El gobernador Osvaldo Jaldo entregó a la Cancillería una copia de la carta de 1833 que denunció la ocupación británica de las Islas Malvinas (Cancillería)

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El gobernador de la provincia de Tucumán, Osvaldo Jaldo, participó de un acto en el Palacio San Martín junto al canciller Pablo Quirno, en donde entregó una copia de la carta histórica que denunció la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte de los ingleses en 1833. El documento fue enviado por el entonces mandatario de Buenos Aires, Juan Ramón Balcarce, a su par tucumano, Agustín Heredia, el 21 de enero de aquel año.

El documento histórico, al que tuvo acceso Infobae, relata con lujo de detalle lo que ocurrió el 3 de enero de ese año cuando las tropas inglesas, encabezadas por John Onslow, al mando de la corbeta HMS Clio, quien ordenó arriar y retirar la bandera argentina del archipiélago.

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La ceremonia también reunió a veteranos de guerra, representantes de distintos espacios políticos y funcionarios nacionales y provinciales. El acto formó parte de la estrategia diplomática que el Gobierno nacional impulsa desde septiembre último para fortalecer el reclamo soberano sobre el archipiélago, las Islas Georgias del Sur, las Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.

La correspondencia entre Buenos Aires y las provincias demostró que la defensa de Malvinas representó una política de Estado desde 1833 (Cancillería)

En su intervención, Quirno remarcó la continuidad histórica del reclamo argentino. “Desde 1833, la Argentina nunca concedió la ocupación y nunca dejó de protestar. La Constitución Nacional consagra esa voluntad al establecer el objetivo permanente e irrenunciable de recuperar el ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Ese mandato guía nuestra diplomacia en la búsqueda de una solución pacífica y negociada con el Reino Unido”, afirmó el canciller.

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Asimismo, el ministro describió acciones concretas contra proyectos de explotación de recursos naturales en la Cuenca Malvinas Norte. “Debemos proteger los recursos de nuestra plataforma continental. La británica Rockhopper Exploration y la israelí Navitas Petroleum promueven el denominado proyecto ‘Sea Lion’, con licencias ilegales e ilegítimas emitidas bajo la autoridad pretendida del Reino Unido. Por ese motivo, dirigimos advertencias a empresas y gobiernos e impulsamos procedimientos sancionatorios conforme a nuestra legislación”, explicó Quirno.

El parte oficial del comandante José María Pinedo detalló la intimación británica recibida a bordo de la goleta de guerra Sarandí (REUTERS/Alessia Maccioni)

Sobre el cierre de su discurso, el canciller dirigió sus palabras a los excombatientes presentes. “Queridos veteranos, ustedes conocen el nombre y la voz de los compañeros que quedaron en las islas. Han llevado su recuerdo durante más de cuatro décadas. A nuestros veteranos y caídos les debemos una defensa a la altura de su noble ejemplo de entrega. Es mi compromiso como Canciller. Quiero que tengan la certeza de que, en esta causa que llevan tan adentro, van a encontrarme siempre a su lado”, cerró.

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Por su parte, Jaldo subrayó el valor histórico del hallazgo y el rol que cumple dentro del andamiaje documental que sostiene el reclamo soberano. “Este instrumento histórico tiene que ver con la soberanía plena de las Islas Malvinas y permite demostrar, a través de la documentación, que desde el punto de vista administrativo, jurídico e histórico, las Malvinas siempre fueron argentinas”, sostuvo el mandatario provincial.

El gobernador explicó que la decisión de transferir el material a la Cancillería fue parte de una política más amplia de puesta en valor del patrimonio documental tucumano. “Este material surgió del muy buen trabajo que estamos realizando en el Archivo Histórico de la Provincia, con tareas de digitalización. Entendíamos que debíamos ponerlo a disposición del Gobierno nacional y que el lugar indicado para hacerlo era la Cancillería”, indicó Jaldo.

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Una carta inédita de 1833 relató la ocupación ilegal de las Islas Malvinas por parte del Reino Unido

El trabajo conjunto entre la Cancillería y el Archivo Histórico provincial permitió establecer un dato de peso para la argumentación soberana: las comunicaciones relativas a Malvinas circularon en 1833 a través de canales institucionales regulares entre Buenos Aires y los gobiernos provinciales. Eso indica que el reclamo no fue una reacción espontánea ni local, sino una postura oficial del Estado en formación.

La conclusión que se desprende del relevamiento es que, en enero de 1833, Tucumán comprendió que la ocupación británica del archipiélago no constituía una afrenta a una provincia en particular, sino una violación de la soberanía y la integridad territorial del conjunto de la Nación Argentina.

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Qué decía la carta de 1833 que detalló la ocupación británica de las Islas Malvinas

El documento hallado en el Archivo Histórico tucumano es un oficio de cuatro hojas firmado el 21 de enero de 1833 por Balcarce. El escrito tenía como base el parte oficial que el comandante José María Pinedo elevó al gobierno bonaerense tras su regreso a bordo de la goleta de guerra Sarandí, que fondeó en las balizas exteriores de Buenos Aires el 18 de enero de ese año.

Según el relato que Pinedo transmitió a Balcarce, el 2 de enero la corbeta Clio se presentó en la isla Soledad. Pinedo envió dos oficiales a bordo con “ofrecimientos de atención y amistad”. Cerca de las tres de la tarde, Onslow subió a la Sarandí con dos oficiales y comunicó que venía “a tomar posesión de las Islas Malvinas” en nombre de Su Majestad Británica, exigiendo que el pabellón argentino fuera arriado en un plazo de 24 horas.

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José María Pinedo, el militar que estaba al frente del gobierno en las Islas Malvinas cuando ocurrió la invasión de los ingleses

Pinedo respondió con protestas formales e invocó las relaciones de amistad entre Buenos Aires y Londres. Cerca de las ocho de la noche recibió la intimación por escrito. Evaluó resistir, pero encontró obstáculos que consideró insuperables. Envió entonces una comisión para reiterar su postura y advertir que, si el avance se producía por la fuerza, se vería en la obligación de resistir. La comisión regresó pasadas las diez de la noche sin haber podido hablar con el comandante británico.

A las seis de la mañana del 3 de enero, Pinedo fue personalmente a bordo de la Clio para protestar por última vez. Onslow mantuvo su postura: afirmó que contaba con fuerzas suficientes y aguardaba refuerzos. La carta recoge que Pinedo responsabilizó a Gran Bretaña por el “insulto y la violación de los respetos debidos a la República” y dejó en claro que no sería él quien arriara la bandera que flameaba en tierra. Antes de retirarse, prohibió por escrito que se arriara el pabellón argentino y dejó a cargo del establecimiento a Juan Simón, capataz del lugar, junto con otros hombres.

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El documento histórico fue enviado el 21 de enero de 1833 por el gobernador bonaerense Juan Ramón Balcarce a su par tucumano Agustín Heredia

A las nueve de la mañana, tropas británicas desembarcaron desde tres botes de la Clio, izaron el pabellón del Reino Unido en una casa ubicada a unas cuatro cuadras de la comandancia y arriaron el argentino. La Sarandí permaneció en las islas durante los días siguientes. El 5 de enero, Pinedo se hizo a la vela: su presencia en la zona, con fuerzas claramente inferiores —la Clio contaba con 18 cañones y aguardaba el apoyo de la corbeta Tyne, de 28—, no ofrecía margen para revertir la situación.

La carta cerraba con una declaración de postura oficial. Balcarce anticipaba que el gobierno bonaerense sostendría “los derechos de la República Argentina” y promovería las gestiones necesarias “para obtener del Gobierno Británico una digna reparación, el reconocimiento del derecho sobre las Malvinas, y el uso del dominio en aquel territorio”. El hallazgo fue posible gracias al programa de digitalización y conservación del Archivo Histórico de Tucumán, cuyo director es Javier Critto.

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