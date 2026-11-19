Pese al contratiempo logístico con su vestido de entrevista, la nicaragüense Jasmine Blandford mantiene el enfoque y la seguridad en la recta final de Miss Universo 2026 (Cortesía: Jasmine Blandford).

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A pocas horas de uno de los momentos más decisivos en la competencia de Miss Universo 2026, un inesperado inconveniente logístico ha puesto a prueba la capacidad de reacción del equipo nicaragüense. El reconocido diseñador de alta costura ítalo-venezolano Alejandro Mastrangelo confirmó este jueves 19 de noviembre que la maleta donde viajaba el vestido confeccionado exclusivamente para la entrevista con el jurado de Jasmine Blandford, Miss Nicaragua 2026, no llegó a su destino.

A través de un comunicado compartido en sus historias de Instagram, el modisto expresó su profundo pesar y decepción ante la situación, detallando el enorme esfuerzo humano y creativo detrás de la pieza extraviada.

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“Le confeccionamos a Jasmine, Miss Nicaragua, el traje para su entrevista con el jurado de Miss Universe, pero al parecer la maleta donde viajaba nuestro diseño, junto con otros vestidos, no llegó. Después de tanto sacrificio, tantas horas de trabajo y de haber volado especialmente a Miami para hacerle la prueba, saber que tendrá que utilizar otra cosa me entristece muchísimo. La verdad, me siento un poco decepcionado, pero bueno... así es la vida”, escribió Mastrangelo.

Ante la ola de especulaciones que suelen rodear este tipo de incidentes en los certámenes de belleza internacionales, el propio diseñador salió al paso para despejar cualquier rumor de mala fe o conspiración.

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Mastrangelo aclaró enfáticamente que la desaparición del equipaje no guarda relación alguna con la organización de Miss Universo ni responde a un acto de sabotaje, atribuyendo el percance estrictamente a un fallo operativo de la empresa transportadora encargada de trasladar varias de sus creaciones. Hasta el momento, no se han ofrecido detalles precisos sobre el paradero actual de la valija ni sobre las circunstancias exactas que impidieron su entrega a tiempo.

Jasmine Blandford, Miss Universo Nicaragua 2026, durante el sexto día de actividades en San Juan, Puerto Rico, con un atuendo dedicado a Kukra Hill.

Este revés ocurre precisamente en el arranque de las entrevistas personales con el comité seleccionador, etapa crucial que se desarrolla entre hoy jueves y mañana viernes, donde las candidatas buscan proyectar su inteligencia, carisma y propósito social ante los jueces.

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Lejos de dejarse intimidar por la ausencia de su atuendo principal, Blandford deberá recurrir a su versatilidad e improvisar con una alternativa de su guardarropa disponible para deslumbrar al jurado y asegurar puntos vitales rumbo a la clasificación.

El desempeño de Jasmine Blandford en dos semanas de concentración

A lo largo de estos catorce días, Blandford ha demostrado una sólida preparación escénica y comunicativa. Su desenvoltura frente a las cámaras, sumada a una pasarela segura y elegante, le ha permitido mantenerse en el radar de los missólogos y seguidores del certamen, quienes elogian su autenticidad y el compromiso con el que porta la banda nacional.

Con el inicio de las entrevistas con el jurado, Miss Universo 2026 entra oficialmente en su etapa culminante, un calendario vertiginoso en el que cada aparición en el escenario define el futuro de las aspirantes a la corona universal. Tras superar el reto de la entrevista personal entre jueves y viernes, la agenda de Jasmine Blandford no dará tregua durante el fin de semana y el inicio de la próxima semana.

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La representante de Nicaragua continúa sumando puntos en la concentración de Miss Universo en San Juan, perfilándose entre las grandes favoritas para conquistar la segunda corona universal para el país (Cortesía: Jasmine Blandford).

El sábado 21 de noviembre se llevará a cabo la esperada competencia de Traje Nacional o Traje Típico, una gala donde la creatividad artesanal y la identidad cultural de cada país cobran protagonismo. Se espera que la nicaragüense despliegue toda su energía escénica con una propuesta visualmente impactante que exalte las raíces, la historia y el folclore de Nicaragua, buscando repetir los memorables momentos que el país centroamericano ha protagonizado en esta categoría.

Posteriormente, el domingo 22 de noviembre tendrá lugar la Competencia Preliminar, la prueba de fuego donde las delegadas desfilarán en traje de baño y traje de noche ante el jurado calificador para definir al grupo de semifinalistas.

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Finalmente, toda la expectativa culminará el martes 24 de noviembre con la Gran Final y ceremonia de coronación, noche en la que Jasmine Blandford aspirará a escuchar el nombre de Nicaragua entre las clasificadas y luchar por la ansiada segunda corona universal.