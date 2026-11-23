La función para silenciar llamadas de desconocidos en WhatsApp evita que el teléfono suene y conserva el registro en el historial. (REUTERS/Ramil Sitdikov/Ilustración)

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WhatsApp permite que el teléfono no suene cuando llama alguien que no está en la agenda. El ajuste se llama “Silenciar llamadas de desconocidos” y está en los menús de Privacidad, tanto en Android como en iPhone. Las llamadas no se bloquean: quedan registradas.

Según el Centro de ayuda de WhatsApp, cuando escribe alguien que no es un contacto, la app indica si el usuario tiene grupos en común con esa persona y si su número está registrado en un país distinto del propio. Con esos datos, el usuario decide si responde, agrega el contacto, lo bloquea o lo denuncia.

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Ante una llamada que llega de un número que no está guardado, estos son los datos que conviene mirar antes de atender: si hay grupos en común y el país de registro. Un número de otro país, sin ningún grupo compartido, es una señal para no contestar.

Los usuarios de Android activan el filtro de números desconocidos desde la sección de Llamadas en el menú de Privacidad. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cómo activar el silencio en Android

Primero se abre WhatsApp y se toca el menú de tres puntos verticales. Luego se elige Ajustes, después Privacidad y, al final de la lista, Llamadas. Allí se activa el interruptor de silenciar llamadas de desconocidos.

Para desactivarlo, solo hay que repetir el recorrido y apagar el interruptor. La opción puede cambiarse tantas veces como se quiera.

Cómo activarlo en iPhone

En el iPhone, el camino empieza en la pestaña Ajustes de la parte inferior de la pantalla, o en la foto de perfil. Después se toca Privacidad, luego Llamadas y se activa el mismo interruptor.

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La configuración de esta herramienta en iPhone requiere ingresar a la pestaña de Ajustes y acceder al apartado de Privacidad. (Composición Infobae: REUTERS/Shannon Stapleton / Imagen Ilustrativa)

La posición del menú puede variar según la versión de la aplicación. Si no aparece Llamadas dentro de Privacidad, conviene actualizar WhatsApp desde la tienda de aplicaciones.

Qué pasa con las llamadas silenciadas

Con el ajuste encendido, el teléfono no suena, pero las llamadas aparecen en la pestaña Llamadas y en las notificaciones. Así, un repartidor o un técnico que llama desde un número nuevo puede ser atendido después.

Para devolver la llamada se toca el número en esa pestaña o el mensaje “Llamada de desconocido silenciada” dentro del chat. Hay una excepción: si el usuario llama o escribe a ese número, WhatsApp deja de silenciar sus llamadas futuras.

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WhatsApp suspende el silencio automático si el usuario decide enviar un mensaje o devolver la llamada a ese número. (EFE)

Quien quiera cortar todo contacto con un número concreto debe bloquearlo, una opción distinta que el Centro de ayuda de WhatsApp también menciona. La app permite además denunciar al contacto. WhatsApp recuerda que las estafas pueden afectar a cualquiera y pide desconfiar de mensajes de números desconocidos y de pedidos de dinero o datos personales.

Cuáles funciones de WhatsApp ayudan a proteger la cuenta

WhatsApp ofrece la verificación en dos pasos, que permite añadir un PIN para dificultar el acceso de terceros, incluso si obtienen el código de registro enviado por SMS. También permite activar alertas cuando alguien intenta registrar el número en otro dispositivo y revisar los equipos vinculados desde la configuración de la cuenta.

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La verificación en dos pasos incorpora un código PIN para impedir el acceso no autorizado a la cuenta en otros dispositivos. (EFE/EPA/IAN LANGSDON)

La aplicación cifra los mensajes y las llamadas de extremo a extremo, y suma opciones como el bloqueo de chats con huella o código, los mensajes temporales y la posibilidad de ocultar la dirección IP en llamadas. Para reforzar la privacidad, conviene limitar quién puede ver la foto de perfil, la última conexión, los estados y quién puede añadir al usuario a grupos.

Cómo reconocer un mensaje sospechoso antes de contestar

Las estafas suelen apelar a la urgencia: premios inesperados, supuestos problemas con una cuenta, pedidos de dinero de un contacto conocido o solicitudes de códigos de verificación. Son señales de alerta los errores de redacción, los números desconocidos, los enlaces acortados o las ofertas que parecen demasiado convenientes.

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Antes de abrir un enlace o compartir datos, es recomendable confirmar la identidad del remitente por otra vía y no reenviar nunca códigos recibidos por SMS o WhatsApp. Si el mensaje genera dudas, la plataforma permite bloquear y denunciar el contacto, sumado a borrar la conversación para evitar nuevas interacciones.