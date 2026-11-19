Los machos de esta especie presentaban cuatro colmillos curvados hacia atrás en el maxilar superior (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un estudio identificó los restos de un camello con cuatro colmillos curvados que habitó Norteamérica hace entre 11 y 12 millones de años. Los investigadores, liderados por Katherine Marriott del Museo Americano de Historia Natural (AMNH), describieron y nombraron oficialmente la especie como Vampyrocamelus welshi a partir de más de 100 huesos catalogados que permanecían sin analizar en las colecciones del museo.

El hallazgo fue publicado por el Museo de Historia Natural y Ciencia de Nuevo México y resuelve un enigma que se prolongó por décadas: los fósiles habían sido rotulados informalmente como Machaerocamelus, el “camello daga”, en los cajones de la colección, pero ese nombre nunca contó con una descripción científica formal.

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Los paleontólogos que tuvieron acceso puntual a los especímenes copiaron la denominación y la citaron en sus propios trabajos, dejando al animal flotando en la literatura especializada con un nombre y sin respaldo. La especie recibe su nombre en honor al paleontólogo Ed Welsh, por sus contribuciones al estudio de los mamíferos del Cenozoico, incluyendo los camellos fósiles.

Los colmillos son únicos entre todos los camellos conocidos

Reconstrucción de la cabeza de Vampyrocamelus, en la que se observan los distintivos pares de colmillos superiores a cada lado (Reconstrucción de K. Marriott)

Lo que distingue a V. welshi de cualquier otro camello documentado es la configuración de su dentición. En los individuos machos, dos pares de dientes superiores (los caninos y los primeros premolares) crecían curvados hacia atrás y terminaban en puntas afiladas, formando cuatro colmillos en la parte delantera del maxilar superior.

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“El canino superior y el primer premolar superior en los cráneos que se presumen masculinos son muy grandes y curvados hacia atrás, casi como colmillos, mucho más que en cualquier otro camello conocido”, indicaron los científicos en el estudio de acuerdo con The Independent.

La diferencia entre sexos era marcada: Las hembras presentaban versiones diminutas y aplastadas de esos mismos dientes en los lugares donde los machos exhibían los colmillos. Esta disparidad se concentraba exclusivamente en la zona delantera del rostro: las dimensiones corporales generales de ambos sexos eran similares, lo que hace que el contraste dental sea aún más llamativo.

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La disparidad dental entre machos y hembras sugiere una función de intimidación o exhibición similar a las astas de los ciervos (Crédito: The Evolution of North American Camels)

Este dimorfismo sexual, es decir, la diferencia física entre machos y hembras de una misma especie, sugiere que los colmillos cumplían una función de exhibición, intimidación o competencia entre individuos del mismo sexo, comparable al rol que desempeñan las astas en los ciervos. Sin embargo, el estudio no establece una conclusión definitiva sobre su función.

El animal era herbívoro, de patas largas y cuello elevado

A pesar del aspecto amenazante de sus dientes, V. welshi era un herbívoro. Detrás de los colmillos, el animal conservaba molares con crestas y superficies de masticación típicas de los camellos, aptas para procesar hojas y arbustos. Los investigadores no descartaron que también consumiera pastos, aunque no hay pruebas concluyentes al respecto.

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En cuanto a su morfología, tenía una estructura de patas largas, con antebrazos finos y elongados, y huesos del pie alargados y delgados, lo que le confería una silueta similar a la de una jirafa. Esta altura le permitía aprovechar la vegetación de un paisaje que poco se parece al actual Panhandle de Texas: en ese entorno convivían al menos siete especies de caballos, dos rinocerontes, animales de tres cuernos y un depredador con dientes de sable.

La descripción formal de Vampyrocamelus welshi resuelve la condición de fósiles que circularon durante décadas bajo el nombre informal de Machaerocamelus (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los fósiles proceden principalmente de los denominados lechos de Clarendon, en el condado de Donley, Texas, y fueron recolectados en su mayoría entre 1929 y 1960. La especie también dejó rastros en Oklahoma y aparece de forma muy esporádica en los yacimientos de Nebraska, donde solo se recuperó un fragmento de hocico y un diente suelto.

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Décadas de acceso restringido retrasaron el análisis científico

La colección privada de Childs Frick, donde se conservaban los cráneos del ejemplar, permaneció cerrada a investigadores externos durante más de medio siglo. En 1977, el geólogo G.E. Schultz ya reconocía que “los restos de camellos son bastante comunes, pero este grupo es poco conocido y en gran medida no ha sido estudiado”, según Discover Magazine. Solo cuando la colección fue incorporada al AMNH fue posible un estudio sistemático.

La mayor parte de las piezas fósiles documentadas procede de los lechos de Clarendon y fue recuperada entre 1929 y 1960 (Crédito: The Evolution of North American Camels)

El análisis abarcó cráneos, mandíbulas, piezas dentales y huesos de las extremidades, que permitieron comparar las proporciones del animal con las de otras variedades de camellos norteamericanos. Esa comparación llevó a establecer Vampyrocamelus como un nuevo género, con V. welshi como única especie conocida. Los expertos la ubican como un probable miembro temprano del linaje que da origen a las llamas actuales.

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El estudio también expone los límites del conocimiento actual sobre este animal. Hasta el momento, no se han encontrado vértebras, pelvis completa, huesos del tobillo ni falanges, lo que dificulta la interpretación de algunas características posturales y locomotoras.

Entre los especímenes analizados, los especialistas pudieron identificar variaciones individuales: uno de los animales tenía dos colmillos que crecieron fusionados, mientras que otro desarrolló un diente doble en un lado de la mandíbula y uno simple en el otro. Estos detalles abren la posibilidad de que otros fósiles dispersos por el oeste de Estados Unidos pertenezcan a la misma variedad, aunque sin las piezas dentales características, esa atribución resulta imposible de confirmar.

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