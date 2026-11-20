Momento en que se realizó la aprehensión de Francisco Javier Hincapié Lorenzana. (PNC de Guatemala)

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Francisco Javier Hincapié Lorenzana, nieto del fundador del clan narcotraficante Los Lorenzana, cayó este jueves en un operativo antidrogas en Zacapa que dejó un arsenal de armas, vehículos y efectivo decomisados, según confirmó Infobae.

El joven de 22 años es hijo de Julia Lorenzana Cordón, quien cumple una condena de 33 años de prisión en Estados Unidos por tráfico internacional de drogas.

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Julia Lorenzana Cordón cumple una condena de 33 años de prisión en Estados Unidos por conspiración para el tráfico internacional de drogas. (Redes Sociales)

La captura llegó apenas una semana después de que el Departamento de Estado estadounidense designara a Los Lorenzana como organización terrorista extranjera, de acuerdo con BBC News Mundo.

La medida, anunciada el 13 de noviembre, también alcanzó a otras dos bandas guatemaltecas: Los Huistas y Los Mendoza.

El clan, con base histórica en la frontera de Guatemala con Honduras, fue durante dos décadas uno de los grupos narcotraficantes más poderosos del país, según el perfil elaborado por InSight Crime, organización de investigación sobre crimen organizado en América Latina.

Aunque sus principales cabecillas fueron extraditados a Estados Unidos desde comienzos de la década de 2010, la organización sostiene que familiares más jóvenes siguen al frente de las operaciones.

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Haroldito, el líder señalado por Estados Unidos

El nombre que concentra hoy la atención de las autoridades es el de Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza, alias “Haroldito”. Estados Unidos ofrece una recompensa de USD 5 millones por información que conduzca a su arresto desde marzo de 2025, según InSight Crime.

Las autoridades inspeccionaron una vivienda en Piedras Azules que pertenece al presunto narcotraficante Haroldo Waldemar Lorenzana Terraza. (Ejército de Guatemala)

Los fiscales estadounidenses lo acusan de liderar el grupo criminal y de transportar cargamentos de cocaína a través de Guatemala para el Cartel de Sinaloa. Es nieto de Waldemar Lorenzana Lima, el fundador del clan, e hijo de Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, extraditado en 2021.

Un operativo en Huité, Zacapa, el 27 de septiembre de este año buscó capturarlo, aunque el Ejército guatemalteco atribuyó después el enfrentamiento —que dejó ocho muertos— a una disputa territorial entre organizaciones criminales rivales.

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Existe una recompensa para capturar a Haroldo Lorenzana Terraza por parte del Gobierno de Guatemala. (Mingob)

Una alianza con el Cartel de Sinaloa

Los Lorenzana mantienen una relación de narcotráfico con facciones del Cartel de Sinaloa de México que se remonta al menos dos décadas atrás, según InSight Crime. Desde su feudo en Zacapa facilitaron el tránsito de cocaína procedente de Suramérica hacia territorio mexicano.

Los fiscales estadounidenses sospechan además que el grupo mantiene vínculos con redes de narcotráfico que operan en Honduras y Venezuela. Con los años, la estructura se expandió a los departamentos de Chiquimula, Izabal y Verapaz, siempre a lo largo de la frontera con Honduras.

Autoridades llevan a juicio al "Negro Pimentel", integrante del Cártel de Sinaloa arrestado en Ensenada. Gobierno de Baja California

La caída de los fundadores del clan

Waldemar Lorenzana, “El Patriarca”, fundó y dirigió el grupo hasta que el cambio de gobierno en Guatemala, en 2011, inició el derrumbe de su imperio. Él y sus hijos Eliu y Waldemar fueron arrestados y extraditados a Estados Unidos poco después.

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Waldemar Lorenzana Lima, alias "El Patriarca", fue capturado y extraditado a Estados Unidos donde murió en prisión en 2021. (PNC de Guatemala)

Waldemar Lorenzana se declaró culpable de cargos de narcotráfico en 2014. Sus hijos fueron condenados en 2016 y sentenciados por separado a cadena perpetua en 2018.

Haroldo Jeremías Lorenzana Cordón, “Chichi”, fue el último hijo en caer, durante una operación policial en 2019. Aceptó su extradición a comienzos de 2021 junto con su hermana Marta Julia Lorenzana Cordón, operadora clave de la logística del grupo, sentenciada después a 33 años de prisión.

Un año más tarde, Hans Broiner Lemus Lorenzana, nieto de Waldemar, fue asesinado en un restaurante de Zacapa en una disputa familiar, según InSight Crime.

En 2025 cayó también Steven Ovaldino Lorenzana, alias “Chipi”, lugarteniente de Haroldito, extraditado a Estados Unidos en junio de ese año.

Los agentes policiales confiscaron fusiles de asalto, escopetas, pistolas, radios de comunicación y teléfonos celulares en el inmueble inspeccionado. (PNC de Guatemala)

Zacapa, el territorio bajo asedio

Guatemala declaró el estado de sitio en Zacapa e Izabal el 14 de noviembre tras una ola de ataques armados que dejó varios muertos, entre ellos un diputado, de acuerdo con La Hora, diario guatemalteco. El Congreso ratificó la medida tres días después con 147 votos a favor.

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Entre enero y octubre de este año, Guatemala registró 2,616 homicidios, una disminución del 0.6% respecto al año anterior, según datos de la Policía Nacional Civil citados por BBC News Mundo.

En ese contexto se ejecutaron este jueves 20 allanamientos simultáneos en Zacapa e Izabal dentro de la operación Centinela de Oriente, que derivó en la captura del nieto de “El Patriarca”.

Una de las diligencias se realizó en una vivienda vinculada presuntamente a Haroldito, aunque las autoridades no confirmaron detenciones adicionales.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Los Mendoza y Los Huistas por su respaldo al Cártel de Sinaloa y al CJNG. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estado actual de la organización

Los Lorenzana se debilitaron tras las capturas de sus principales líderes en los últimos 20 años. Pese a los golpes sufridos, la organización mantiene presencia en su territorio histórico mediante relevos generacionales de nietos y sobrinos, según InSight Crime.

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Los Lorenzana son un clan guatemalteco de narcotráfico formado por Waldemar Lorenzana Lima. La mayoría de sus miembros ya están capturados y condenados en Estados Unidos, con excepción de Haroldo Lorenzana, alias "Haroldito". (Imagen Ilustrativa Infobae)

La designación como organización terrorista bloquea bienes y fondos de sus integrantes y prohíbe a ciudadanos estadounidenses realizar transacciones con el grupo. Con Haroldito aún prófugo y la ofensiva militar en marcha en Zacapa, el desenlace de la pugna por el control del clan permanece abierto.