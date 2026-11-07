Tecno

“Cuando entrevisto candidatos, les pido que den un ejemplo de algo que hayan inventado”: Jeff Bezos, fundador de Amazon

Para el empresario, la capacidad de crear soluciones originales seguirá marcando una diferencia frente a tecnologías como la inteligencia artificial

Jeff Bezos, fundador de Amazon, habló sobre el valor de la inventiva durante la Italian Tech Week 2025, en Turín. (Referencial/Reuters)
Jeff Bezos, fundador de Amazon, habló sobre el valor de la inventiva durante la Italian Tech Week 2025, en Turín. (Referencial/Reuters)
Guardar

Jeff Bezos, fundador de Amazon, afirmó que durante los procesos de selección pide a los postulantes que mencionen algo que hayan inventado. La declaración, realizada en el marco de la Italian Tech Week 2025 celebrada en Turín, Italia, forma parte de una reflexión más amplia sobre el papel de la creatividad humana frente al avance de la inteligencia artificial en el mercado laboral.

Según explicó el empresario, la inventiva constituye el motor de la innovación y permite a las personas desarrollar soluciones que todavía no existen. Para Bezos, el progreso tecnológico depende en gran medida de quienes son capaces de imaginar nuevas posibilidades y convertirlas en proyectos concretos.

PUBLICIDAD

La inventiva como habilidad diferencial frente a la IA

La reflexión de Bezos se produce en un contexto marcado por el avance de la inteligencia artificial en distintos sectores profesionales. Estas herramientas ya realizan tareas que antes requerían intervención humana, como el procesamiento de grandes volúmenes de información o la generación de textos, imágenes y código informático.

El empresario pide a los candidatos que mencionen algo que hayan inventado durante las entrevistas laborales. (Reuters)
El empresario pide a los candidatos que mencionen algo que hayan inventado durante las entrevistas laborales. (Reuters)

A pesar de ese avance, el empresario considera que la capacidad de crear ideas originales seguirá marcando una diferencia fundamental entre las personas y las máquinas. Para Bezos, inventar no se limita a tener buenas ideas: también implica identificar problemas, experimentar con distintas alternativas y encontrar soluciones cuando no existen instrucciones previas para resolver una situación.

PUBLICIDAD

Una experiencia de infancia que marcó su visión sobre la creatividad

Bezos vinculó esta forma de pensar con una experiencia vivida durante su infancia, en el rancho de su abuelo, en Texas. Allí, durante un verano, ambos debieron reparar un bulldozer sin contar con ayuda externa, lo que los obligó a buscar soluciones por sus propios medios y a fabricar herramientas para completar la tarea.

“Pasamos todo un verano arreglándolo. Para sacar la transmisión, tuvimos que construir nuestra propia grúa”, relató el empresario. Esa vivencia, según explicó, le permitió comprender que la creatividad también está relacionada con la capacidad de resolver problemas concretos con los recursos disponibles, más allá de la simple generación de ideas.

Bezos relató que una experiencia en el rancho de su abuelo, en Texas, moldeó su visión sobre la creatividad. (Bloomberg)
Bezos relató que una experiencia en el rancho de su abuelo, en Texas, moldeó su visión sobre la creatividad. (Bloomberg)

Qué evalúa Bezos al contratar personal

El fundador de Amazon sostuvo que la inventiva forma parte de su propia personalidad y es una característica que valora al seleccionar trabajadores para sus compañías. “Ponme delante de una pizarra blanca y puedo generar cien ideas en media hora”, afirmó durante su intervención en Turín.

Esa misma cualidad, según precisó, es uno de los aspectos que intenta identificar en las entrevistas laborales: “Cuando entrevisto a candidatos, les pido que me den un ejemplo de algo que hayan inventado”. Para Bezos, los profesionales capaces de desarrollar ideas y transformarlas en soluciones resultan fundamentales para sostener la capacidad de innovación de una empresa, por lo que los conocimientos técnicos no deberían ser el único criterio de evaluación al momento de contratar.

La cultura de experimentación detrás de Amazon

La importancia que Bezos atribuye a la creatividad también se refleja en la manera en que construyó Amazon, compañía que desde sus primeros años promovió una cultura basada en la experimentación y en la búsqueda de oportunidades aún no exploradas por otras empresas.

El fundador de Amazon afirmó que puede generar cien ideas en media hora frente a una pizarra blanca. (Reuters)
El fundador de Amazon afirmó que puede generar cien ideas en media hora frente a una pizarra blanca. (Reuters)

En una entrevista anterior, el empresario explicó por qué le generaban más preocupación los proyectos incipientes que las compañías ya establecidas como competidoras. “Me dan más miedo dos chavales en un garaje que los competidores que ya conozco”, reconoció. Esa frase resume su visión sobre el potencial de las ideas nuevas para transformar industrias completas, incluso cuando provienen de equipos pequeños y con recursos limitados.

Bezos sostuvo además que quienes no disfrutan de explorar caminos nuevos o de probar ideas que pueden fracasar difícilmente encuentran un lugar duradero dentro de la organización.

Las habilidades que ganan valor frente a la automatización

El avance de la inteligencia artificial modificó las expectativas de las empresas respecto de las capacidades que necesitan sus trabajadores. Aunque estas herramientas automatizan distintas tareas, también aumentaron la relevancia de habilidades como el pensamiento crítico, la creatividad y la adaptación.

Bezos sostuvo que los proyectos incipientes le generan más preocupación que las empresas ya establecidas como competidoras. (Reuters)
Bezos sostuvo que los proyectos incipientes le generan más preocupación que las empresas ya establecidas como competidoras. (Reuters)

La postura de Bezos sugiere que los profesionales capaces de proponer soluciones originales mantendrán un papel relevante en ese escenario, ya que la inteligencia artificial puede procesar información y ejecutar instrucciones, pero la inventiva permite plantear preguntas diferentes y desarrollar proyectos inexistentes hasta el momento.

En esa línea, Andy Jassy, actual consejero delegado de Amazon, también destacó la importancia de mantener una actitud abierta al aprendizaje y a los cambios tecnológicos. “Los conocimientos se pueden adquirir, pero la actitud para aprender y reinventarse debe venir de serie”, aseguró Jassy.

Temas Relacionados

Jeff BezosAmazonEmpleoTrabajoTecnología-noticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Un robot construyó por primera vez una estructura en el espacio sin ayuda de astronautas

El Instituto Tecnológico de California probó un sistema autónomo capaz de ensamblar componentes de una antena en órbita. La tecnología podría permitir la fabricación de telescopios, plataformas de comunicaciones y grandes instalaciones solares

Un robot construyó por primera vez una estructura en el espacio sin ayuda de astronautas

El director financiero de Binance dejó su cargo nueve días después del mayor robo de criptomonedas

La empresa dice que la transición se preparó durante medio año y que Justin Yek ocupará el puesto

El director financiero de Binance dejó su cargo nueve días después del mayor robo de criptomonedas

Microsoft deja de utilizar servidores de Oracle: sus chips Nvidia ya no cumplen las exigencias de la inteligencia artificial

La compañía comenzó a desconectar equipos con procesadores de generaciones anteriores y revisa sus acuerdos con proveedores externos, en medio de una creciente demanda de capacidad tecnológica

Microsoft deja de utilizar servidores de Oracle: sus chips Nvidia ya no cumplen las exigencias de la inteligencia artificial

Una ola de ciberataques afecta a plataformas de inteligencia artificial: hackers roban claves de acceso y generan gastos a las víctimas

Una investigación de la firma de seguridad Wiz detectó un patrón de robo de credenciales que permite utilizar modelos avanzados de IA y generar gastos a las empresas afectadas. Los incidentes se multiplicaron entre octubre y noviembre

Una ola de ciberataques afecta a plataformas de inteligencia artificial: hackers roban claves de acceso y generan gastos a las víctimas

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

Estas son las series que han ganado popularidad en la plataforma de streaming que apuesta fuertemente por las producciones japonesas

Lista de animes más vistos en Crunchyroll para ver este fin de semana

DEPORTES

La frustración de Colapinto tras desaprovechar una clasificación llena de sorpresa y la preocupación por el rendimiento del Alpine con pista mojada

La frustración de Colapinto tras desaprovechar una clasificación llena de sorpresa y la preocupación por el rendimiento del Alpine con pista mojada

Boca, Argentinos Juniors y Rosario Central buscan el título de la Tabla Anual

En una clasificación llena de sorpresas por la lluvia, Franco Colapinto quedó afuera en Q1 y largará 15° el Gran Premio de Brasil

Con Lionel Messi de titular, el Inter Miami recibe a Charlotte FC con la cabeza puesta en los playoffs de la MLS

Así está el cuadro con los cruces de octavos de final del Torneo Clausura

TELESHOW

Ivana Icardi se metió en el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Es mitómana"

Ivana Icardi se metió en el nuevo escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi: "Es mitómana"

El historial de escándalos del cantante de Ke Personajes: peleas callejeras, insultos y acusaciones

Murió a los 56 años Gabriel González Abat, actor de Señorita Maestra: el profundo dolor de sus compañeros

El reencuentro de Juanse con Ronnie Wood luego de su histórico show en Buenos Aires: “Siempre humilde y generoso”

Flor Peña festejó sus 52 años con fotos al natural y una profunda reflexión: “Mi vida es una constante búsqueda”

INFOBAE AMÉRICA

Izabal, Escuintla y Petén lideran la tasa de VIH en Guatemala, con 1,835 casos nuevos y 314 muertes en 2026

Izabal, Escuintla y Petén lideran la tasa de VIH en Guatemala, con 1,835 casos nuevos y 314 muertes en 2026

La suspensión de navieras deja más de 7,000 contenedores varados y agrava el abastecimiento en Cuba

Acusan de asesinato a un salvadoreño por la muerte de una menor en EE.UU.

Quién fue fray Augusto Ramírez Monasterio, el primer beato sacerdote de Guatemala

Honduras: triple homicidio en Olancho deja a un abuelo, su hijo y su nieto muertos