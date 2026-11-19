Anthropic comenzó su cotización en el Nasdaq bajo el símbolo ANT con una recaudación de USD 81.340 millones. (REUTERS/Shannon Stapleton)

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El CEDEAR de Anthropic ya comenzó a cotizar en la Bolsa porteña, con lo que los inversores argentinos pueden operar desde este jueves una representación local de la acción de la empresa creadora de Claude. El instrumento, identificado con el ticker ANT, llegó al mercado argentino en la misma jornada en que la compañía debutó en el Nasdaq de Nueva York, donde su salida a bolsa alcanzó una valuación cercana a USD 1,5 billones.

La incorporación de ANT a Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) completa un proceso que hasta horas antes estaba sujeto a condiciones regulatorias y operativas. La Comisión Nacional de Valores (CNV) había aprobado la solicitud con requisitos pendientes, mientras BYMA y Banco Comafi trabajaban para terminar las gestiones necesarias después del alta de la acción en el mercado de origen.

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Con el listado ya habilitado, el CEDEAR se puede negociar tanto en pesos como en dólares. El instrumento fue emitido por Banco Comafi y tiene una relación de conversión de 15 a 1: quince certificados representan una acción de Anthropic que cotiza en Estados Unidos. Ese esquema permite tomar exposición a la empresa sin abrir una cuenta de inversión en el exterior ni adquirir una acción completa en Nueva York.

El estreno simultáneo en ambos mercados se produjo después de que Anthropic fijara en USD 83 el precio inicial de cada acción en el Nasdaq. Según la información difundida por IOL Inversiones, la oferta pública inicial recaudó USD 81.340 millones, una cifra que la ubicaría como la mayor de la historia y por encima del récord atribuido a SpaceX. La demanda habría superado en más de siete veces el volumen de papeles ofrecidos.

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El CEDEAR ANT operará en pesos y en dólares con una equivalencia de quince certificados por cada título de origen. (REUTERS/Marcos Brindicci)

La operatoria del CEDEAR da a los inversores locales una vía para seguir desde el mercado argentino la evolución de una de las compañías de inteligencia artificial con mayor presencia entre fondos y empresas tecnológicas. Su precio en la plaza local estará condicionado por tres variables: la cotización de ANT en Nueva York, el tipo de cambio implícito en los certificados y la oferta y la demanda en la rueda porteña.

La empresa creadora de Claude llega a Bolsa con un crecimiento acelerado en sus ingresos, de acuerdo con los datos provistos por la plataforma de inversiones. Durante el tercer trimestre de 2026, Anthropic informó una facturación de USD 17.000 millones, un aumento interanual de 1.127 %. También indicó que sus clientes ya existentes gastan, en promedio, nueve veces más que un año antes.

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Esos números explican parte de la atención que concentró la colocación, aunque no eliminan los riesgos asociados con una empresa tecnológica que acaba de iniciar su cotización pública. La valuación de USD 1,5 billones incorpora previsiones de expansión futuras, mientras el precio de la acción puede registrar oscilaciones propias de las primeras ruedas de negociación y de un sector con una competencia creciente.

Los ingresos de Anthropic alcanzaron USD 17.000 millones durante el tercer trimestre de 2026. (REUTERS/Mike Segar)

Damián Vlassich, líder de Estrategias de IOL Inversiones, señaló que el debut bursátil refleja el interés de los inversores por el desarrollo de la inteligencia artificial. A la vez, llamó a considerar las expectativas incluidas en las valuaciones. “El debut de Anthropic refleja el enorme interés que despierta la inteligencia artificial entre los inversores y el potencial de crecimiento que el mercado identifica en esta industria”, afirmó.

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El ejecutivo agregó que esas cotizaciones requieren una evaluación de largo plazo. “También es importante considerar que estas valuaciones incorporan expectativas muy elevadas sobre el desempeño futuro de las compañías. Por eso, más allá del entusiasmo que genera el sector, resulta fundamental analizar sus fundamentos, los riesgos y las perspectivas de largo plazo”, sostuvo.

La llegada de ANT a la plaza porteña tiene un antecedente inmediato en SpaceX. El CEDEAR de esa empresa, con símbolo SPCX y también emitido por Banco Comafi, se negoció por primera vez el 12 de junio de 2026 en BYMA, en simultáneo con el inicio de sus operaciones en el Nasdaq. La experiencia había mostrado que la coordinación entre el debut en Nueva York y el listado local era posible si los trámites quedaban completados dentro de la misma jornada.

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Además de la exposición financiera a Anthropic, IOL Inversiones vinculó el lanzamiento con la incorporación de herramientas de IA a la administración de carteras. La plataforma implementó el Model Context Protocol (MCP), un sistema que permite conectar las cuentas de inversión con asistentes como Claude, ChatGPT o Gemini para consultar información y analizar posiciones a partir de los datos de cada usuario.

Con el CEDEAR ya listado, quienes operan en Argentina pueden comprar o vender ANT durante la rueda de BYMA. La disponibilidad efectiva del instrumento deja atrás la instancia de aprobación condicionada de la CNV y alinea su negociación local con la cotización de la empresa en el mercado estadounidense.

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