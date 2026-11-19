La Dirección Policial de Investigaciones analiza el entorno personal y las actividades recientes del reportero para esclarecer el hecho. (Foto: Cortesía: Redes Sociales)

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Interpol activó una alerta amarilla para localizar al periodista Kevin Eduardo Mercado Cruz, desaparecido el 12 de noviembre de 2026 en San Pedro Sula, Honduras. La medida fue confirmada por el subdirector de la Policía Nacional, Mario Molina Moncada, quien indicó que equipos especializados de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan de forma coordinada con el organismo internacional.

Según explicó el funcionario, el mecanismo permitirá ampliar el alcance de las diligencias y compartir información que pueda contribuir a establecer el paradero del comunicador.

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La alerta amarilla es una herramienta de Interpol para localizar personas desaparecidas y facilitar la colaboración policial entre países. Su activación no implica que Mercado haya salido de Honduras, sino que extiende los mecanismos de búsqueda a otros territorios.

La desaparición de Mercado motivó un pronunciamiento del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), capítulo Noroccidental, que expresó su preocupación por la falta de información sobre el paradero del comunicador.

A través de un comunicado difundido el gremio llamó a las autoridades a intensificar las acciones de búsqueda e investigación. “Ante esta situación, deben intensificar las acciones de búsqueda e investigación y realicen todas las gestiones necesarias para dar con su paradero, esclarecer las circunstancias de su desaparición y garantizar su integridad”, expresó la organización.

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El CPH también pidió que las instituciones responsables mantengan informada a la ciudadanía sobre las diligencias realizadas y los avances que puedan comunicarse sin comprometer la investigación.

Lo que se sabe sobre la desaparición

Kevin Eduardo Mercado Cruz, de 30 años, fue visto por última vez alrededor de las 8:30 de la noche del jueves 12 de noviembre de 2026 en San Pedro Sula, departamento de Cortés. Según sus familiares, se movilizaba en un automóvil Hyundai Elantra color rojo cuando se perdió contacto con él. Desde ese momento su teléfono celular permaneció apagado.

Entre las versiones conocidas figura el relato de un testigo que señaló que el comunicador fue interceptado por desconocidos y trasladado contra su voluntad a otro vehículo, y que una persona que lo acompañaba habría sido obligada a bajar del automóvil.

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Estos detalles forman parte de versiones que los investigadores aún deben verificar y no constituyen hechos confirmados oficialmente.

El jefe regional de la Policía Nacional en el Valle de Sula, comisionado Walter Rafael Varela, explicó que los investigadores conocen versiones sobre una eventual entrega de dinero, pero aclaró que no existe prueba de vida que confirme que Mercado se encuentra en poder de otras personas.

Interpol activó una alerta amarilla para coordinar con la Policía Nacional la localización del periodista Kevin Mercado.

Varela calificó el caso como atípico por las circunstancias de la desaparición y el tiempo transcurrido sin que se produzca una comunicación que permita establecer qué ocurrió. Por esa razón, las autoridades señalaron que no cuentan con elementos suficientes para tipificar el hecho como secuestro.

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Alerta por extorsiones a la familia

En paralelo, la Policía advirtió sobre personas que aprovecharían la angustia de los familiares para obtener dinero mediante engaños. Ruiz señaló que algunos individuos utilizaron las publicaciones difundidas en redes sociales para contactar a allegados del comunicador y solicitarles pagos bajo falsas promesas de información.

Las autoridades recomendaron actuar con cautela ante cualquier persona que asegure conocer el paradero de Mercado o prometa facilitar su localización a cambio de dinero, y subrayaron la importancia de mantener comunicación directa con los equipos encargados del caso.

La Dirección Policial de Investigaciones analiza el entorno personal y las actividades recientes del reportero para esclarecer el hecho. EFE/José Valle

Quién es Kevin Mercado

Kevin Eduardo Mercado Cruz es un periodista hondureño de 30 años, egresado de la carrera de Periodismo de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), campus Cortés. Durante casi una década se desempeñó como reportero de Diario LA PRENSA, donde trabajó de forma permanente desde julio de 2015 hasta febrero de 2025.

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En ese período participó en la cobertura de temas de educación, fundaciones, consumo, turismo y política, entre otros asuntos de actualidad nacional y local, con base en San Pedro Sula y el Valle de Sula.

En los últimos meses, según medios hondureños, también se desempeñaba como conductor de transporte mediante una aplicación digital.

Las autoridades no han confirmado su ubicación ni han esclarecido públicamente las circunstancias de su desaparición. La familia, los colegas y el gremio periodístico continúan a la espera de respuestas sobre un caso que, con la activación de la alerta de Interpol, incorporó mecanismos de búsqueda internacional.

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