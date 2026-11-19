El chip cuántico Willow de Google alcanzó un 98,3% de aciertos en un juego matemático publicado en la revista Science. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Google publicó este jueves en la revista Science un experimento con un juego que, por una razón matemática, nadie puede ganar siempre. Su chip cuántico Willow acertó el 98,3% de las veces. Con cualquier método tradicional, el máximo posible es el 88,9%.

El dato importa por lo que prueba. Pasar ese límite solo es posible si la máquina funciona con las reglas de la física cuántica. El juego sirve entonces como examen: muestra si un chip es cuántico en los hechos, y cuánto.

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Entre los autores figura el premio Nobel de Física 2025 Michel Devoret. El trabajo circulaba desde diciembre de 2025 como borrador en arXiv, el archivo en línea donde los físicos comparten sus resultados antes de que otros científicos los revisen.

Un acertijo que se puede probar en casa

La prueba matemática utiliza una cuadrícula de tres por tres sin solución clásica que impone un límite máximo del 88,9% para métodos tradicionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El punto de partida es un acertijo. Hay que dibujar una cuadrícula de tres por tres y llenar cada casilla con +1 o -1. Los números de cada fila, multiplicados, tienen que dar +1. Los de cada columna, -1.

No tiene solución. Las filas exigen que en toda la cuadrícula haya una cantidad par de -1, y las columnas, una cantidad impar. Las dos cosas no pueden ser ciertas a la vez.

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El juego usa esa cuadrícula imposible. Hay dos jugadores que no pueden comunicarse. A uno le toca una fila y al otro, una columna. Cada uno llena la suya respetando su regla, y ganan si escribieron el mismo número en la casilla donde se cruzan.

Pueden ponerse de acuerdo antes de empezar. Pero cualquier plan termina siendo una cuadrícula ya escrita, y esa cuadrícula siempre falla en alguna casilla. Por eso la mejor estrategia posible gana ocho de cada nueve rondas.

Cómo hace el chip de Google para ganar casi siempre

Con una computadora cuántica, los jugadores no llevan nada escrito. Cada uno tiene dos cúbits, las unidades básicas de estas máquinas, conectados con los del otro de un modo que solo existe en la física cuántica. Las respuestas aparecen recién cuando cada uno mide los suyos, y en la casilla compartida coinciden.

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En teoría, así se gana siempre. En la práctica, los chips cometen errores. Google jugó 100.000 veces cada una de las nueve combinaciones, y su chip perdió cerca de una partida de cada 60.

Qué es la contextualidad cuántica, explicada con una manzana

En la física cuántica, las propiedades de un objeto no están fijadas de antemano: al igual que medir el sabor o el color de una manzana altera su tamaño, la observación define el resultado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La propiedad que explica el resultado se llama contextualidad cuántica. Se entiende con una manzana. Uno puede mirarla para saber si es verde o roja, o probarla con los ojos cerrados para saber si es dulce o ácida.

En una manzana cuántica, esa elección afecta a una tercera propiedad, por ejemplo el tamaño. Que resulte grande o chica no está fijado de antemano: depende de si se la midió junto con el color o junto con el gusto. Ese es el contexto.

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Albert Einstein creía lo contrario. Para él, las cosas tienen propiedades propias aunque nadie las observe, y lo resumió en una pregunta: “¿Está la Luna ahí cuando nadie la mira?”.

Los investigadores Shashwat Kumar, Rodrigo Cortiñas y Alejandro Grajales Dau escribieron en el blog de la empresa que, para sus cúbits, el veredicto es claro: no todo lo que se mide tiene un valor que ya estaba ahí.

Según ese texto, cada vez más trabajos teóricos señalan a la contextualidad como el recurso que le da ventaja a una computadora cuántica.

La ventaja se mantiene con más cúbits, pero se achica

Google también midió cuánta contextualidad tiene su chip, en una escala donde el máximo sin física cuántica es cuatro y el tope cuántico es seis. El resultado fue 5,59.

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Después repitió la idea con un juego de hasta 71 jugadores, uno por cúbit. Con tantos participantes, la mejor estrategia tradicional apenas supera a tirar una moneda. El chip quedó por encima de ese límite en todos los tamaños, aunque con un margen cada vez menor, porque los errores crecen con cada cúbit que se suma.

La última prueba fue un problema matemático que los físicos Sergey Bravyi, David Gosset y Robert König plantearon en 2018. Ellos demostraron que cierto tipo de circuito cuántico puede resolverlo y que su equivalente tradicional no puede. Google lo ejecutó con hasta 105 cúbits.

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Acá hay una salvedad. En el tamaño máximo, el chip acertó cerca del 60% de las veces, y el límite contra el que Google compara ese número es una conjetura de sus propios investigadores. Ellos mismos lo aclaran.

Google propone usar estos juegos como examen para chips cuánticos

Ninguno de estos juegos tiene uso práctico directo. Google los propone como prueba para procesadores cuánticos, con una particularidad: la nota máxima la fija la física y no cambia. Cuanto más cerca de esa nota llega un chip, mejor es.

Los investigadores contaron que estas pruebas les sirvieron para encontrar errores sutiles en su chip que los exámenes habituales no detectan.

Este experimento no dice para qué sirve una computadora cuántica. Ofrece una manera de comprobar que un chip lo es, con una regla que se entiende sin saber física: ganar más de ocho partidas de cada nueve.

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