La fecha, entonces, se sostiene más por su adopción social y mediática que por un marco normativo internacional vinculante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Cada año, a mediados de noviembre, miles de personas escriben en el buscador la misma inquietud: cuándo es el Día del Hombre y qué significa esta fecha. Google agrupa las búsquedas más frecuentes que hacen millones de usuarios todos los días y las convierte en preguntas automáticas que aparecen debajo del buscador o en los resultados destacados.

Esas consultas suelen aterrizar en interrogantes puntuales, como en dónde se celebra la fecha, por qué se eligió el 19 de noviembre y si existe otra fecha asociada a esta conmemoración, como el 19 de marzo. El fenómeno no responde a una casualidad del algoritmo, sino al comportamiento real de los usuarios que buscan entender el origen y el alcance de esta efeméride mundial.

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El buscador no inventa preguntas al azar. Las construye a partir de patrones de búsqueda reales, es decir, de las dudas que la gente ya planteó antes sobre el mismo tema.

periodismo digital (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso del Día Internacional del Hombre, esas dudas se repiten con un patrón identificable: primero se quiere saber la fecha exacta, luego el lugar donde se celebra y, después, el motivo detrás de la elección del día.

Por qué el 19 de noviembre se celebra el Día del Hombre

El Día Internacional del Hombre se celebra el 19 de noviembre porque así lo estableció en 1999 el profesor Jerome Teelucksingh, de la Universidad de las Indias Occidentales, en Trinidad y Tobago, quien eligió esa fecha en homenaje al cumpleaños de su padre y a un hito futbolístico de su país ocurrido en 1989.

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Esa combinación de datos personales e históricos explica por qué la fecha no proviene de un decreto internacional, sino de una iniciativa académica que luego se expandió por distintos continentes.

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Dónde se celebra el Día Internacional del Hombre en el mundo

La conmemoración del 19 de noviembre se observa en más de 80 países, aunque con distintos niveles de reconocimiento oficial según la región. En América Latina y el Caribe, la fecha tiene presencia en México, Colombia, Argentina, Perú, Chile y Trinidad y Tobago, país donde nació la iniciativa.

En Europa, se registra actividad en torno a esta jornada en el Reino Unido, España, Italia, Alemania y Francia. En Norteamérica, Estados Unidos y Canadá también suman esta fecha a su calendario de conmemoraciones sociales.

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El continente africano también forma parte de este mapa, con Sudáfrica y Kenia entre los países donde se difunde la efeméride. La extensión geográfica de la fecha contrasta, sin embargo, con su nivel de respaldo institucional, que resulta más limitado de lo que suele suponerse.

empleado, staff, empleados, productora (Imagen Ilustrativa Infobae)

El respaldo de la ONU y la Unesco: qué tan oficial es la fecha

Pese a su difusión internacional, el Día Internacional del Hombre no figura en la lista oficial de días internacionales proclamados por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Algunas agencias del sistema de la ONU, como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, mostraron apertura o realizaron actividades vinculadas a la salud y la equidad masculina en torno a esta fecha. Esa participación, sin embargo, no equivale a una proclamación oficial por parte del organismo.

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Algo similar ocurrió con la Unesco. En 1999, Ingeborg Breines, entonces directora del Programa Mujeres y Cultura de Paz de esa organización, expresó apoyo a la idea y disposición a cooperar con la iniciativa. Ese respaldo, de todos modos, nunca se tradujo en una declaración oficial que convirtiera al 19 de noviembre en una celebración propia de la Unesco.

La fecha, entonces, se sostiene más por su adopción social y mediática que por un marco normativo internacional vinculante.

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Por qué existen dos fechas distintas para el Día del Hombre

Una de las preguntas que más genera confusión en los buscadores es por qué hay dos días asociados a esta conmemoración: el 19 de noviembre y el 19 de marzo.

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Se trata de dos tradiciones con orígenes completamente distintos. El 19 de noviembre responde a una iniciativa contemporánea con enfoque social y preventivo, centrada en la concientización sobre la salud física y mental masculina, incluida la alta tasa de suicidios en varones, además de la promoción de modelos de masculinidad alejados de los estereotipos.

El 19 de marzo, en cambio, tiene raíces religiosas. Coincide con la festividad católica de San José, padre adoptivo de Jesús, y por eso en países de fuerte tradición católica, como Colombia, Bolivia y Honduras, esa fecha se utilizó históricamente para celebrar el Día del Hombre. En España e Italia, esa misma fecha se asocia al Día del Padre, tomando a San José como símbolo de paternidad y trabajo.

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A nivel institucional y de alcance global, el 19 de noviembre es la fecha que concentra mayor reconocimiento internacional, mientras que el 19 de marzo persiste como una costumbre cultural arraigada en naciones hispanohablantes específicas.