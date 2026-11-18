La plataforma de alquileres Airbnb utiliza el modelo Qwen de la tecnológica china Alibaba para gestionar su sistema de atención al cliente. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

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El gobierno de Donald Trump evalúa obligar a las empresas estadounidenses a informar públicamente cuándo usan modelos de inteligencia artificial de China, según tres personas que hablaron con la agencia Reuters. La medida busca desalentar esa dependencia sin imponer prohibiciones nuevas que puedan molestar a la industria o a Beijing.

El Departamento del Tesoro y la Oficina de Política Científica y Tecnológica de la Casa Blanca discutieron el plan, que alcanzaría a compañías como Airbnb. La plataforma de alquileres usa Qwen, un modelo de la china Alibaba, para su agente de atención al cliente.

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Según el plan, firmas como Airbnb tendrían que publicar esa información en sus sitios web. Las fuentes no aclararon si la idea gana respaldo dentro del gobierno ni si pasaría a un proceso formal de reglamentación.

La Casa Blanca, el Tesoro, Alibaba y la embajada de China en Washington no respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios de Reuters. Airbnb declinó opinar.

Reuters describió la propuesta como una campaña de señalamiento público (en inglés, name and shame), compatible con la postura general del gobierno contra regular la inteligencia artificial.

El gobierno de Donald Trump evalúa obligar a las empresas estadounidenses a revelar públicamente el uso de modelos de inteligencia artificial desarrollados en China. (REUTERS/Dado Ruvic)

Modelos chinos más baratos y cada vez más usados

Los modelos en cuestión son de “pesos abiertos”: sus componentes centrales son públicos y cualquiera puede descargarlos y adaptarlos. Entre ellos están Kimi, de Moonshot AI, DeepSeek y Qwen. De acuerdo con la agencia Reuters, las empresas estadounidenses los adoptan porque cuestan menos que las herramientas de OpenAI y Anthropic y rinden lo suficiente.

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Los sectores más duros con China temen que Beijing use esos modelos para volver dependientes a las compañías de Estados Unidos, escribió la agencia. En octubre, los tres modelos más usados en OpenRouter, una plataforma que mide el uso de IA, fueron chinos. La medición se hace por tokens, las unidades de texto que procesa y cobra un modelo.

Los modelos abiertos de origen estadounidense incluyen Muse Glimmer, de Meta, Nemotron, de Nvidia, y Beam, de Reflection AI.

Los tres modelos de inteligencia artificial más utilizados en la plataforma de medición OpenRouter durante octubre correspondieron a desarrolladores chinos. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Una investigación en el Congreso y amenazas de sanciones

Los republicanos Andrew Garbarino, de Nueva York, y John Moolenaar, de Michigan, presidentes de los comités de Seguridad Nacional y del comité especial sobre China de la Cámara de Representantes, abrieron este año una investigación sobre el uso de IA china por empresas estadounidenses. Enviaron cartas a Airbnb, a Anysphere y a DoorDash.

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Anysphere, creadora de la herramienta de programación Cursor, construyó su modelo Composer 2 sobre una versión de Kimi. Un cofundador de DoorDash dijo que la empresa deriva algunas tareas de un sistema interno hacia Kimi. Moonshot, DoorDash y SpaceX, que compró Anysphere, no respondieron a Reuters.

En julio, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que el gobierno podría sancionar a empresas chinas de IA si se comprueba que robaron propiedad intelectual mediante la “destilación”: entrenar modelos pequeños con las respuestas de otros más grandes. En abril, el director de esa oficina de la Casa Blanca, Michael Kratsios, acusó a China de robar esa propiedad “a escala industrial”.

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La propia administración también usó IA china: Reuters informó en septiembre que un sitio web del gobierno federal empleaba un modelo de Alibaba para buscar regulaciones propuestas, aunque el FBI acusó a su desarrollador de copiar la tecnología de Anthropic.

Hasta ahora, según Reuters, los funcionarios no restringieron ni sancionaron a las empresas chinas de IA. La nota enmarca el debate en el escándalo del director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, y su relación con una presunta espía china, que reavivó los pedidos de una postura más dura.

La propuesta refleja una disputa que combina competitividad tecnológica, seguridad nacional y costos empresariales, mientras Estados Unidos busca limitar la influencia de China sin cerrar el acceso a modelos de inteligencia artificial más económicos.

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