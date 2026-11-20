El video que muestra parte del operativo de detención de Franco Jara en San Juan

Guardar

Vestidos de negro, con los rostros cubiertos y sin identificaciones visibles. Así describió una fuente judicial a los policías que participaron del operativo que terminó con la muerte de Franco Nahuel Jara, de 31 años, en Albardón, San Juan. Una filmación nocturna, registrada a cierta distancia y a la que accedió Infobae, muestra parte de ese despliegue. Según la misma fuente, las imágenes contradicen la versión de los efectivos que aseguraron no haber ingresado a la vivienda de la víctima.

Jara murió durante la madrugada del domingo 15 de noviembre en la Comisaría 18ª, horas después de haber sido detenido en su casa del barrio Lozano I. La autopsia determinó que sufrió graves lesiones en la cabeza. Por el hecho, cuatro policías quedaron imputados por homicidio agravado. Ahora, la Fiscalía intenta reconstruir cómo fue la golpiza que, según la acusación, terminó provocándole la muerte.

PUBLICIDAD

El procedimiento comenzó el sábado 14 de noviembre, después de que los policías interceptaran a un hombre que llevaba un cigarrillo de marihuana. Según la reconstrucción del caso, esa persona habría manifestado que lo había comprado en la vivienda de Jara. A partir de esa información, los efectivos se dirigieron al domicilio.

El fiscal Roberto Ginsberg sostiene que cuatro uniformados ingresaron sin orden judicial y que, dentro de la vivienda, golpearon a la víctima. También acusa a los efectivos de haber continuado las agresiones cuando lo retiraron del lugar.

Franco Jara tenía 31 años

Según la reconstrucción expuesta durante la audiencia, Jara recibió golpes en distintas partes del cuerpo y una patada en el pecho. El joven habría pedido auxilio y dicho que no podía respirar desde ese momento. Para el Ministerio Público Fiscal, las lesiones que sufrió durante la detención derivaron en su muerte horas más tarde.

PUBLICIDAD

El fiscal también hizo referencia a las imágenes de las cámaras de la dependencia policial. Según indicó, allí se vería a Jara cuando descendió del patrullero en un estado físico que, a criterio de la acusación, no era normal. “Baja tambaleando”, afirmó Ginsberg, quien agregó que, debido a esa dificultad para caminar, debieron ayudarlo.

La palabra del fiscal Roberto Ginsberg

Tras la aprehensión, Jara fue trasladado a la Comisaría 18ª. Ya detenido, pidió atención médica por dificultades respiratorias y por las lesiones que presentaba. A las 2.45 fue llevado al Hospital Dr. José Giordano, donde un médico lo revisó, le indicó medicación y le dio el alta.

PUBLICIDAD

Ginsberg señaló que el profesional de la salud consignó parámetros normales en la historia clínica. De todos modos, anticipó que esa intervención también será analizada. “No descarto una futura imputación a personal de la salud”, dijo al ser consultado sobre el reclamo de una de las defensas para investigar una eventual negligencia médica.

Jara volvió a la seccional luego de recibir atención en el hospital. Cerca de las 4.30, otro detenido advirtió que estaba desvanecido en el sector de calabozos. El personal de emergencias inició maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero a las 4.59 constató su muerte.

La autopsia determinó que se trató de una muerte violenta de carácter homicida. El informe forense detectó un cefalohematoma en la región temporal izquierda, edema cerebral, hemorragia subdural y edema pulmonar, entre otras lesiones.

PUBLICIDAD

La jueza Mabel Moya dispuso cuatro meses de prisión preventiva para Arnaldo Salazar, Juan Zamora, Félix Godoy y Juan Ignacio Recio, quienes quedaron imputados por homicidio agravado. Además, para el oficial Emiliano Cabra ordenó tres meses de prisión preventiva.

En tanto, el agente Matías Lucero, que también había sido detenido al comienzo de la causa, recuperó la libertad porque, según explicó el fiscal, hasta ahora no surgieron elementos que lo vinculen con hechos delictivos.

Ginsberg afirmó que Lucero solo estuvo en la zona para resguardar el lugar, pero que no habría tenido contacto físico con Jara ni intervención en las maniobras que se investigan. Igualmente aclaró: “Si se acredita que no ha habido participación de las personas que ahora están imputadas, también se va a disponer oportunamente la libertad”.

PUBLICIDAD

Jara murió en la Comisaría 18ª, horas después de haber sido detenido en su casa

Las defensas de varios acusados buscaron diferenciar las funciones que cada efectivo cumplió esa noche y apuntaron a un oficial de apellido Ramos, a quien señalaron como jefe del grupo. De acuerdo con lo publicado por Canal 13 San Juan, algunos policías dijeron que actuaron bajo las órdenes de ese superior y que él dirigía la intervención.

El fiscal confirmó que Ramos y otros integrantes de la fuerza que estuvieron en el lugar serán citados. “Esto recién inicia”, sostuvo. Aclaró que la presencia de más policías no implica que todos hayan participado de las agresiones, pero anticipó que serán entrevistados y que podrían ser imputados o detenidos si surgen elementos en ese sentido.

PUBLICIDAD

Otro punto bajo análisis es el cuchillo que, de acuerdo con el acta contravencional labrada por los policías, Jara habría exhibido para intentar agredir a los uniformados. La fiscalía sospecha que el arma blanca pudo haber sido incorporada para justificar la entrada a la casa y la detención. De hecho, la causa analiza el testimonio de un hombre que aseguró que el elemento era suyo y que había sido secuestrado durante otro episodio dos días antes. Esa versión aún debe ser corroborada.

La fiscalía pidió un año de investigación penal preparatoria. También había solicitado que los cuatro policías acusados por homicidio quedaran detenidos durante ese plazo, ante el riesgo de que entorpecieran la causa. No obstante, la jueza fijó una medida cautelar menor mientras continúan las pericias, el análisis de las imágenes y las declaraciones testimoniales.

PUBLICIDAD

Entre esas medidas está prevista una audiencia videograbada para recibir el testimonio del hijo de Jara, de 14 años. El adolescente dijo haber presenciado la detención. Los investigadores también intentan establecer si otros menores que estaban en la zona vieron el ingreso de los policías a la vivienda y las agresiones denunciadas.