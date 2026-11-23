Un hombre sube a la vereda de la calle 18 de Julio, la principal avenida de Montevideo, para escapar de la Policía en medio de una persecución (@TelemundoUY)

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La imagen sorprendió a quienes caminaban por el Centro de Montevideo en plena tarde de un lunes. El requerido por la Policía subió con su camioneta a la vereda de la avenida 18 de Julio —la principal de la capital uruguaya— y pasó entre un kiosco de diarios y revistas y una vieja pizzería. Dos policías bajaron del patrullero en el que iban y se acercaron al asiento del conductor, pero el hombre logró escapar, bajó nuevamente a la calle y siguió su marcha.

Esta escena fue solo un tramo de una maratónica persecución policial que comenzó cuando el requerido advirtió que la Policía estaba tras sus pasos en el barrio Marconi, en la periferia de Montevideo, consignó el noticiero Telemundo, de Canal 12. El recorrido incluyó los barrios Reus, Centro, Cordón, Tres Cruces y Parque Guaraní.

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Los policías que participaban del operativo le dispararon a las ruedas de la camioneta. Además de subirse a la vereda en el Centro, el requerido chocó contra otro auto durante otro tramo de la persecución. Luego, el delincuente abandonó el vehículo, que tenía una rueda totalmente destruida, pero logró esconderse. Horas después, los efectivos supieron que estaba oculto en una casa cercana.

Tras varias horas atrincherado, el hombre fue capturado cuando intentaba volver a escapar por el fondo de la casa, como muestra el siguiente video:

Un operativo policial coordinado en Uruguay permitió detener a un hombre que era requerido tras una persecución (Ministerio del Interior)

Quien manejaba ese vehículo era “Santi Sánchez”, un joven de 27 años que estaba requerido desde junio, informó el diario El País. Su captura reveló una violenta disputa narco en el barrio Flor de Maroñas, una zona periférica de Montevideo.

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El homicidio por el que este hombre era requerido ocurrió en abril y el expediente del caso revela una trama que incluye disputas territoriales entre bocas de venta de drogas, armas modificadas para disparar en ráfaga, personas retenidas contra su voluntad para vender estupefacientes y castigos que incluyen la amputación de dedos por deudas.

En el momento de la detención, el hombre llevaba un arsenal y un cargamento de droga. Tenía consigo una pistola Glock de 9 milímetros con la numeración limada y un dispositivo casero que la transformó de semiautomática en automática, además de un cargador extensible para 33 disparos. También tenía 44 balas de ese calibre y 17 de calibre .40. Se incautaron 210 chasquis, casi 800 gramos de droga en piedra y 182 gramos de polvo blanco —cocaína o pasta base—, junto con 640.000 pesos uruguayos (unos USD 16.000) y USD 150 en efectivo.

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Incautación a hombre detenido por homicidio en Uruguay (Ministerio del Interior)

Incautación a hombre detenido por homicidio en Uruguay (Ministerio del Interior)

“Santi Sánchez” manejaba una moto el 17 de abril y su cómplice, “Pablo Banana”, iba en el asiento de atrás cuando pasaron por una boca de venta de drogas vinculada a la banda rival, “Los Comegatos”. Allí dispararon e hirieron a un hombre que estaba tomando vino y que murió días después. El motivo del crimen fue una disputa territorial y un conflicto previo entre las bandas.

Testigos relataron que ambos se habían jactado del ataque y que se habían reído de lo que hicieron cuando la víctima todavía luchaba por su vida.

Los testimonios reservados del juicio permitieron conocer cómo era el régimen en la boca dominada por Sánchez, que tenía a “Banana” como su “perro”. De las audiencias judiciales consignadas por El País surge que varios testigos relataron que en la boca había personas detenidas u obligadas a vender drogas en condiciones de semisecuestro y que se aplicaban torturas y amputaciones de dedos a consumidores por deudas.

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Incautación a hombre detenido por homicidio en Uruguay (Ministerio del Interior)

Incautación a hombre detenido por homicidio en Uruguay (Ministerio del Interior)

Sánchez fue imputado como coautor de un homicidio agravado, negociación continuada de estupefacientes, daño agravado —por chocar un patrullero durante la persecución—, tráfico interno de municiones y porte y tenencia de armas de fuego en lugares públicos. Estará 150 días en prisión preventiva mientras avanza el juicio.