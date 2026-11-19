La fórmula del PCN está integrada por Alirio García Flamenco, militar en retiro, y Mauricio Vilanova, exalcalde de San José Guayabal./ (Cortesía)

Guardar

El Partido de Concertación Nacional (PCN) presentó ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) la solicitud de inscripción de la fórmula integrada por Alirio García Flamenco y Mauricio Vilanova para las elecciones presidenciales del 28 de febrero de 2027 en El Salvador. El general en retiro afirmó que la agrupación competirá con una propuesta propia, pese a que sus diputados han acompañado al oficialismo en votaciones legislativas.

“Es difícil, pero estamos preparados para la lucha”, dijo ante medios de comunicación, en referencia al proceso electoral, luego de entregar la documentación requerida para el trámite.

PUBLICIDAD

El candidato señaló que el PCN espera “colocarse en una buena posición” en los comicios, en los que también buscará presencia en la Asamblea Legislativa y en los gobiernos municipales. La ley electoral establece que la solicitud debe ser presentada de forma personal por los aspirantes a la Presidencia y la Vicepresidencia, mientras que el TSE tiene hasta tres días para resolver cada petición.

Consultado sobre la cercanía del PCN con el partido de Gobierno en la Asamblea Legislativa, García Flamenco afirmó que las alianzas políticas son temporales y deben responder a decisiones que, según dijo, favorezcan a la población.

PUBLICIDAD

El PCN también ha inscrito planillas de candidatos a diputados para competir en los 14 departamentos del país./ (Cortesía)

Añadió que su partido buscará una campaña basada en propuestas, respeto hacia los demás contendientes y la defensa de la institucionalidad republicana.

El aspirante dijo que el país requiere un liderazgo que recupere las características de la República establecidas en la Constitución. Además, evitó señalar responsabilidades por los retrasos que enfrentó el partido para reunir las solvencias necesarias. Indicó que la constancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) fue emitida en los últimos días y atribuyó la demora a un posible aumento en la carga de trabajo de la institución durante el período de inscripciones.

El PCN presentó planillas para diputados en los 14 departamentos

El candidato a diputado por San Salvador, Mauricio Hernández, destacó que la fórmula presidencial fue acompañada por el secretario general del partido, Manuel Alfonso Rodríguez.

PUBLICIDAD

Indicó que la planilla de San Salvador quedó integrada por 11 candidatos propietarios y 11 suplentes, conforme a la cantidad de escaños de ese departamento. De acuerdo con sus declaraciones, el partido también completó la inscripción de postulaciones legislativas en Ahuachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad, Chalatenango, La Paz, Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión, entre otros departamentos.

“Vamos en los 14 departamentos, claro”, afirmó Hernández, quien indicó que el PCN competirá de forma individual en las candidaturas a diputados. El dirigente también aseguró que el instituto político cuenta con candidaturas municipales en todo el país, distribuido en los 44 municipios surgidos de la reforma territorial.

PUBLICIDAD

El Tribunal Supremo Electoral de El Salvador abrió la inscripción de candidaturas para las elecciones generales el 1 de octubre de 2026./ (Imagen de cortesía)

Hernández, quien figura en la casilla siete de la planilla de San Salvador, aclaró que sus planteamientos legislativos corresponden a propuestas personales. Entre ellas, mencionó una reforma a las condiciones de acceso a créditos del Fondo Social para la Vivienda (FSV), la restitución de los 262 municipios eliminados con la reorganización territorial y cambios en el Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los Municipios de El Salvador, conocido como Fodes.

El candidato también anticipó su oposición a eventuales modificaciones al sistema de pensiones que, según afirmó, podrían elevar la edad de retiro o reducir los montos que reciben los jubilados. “Me voy a oponer rotundamente”, aseguró.

PUBLICIDAD

El partido gobernó entre 1962 y 1979 y conserva dos diputados

El PCN fue fundado en 1961 como Partido de Conciliación Nacional y gobernó El Salvador durante cuatro períodos consecutivos: Julio Adalberto Rivera, entre 1962 y 1967; Fidel Sánchez Hernández, de 1967 a 1972; Arturo Armando Molina, entre 1972 y 1977; y Carlos Humberto Romero, hasta el golpe de Estado de 1979.

Tras la restauración democrática, el partido mantuvo representación parlamentaria y se consolidó durante años como una de las principales fuerzas legislativas. En las elecciones de 2021 obtuvo dos escaños de los entonces 84 diputados y conservó esa cifra en los comicios de 2024, cuando la Asamblea Legislativa pasó a tener 60 integrantes.

PUBLICIDAD

La actual contienda de 2027 marcará el retorno del PCN con candidatura presidencial propia, luego de que en 2024 respaldara la fórmula de Nayib Bukele y Félix Ulloa dentro de una alianza electoral.