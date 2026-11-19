Qué mensajes evitar este 19 de noviembre para no reforzar estereotipos masculinos - REUTERS/Dado Ruvic

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El Día Internacional del Hombre se conmemora este 19 de noviembre y muchas personas recurren a WhatsApp para enviar saludos. Algunas frases, aunque se presenten como bromas, refuerzan estereotipos sobre la masculinidad, minimizan la salud mental o promueven relaciones desiguales.

La fecha busca poner el foco en asuntos como el bienestar físico y emocional de los hombres, los vínculos familiares, la paternidad y los modelos de conducta. Por eso, un mensaje puede reconocer la jornada sin condicionar el valor de una persona a su fuerza, sus ingresos o su capacidad de ocultar problemas.

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Entre los mensajes que conviene evitar aparecen los que vinculan ser hombre con no pedir ayuda, controlar a la familia, soportar cualquier situación o cumplir un papel económico determinado. También pueden resultar ofensivos los saludos que cuestionan la existencia de la celebración.

Una guía identifica saludos ofensivos para enviar por WhatsApp (Foto: Meta)

Estas son 30 frases que no conviene enviar por WhatsApp en el Día del Hombre:

“Feliz día a los hombres de verdad”. “Los hombres no lloran, se aguantan todo”. “Un hombre tiene que ser fuerte siempre”. “Feliz día a los que mantienen la casa”. “Un verdadero hombre protege a los suyos”. “Hoy también celebran el Día del Hombre, qué curioso”. “¿De verdad necesitan un día para ustedes?”. “Todos los días son el Día del Hombre”. “Feliz día a los que se lo merecen, porque no todos califican”. “Felicidades a los sufridos que tienen novia o esposa”. “Hoy puede descansar de aguantar a su mujer”. “Feliz día, aunque mañana vuelve a obedecer en casa”. “Hoy le damos permiso para opinar”. “Que tenga un buen día, macho alfa”. “Feliz día al jefe de la casa”. “Un hombre de verdad no pide ayuda”. “Los hombres resuelven, no se quejan”. “Feliz día a los que no tienen miedo”. “Los hombres deben saber defenderse siempre”. “Un hombre nunca muestra debilidad”. “Feliz día a quienes llevan los pantalones”. “Hoy celebremos a los proveedores del hogar”. “Ser hombre es cargar con todo sin hablar”. “Felicidades, aunque ustedes ya mandan todos los días”. “Un hombre debe trabajar duro y no reclamar”. “Feliz día a los que no dependen de nadie”. “Hoy se celebra a los hombres que saben controlar a su familia”. “Un hombre no necesita terapia, necesita carácter”. “Feliz día a los caballeros, no a cualquiera”. “Hoy es su día, pero no se acostumbre”.

Los mensajes pueden reforzar presiones sobre la masculinidad

Frases como “los hombres no lloran” o “un hombre no necesita terapia” presentan la vulnerabilidad como una falla. Ese tipo de expresiones puede desalentar la búsqueda de apoyo profesional o el diálogo con familiares y amigos ante problemas de salud mental.

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WhatsApp puede difundir presiones relacionadas con la identidad masculina (EFE)

También es preferible evitar mensajes que asocien la identidad masculina con la obligación de proveer dinero, proteger a otros o ejercer autoridad dentro del hogar. El Día del Hombre puede ser una oportunidad para reconocer afectos, acompañar procesos personales y valorar vínculos basados en el respeto.

Un saludo breve, directo y sin estereotipos puede ser suficiente: “Feliz Día Internacional del Hombre, espero que tengas un buen día” o “Feliz día, gracias por estar presente”. La intención adquiere mayor relevancia cuando evita burlas, exigencias o prejuicios.

El 19 de noviembre también promueve el cuidado de la salud

La celebración internacional se popularizó desde 1999 a partir de una iniciativa impulsada en Trinidad y Tobago por Jerome Teelucksingh, docente de la Universidad de las Indias Occidentales. La fecha se eligió el 19 de noviembre, día del cumpleaños de su padre.

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Los saludos digitales también pueden promover vínculos igualitarios (Imagen Ilustrativa Infobae)

Existen antecedentes de iniciativas previas para establecer una jornada dedicada a los hombres. Además, la tradición católica recuerda a San José de Nazaret cada 19 de marzo, una fecha vinculada con la figura paterna, la familia y la fe.

Elegir un saludo respetuoso también implica reconocer que la masculinidad no tiene un único modelo. El 19 de noviembre puede servir para valorar la presencia, el afecto, la responsabilidad compartida y la posibilidad de pedir ayuda. Un mensaje sin burlas ni exigencias evita reproducir presiones innecesarias y abre espacio para vínculos más equitativos, donde cada persona pueda expresar sus emociones y construir su identidad sin quedar atada a estereotipos.

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