El menor suspendió de manera temporal su venta de dulces en Pereira para sumarse a la remoción de escombros y la entrega de mercados. (Claro Colombia)

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Tras el terremoto de agosto de 2026, una historia conmovió a muchos colombianos: la de Juan Pablo Sánchez Espinel, conocido como el ‘Topito’ colombiano. A sus 13 años, salió a ayudar a quienes más lo necesitaban en Pereira y halló la manera de aportar en medio de la adversidad.

Antes de la emergencia, Juan Pablo tenía un pequeño emprendimiento de venta de dulces en Pereira. Sin embargo, al conocer las necesidades de las personas afectadas por el terremoto, decidió dejar temporalmente su actividad para sumarse a las labores de apoyo. Participó en la remoción de escombros y colaboró con la entrega de mercados a familias damnificadas.

Juan Pablo Sánchez promovió la frase "ningún colombiano puede dejar de ayudar a otro colombiano". (Claro Colombia)

Pero lo que hizo que su historia llegara a más colombianos fue el mensaje que compartió sobre la importancia de ayudarnos entre todos. Una idea sencilla, pero poderosa: “Ningún colombiano puede dejar de ayudar a otro colombiano”.

Esa convicción es hoy el punto de partida de ‘Necesitamos Navidad’, la campaña de Claro Colombia que retoma la historia y la voz de Topito para poner en el centro la solidaridad, la empatía y la conexión humana. A través de sus canales y plataformas, la compañía busca amplificar este mensaje e inspirar a más colombianos a sumarse a una cadena de pequeñas acciones.

El testimonio de Topito sostiene que tender la mano a quien lo necesita no depende de contar con grandes recursos económicos. (Claro Colombia)

Para el ‘Topito colombiano’, ayudar no depende de tener grandes recursos ni de hacer algo extraordinario. Se trata de reconocer que, cuando alguien necesita apoyo, siempre existe una manera de tenderle la mano. Una reflexión que cobra especial sentido durante la Navidad, una época para compartir, acercarnos a quienes nos rodean y recuperar vínculos.

La solidaridad no siempre necesita grandes acciones

¿Qué podemos hacer por alguien más? En ocasiones, la respuesta está mucho más cerca de lo que imaginamos. Escuchar a un amigo que atraviesa un momento difícil, acompañar a un familiar, compartir una comida, reconocer el esfuerzo de alguien o dedicar tiempo a una persona que necesita compañía son maneras de expresar solidaridad.

La propuesta plantea que la solidaridad en época decembrina se manifiesta mediante el acompañamiento, la escucha y el reencuentro familiar. (Claro Colombia)

En la época navideña, las reuniones familiares y los encuentros con amigos pueden convertirse en oportunidades para recuperar conversaciones pendientes, acercarnos a quienes se han distanciado o reconocer a quienes necesitan sentirse acompañados.

‘Necesitamos Navidad’: Claro amplifica un mensaje que busca conectar a Colombia

La historia de ‘Topito’ plantea una reflexión sobre la importancia de volver a conectarnos como sociedad. No se trata únicamente de estar comunicados, sino de encontrar espacios para escucharnos, acompañarnos y reconocer lo que viven las personas que tenemos cerca.

Esa es la conversación que Claro Colombia busca impulsar con ‘Necesitamos Navidad’. La compañía pone su capacidad de conexión, sus canales y sus plataformas al servicio de la historia de Juan Pablo, con el propósito de llevar su mensaje a más personas y generar una conversación alrededor de la solidaridad entre los colombianos.

Juan Pablo Sánchez Espinel, conocido como el 'Topito' colombiano, apoyó a los damnificados tras el terremoto de agosto de 2026 en Pereira.(Claro Colombia)

Bajo el llamado ‘Súmate con pequeñas acciones’, Claro busca que la historia de Topito llegue a más personas y motive nuevas formas de ayudar desde las posibilidades de cada uno. Durante noviembre y diciembre, la compañía difundirá este mensaje en sus canales institucionales, con la intención de que la conversación sobre solidaridad y empatía trascienda las celebraciones de fin de año.

La historia de Topito recuerda que no hace falta esperar a que alguien atraviese una emergencia para tenderle la mano. A veces, una llamada, una conversación o unos minutos de compañía pueden ser el comienzo de algo mucho más grande. Porque la Navidad que necesitamos también se construye cuando volvemos a mirarnos, escucharnos y ayudarnos.