolos patrios dominicanos y flores de cayena.

Costa Rica apostó por ranas, orquídeas y tonos dorados

La representante de Costa Rica, Mariale Acosta, presentó Goddess of the Golden Tropics, también denominado Diosa de los Trópicos Dorados. El traje se inspiró en la biodiversidad del país y puso el foco en especies animales y vegetales.

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El mexicano Valencia Gonzaga elaboró el diseño junto con un equipo de artesanos. La propuesta incorporó referencias a la rana dorada, la rana de ojos rojos y la orquídea, flor nacional costarricense.

Los tonos verdes y dorados dominaron el vestuario. La pieza también incluyó bordados, cristales, una corona de gran tamaño y una estructura de flor rosada en la espalda.

Una figura de rana se convirtió en uno de los elementos centrales de la propuesta. La estructura partió de una base de alambre y fue elaborada manualmente.

El diseñador Valencia Gonzaga elaboró junto con un equipo de artesanos el traje Diosa de los Trópicos Dorados de Costa Rica.

El diseñador explicó que los bordados, las esculturas y las aplicaciones de cristales formaron parte del trabajo artesanal. El verde representó la vegetación y la vida natural de Costa Rica.

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La orquídea rosa se integró como una referencia a una especie endémica. Las ranas, a su vez, funcionaron como emblemas de la fauna local y de una visión de poder femenino asociada con la diosa que dio nombre al traje.