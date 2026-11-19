Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, presentó los detalles de la tercera edición del encuentro regional. Tomada de la CAF

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Diez mandatarios de América Latina y el Caribe han confirmado su participación en el Foro Internacional CAF 2027, que se celebrará en Panamá los días 27 y 28 de enero, con una agenda centrada en inversión, cooperación y desarrollo regional.

El encuentro forma parte de la estrategia del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe para movilizar USD 15.000 millones durante los próximos cinco años, destinados a financiar proyectos de desarrollo en la región.

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El presidente ejecutivo de CAF, Sergio Díaz-Granados, anunció este jueves 19 de noviembre que espera superar la participación de diez gobernantes y reunir a representantes de más de 40 organizaciones internacionales.

Entre los mandatarios confirmados figuran José Raúl Mulino, de Panamá; Rodrigo Paz, de Bolivia; Yamandú Orsi, de Uruguay; Laura Fernández, de Costa Rica; Pedro Alliana, de Paraguay, e Irfaan Ali, de Guyana.

Javier Martínez-Acha, canciller de Panamá, destacó la importancia de fortalecer las instituciones y desarrollar talento ante las transformaciones tecnológicas. Tomada de la CAF

También asistirán Nasry Asfura, de Honduras; Daniel Noboa, de Ecuador; Mia Mottley, primera ministra de Barbados, y Luis Abinader, de República Dominicana, además del vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo.

Díaz-Granados adelantó que el encuentro incluirá la primera conferencia de ministros de Economía de la región y contará con la participación de fondos de desarrollo de Medio Oriente, interesados en explorar oportunidades de inversión.

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El presidente ejecutivo del organismo multilateral advirtió sobre la incertidumbre del escenario internacional, marcada por las tensiones geopolíticas, el cambio climático y las transformaciones tecnológicas, que plantean nuevos desafíos para las economías latinoamericanas y caribeñas.

Por su parte, el canciller panameño, Javier Martínez-Acha, destacó la importancia de desarrollar capacidades institucionales y formar talento para incorporar conocimiento a las actividades productivas, especialmente ante los avances de la inteligencia artificial.

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, es uno de los diez mandatarios de América Latina y el Caribe que han confirmado su participación en el Foro Internacional CAF 2027, que se celebrará en Panamá. (Foto AP/Seth Wenig)

“Los países que desarrollen talento, fortalezcan sus instituciones y sean capaces de incorporar conocimiento a sus actividades productivas tendrán una ventaja extraordinaria”, afirmó Martínez-Acha durante la presentación del encuentro.

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Durante el lanzamiento, CAF y el Gobierno panameño suscribieron un acuerdo de cooperación que establece a Ciudad de Panamá como sede permanente del foro, reconociendo sus ventajas en materia de conectividad y servicios logísticos.

El convenio contempla la disponibilidad de infraestructura, espacios para las reuniones y apoyo logístico y protocolar, además de acciones conjuntas para fortalecer la participación internacional y consolidar el encuentro como plataforma de diálogo regional.

La agenda contempla 21 sesiones plenarias, 60 sesiones paralelas y 50 encuentros cerrados, con la participación de más de 350 panelistas y misiones empresariales integradas por 5.000 empresarios de cinco continentes.

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Entre los invitados figuran los premios Nobel de Economía Simon Johnson y Paul Romer, además del secretario general de la OCDE, Mathias Cormann, y el secretario general de la OEA, Albert Ramdin.

El Panama Convention Center albergará las principales sesiones del Foro Internacional CAF los días 27 y 28 de enero. Cortesía

También participarán el escritor Giuliano da Empoli, el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y el comisario europeo de Asociaciones Internacionales, Jozef Síkela, junto con representantes de la academia y el sector tecnológico.

Las discusiones abordarán asuntos relacionados con la gobernanza global, inversión e infraestructura, además de innovación tecnológica, biodiversidad, transición energética, minerales estratégicos y políticas orientadas al desarrollo social y territorial.

Las actividades comenzarán el 26 de enero con el Festival de Ideas Voces por Nuestra Región, mientras que los días 28 y 29 se desarrollará una rueda de negocios para facilitar alianzas comerciales y empresariales.

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Los organizadores anunciaron que la totalidad de los recursos obtenidos mediante patrocinios de empresas privadas y socios del encuentro será destinada a los procesos de recuperación de los terremotos en Panamá, Venezuela y Colombia.

La edición de 2026 congregó a más de 6.500 participantes de 70 países, incluidos ocho mandatarios y cuatro premios Nobel, mientras que 250 panelistas debatieron sobre integración económica, financiamiento, innovación y desarrollo sostenible.

Las postulaciones para asistir al encuentro de enero ya están abiertas mediante un sistema de registro gratuito, aunque la participación estará condicionada a la disponibilidad de cupos y a la aprobación de las solicitudes.

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