Embajada de Uruguay en Lima (Google Maps)

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El gobierno de Yamandú Orsi decidió días atrás autorizar la venta de las residencias de los embajadores de Uruguay en Perú y España, en el marco de una política de ahorro definida por la Cancillería. Las propiedades están ubicadas en Lima y Madrid.

El canciller de la República, Mario Lubetkin, dijo la semana pasada que la decisión responde a un ajuste presupuestal.

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“Se ha comprado, se ha vendido, se ha agrandado, se ha cortado, porque también las propiedades tienen que ver con las peculiaridades en relación a los países”, explicó el canciller en declaraciones a Canal 12. Lubetkin señaló que las residencias también responden a los “momentos históricos”.

El canciller de Uruguay, Mario Lubetkin (EFE/ Federico Gutiérrez)

“Los inmuebles se adecúan a las políticas estratégicas que nosotros llevamos adelante. Por lo tanto no tiene ninguna novedad esta resolución en relación a Madrid o Lima. En el futuro habrá otras. Lo que no hay que conectar es que una negociación inmobiliaria tenga que ver con las relaciones diplomáticas de un país. Esto nada tiene que ver con nuestras excelentes relaciones con España o con Perú. Estamos hablando de lógicas locativas en función de una estrategia de trabajo que llevamos adelante”, continuó.

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En Madrid, el barrio de Argüelles se reafirma como una de las zonas residenciales más atractivas. Su cercanía con el Parque del Oeste, la consolidada red de comercios y su acceso privilegiado a la Plaza de España y al Palacio Real hacen que la zona sea cada vez más codiciada. Compradores nacionales e internacionales se interesan por adquirir inmuebles allí.

En medio de todo este auge, Uruguay buscará hacer un negocio inmobiliario: allí está la residencia de su embajador.

El canciller uruguayo Mario Lubetkin junto al presidente Yamandú Orsi (Cancillería Uruguay)

“Haremos ahorros, que tenemos que hacer, y muchos”, dijo Lubetkin la semana pasada. “Este gobierno, el equipo económico y Relaciones Exteriores, buscamos todos los caminos [para ahorrar]”, expresó.

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Según informó El País, a partir de las resoluciones, el gobierno tomó la decisión tras valorar que “desde hace tiempo no están siendo utilizados en toda su capacidad y su mantenimiento resulta oneroso”. El gobierno consideró que no resultaba conveniente “mantener dicho bien en el patrimonio del Estado” y evaluó como “oportuno” iniciar el procedimiento para la venta.

En febrero, el semanario Búsqueda informó que la Cancillería decidió llevar adelante una política de ahorro en los gastos en el exterior, lo que implica la venta de estas propiedades, que alcanzarían un valor inmobiliario millonario. El ministro de Economía, Gabriel Oddone, había identificado que había casas en el exterior que tenían un valor importante si eran vendidas.

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El ministro de Economía de Uruguay, Gabriel Oddone (Presidencia)

Así lo reconoció el propio Oddone en una entrevista en el mismo medio, al hablar de los reproches que recibía el gobierno por no haber tomado medidas para contener el gasto.

“Acá adentro [del Ministerio de Economía] teníamos un edificio alquilado para la Auditoría Interna de la Nación y la movimos a donde estaba la Comap (Comisión de Aplicaciones de la Ley de Inversiones), y a la Comap la trajimos adentro del ministerio, ahorrando un alquiler importante. Como esos ejemplos, miles; yo he identificado dos o tres locales en el exterior, de mucho valor, que no están siendo utilizados, que se pueden vender, y estamos trabajando en eso”, señaló Oddone en esa entrevista, como ejemplo de acciones que se podrían tomar para ahorrar en gastos.

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La residencia en Madrid está ubicada en el Paseo del Pintor Rosales, 28, en el barrio de Argüelles, como consignó El Observador. La zona se destaca por su arquitectura del siglo XIX y por una intensa vida estudiantil. En enero de 2026, el precio medio del metro cuadrado fue de USD 4.830.

Por su parte, la residencia del embajador en Lima está en el distrito de San Isidro, caracterizado por la exclusividad y los altos costos. Es el principal centro financiero de la ciudad y se distingue por sus modernos edificios corporativos, embajadas, hoteles de alta gama y zonas elegantes con extensas áreas verdes, señala la publicación del medio uruguayo.

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