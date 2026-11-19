Toyota anunció el nombre y mostró las primeras imágenes de su pickup compacta de media tonelada que llegará a los mercados regionales desde Brasil en 2027

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Por ser líder en producción, ventas y exportación con su camioneta mediana Hilux, que además llega a 22 países de toda la región, en muchos de los cuales también es el vehículo más vendido entre todos los segmentos, Toyota es sinónimo de pickups en Argentina.

Con todo, ese liderazgo estaba concentrado únicamente en la franja de pickups medianas, las de segmento D, y su participación en el mercado de las compactas y las Full Size no la tenía como jugadora por no contar con productos de ese tipo.

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Pero la llegada del modelo Tacoma desde 2030, con una producción argentina que demanda la mayor inversión de la historia de la industria automotriz nacional con USD 1.341 millones, acercará a la marca al segmento de pickups más grandes ya que, aunque no será un modelo Full Size, sí es más grande que la actual Hilux.

Pero apenas dos días después de la confirmación de Tacoma, Toyota anunció en Brasil el lanzamiento para 2027 de la Toyota Corolla Deck, el modelo con el que participarán del segmento de mayor volumen de ese país, el de las pickups compactas o de media tonelada. En algún momento del año próximo, tras su lanzamiento en Brasil, la Corolla Deck comenzará a comercializarse en la Argentina.

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La Toyota Corolla Deck entra en la categoría de mayor competitividad del mercado brasileño, donde Fiat Strada domina por sobre el resto de los vehículos de todos los segmentos. (Toyota Argentina)

Las pickup compactas tienen en la Fiat Strada el vehículo más vendido entre todas las categorías en Brasil, el mercado más importante de Sudamérica. Hasta el 31 de octubre, Strada registró 142.291 unidades patentadas, frente a las 94.123 que vendió el Volkswagen Polo, que ocupa el segundo lugar, y las 80.401 del Fiat Argo que es tercero.

El éxito de este segmento generó que otras automotrices pusieran su atención en desarrollar modelos utilitarios de media tonelada de carga, entendiendo que el volumen de ventas de Brasil, pero también el de Argentina, puede aumentar la cuota de mercado rápidamente. Así, Renault decidió fabricar en Santa Isabel, Córdoba, su modelo Niagara de reciente lanzamiento en el mercado local, y Volkswagen desarrolle la pickup Tukan, que llegará a las concesionarias en Brasil durante el primer trimestre de 2027.

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La Toyota Corolla Deck estará construida sobre una estructura monocasco, la misma plataforma del Corolla y el Corolla Cross, y se encuadrará en la categoría de pickups compactas o de media tonelada de capacidad de carga.

El anuncio es simultáneo con el de la inauguración de una fábrica de Sorocaba 2, en Brasil, dentro del complejo donde actualmente se fabrican Corolla Cross, Yaris y Yaris Cross, y que se llamará desde ahora Sorocaba 1.

La planta de Sorocaba 2 le dará a Toyota un volumen de producción anual de 270.000 unidades (Toyota Argentina)

La apertura de esta segunda planta elevará la capacidad productiva de Toyota en Brasil a 270.000 vehículos por año. La nueva fábrica comenzará con la producción del sedán Corolla y, durante el primer semestre de 2027, sumará la Corolla Deck. Además, este nuevo modelo permitirá ampliar la oferta de vehículos híbridos de la marca, ya que tanto Tacoma como Corolla Deck tendrán esa tecnología de propulsión.

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Una pickup compacta híbrida para América Latina

La Toyota Corolla Deck fue presentada como una camioneta compacta diseñada para los mercados latinoamericanos. La empresa indicó que el producto combinará gran parte de la identidad visual de la familia Corolla, aportando el confort de un SUV y una caja de carga para uso urbano, viajes y actividades familiares.

Según la información distribuida por la marca, esta pickup tendrá como diferenciales una segunda fila de asientos muy amplia, una altura de carga accesible y una puesta a punto orientada a la estabilidad en rutas y ciudades. En esta primera comunicación oficial, Toyota todavía no dio detalles respecto de dimensiones, capacidad de carga, potencia, versiones, precios ni la fecha precisa de lanzamiento.

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La camioneta compacta Toyota Corolla Deck tiene rasgos identificatorios con los del SUV Toyota Corolla Cross, del cual hereda la plataforma monocasco

La compañía define el proyecto como parte de su estrategia de “múltiples tecnologías”, que contempla distintas soluciones de propulsión de acuerdo con las condiciones energéticas, la infraestructura y los perfiles de uso de cada país, lo que permite inferir que la nueva pickup tendrá motor híbrido, pero también versiones nafteras convencionales.

La Corolla Deck será el quinto vehículo producido dentro del complejo de Sorocaba, en el estado de San Pablo. La planta Sorocaba 1 ya fabrica Corolla Cross, Yaris Cross y Yaris Hatch, mientras que el nuevo establecimiento, Sorocaba 2, tomará la producción del sedán Corolla y de la futura camioneta.

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La producción de Toyota en Brasil

La planta inaugurada este 18 de noviembre cuenta con una capacidad inicial de 100.000 unidades anuales y con 160.000 metros cuadrados construidos. Está integrada a un polo industrial que incluye las dos fábricas, un centro logístico de repuestos y el Área Industrial de Sorocaba. En conjunto, las operaciones ocupan 492.000 metros cuadrados edificados dentro de un predio de 3,7 millones de metros cuadrados.

La unidad tendrá las etapas de estampado, soldadura de carrocerías, pintura y montaje. Toyota señaló que el destino de la producción será Brasil y otros países de América Latina, incluida la Argentina.

La línea de soldadura de Sorocaba 2 está automatizada en un 99,8%. Actualmente solo se produce Corolla sedán, pero en 2027 comenzará la producción de la nueva pickup compacta

El proyecto forma parte del programa de inversiones de R$ 11.500 millones, equivalentes a cerca de USD 2.000 millones, que Toyota do Brasil anunció en 2024. La inversión abarca la ampliación de las operaciones y los desarrollos vinculados con la electrificación en el país.

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Según informó la marca, en el área de soldadura, la automatización alcanza el 99,8 % de las operaciones, un incremento del 10% en comparación con la configuración previa. Además, la planta fue construida bajo el concepto Ecofactory, lo que representa una reducción del 42% de las emisiones, del 60% en compuestos orgánicos volátiles y del 52% en el consumo de agua por unidad fabricada, respecto de la antigua fábrica de Indaiatuba.

“Brasil y Argentina cuentan con operaciones complementarias que combinan experiencia industrial, escala e integración regional”, señaló Rafael Chang, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, en el comunicado.

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Yoichi Miyazaki, vicepresidente ejecutivo y miembro del directorio de Toyota Motor Corporation, que estuvo el lunes en Argentina para presentar la inversión de Zárate al presidente Javier Milei, sostuvo este miércoles en Brasil que las nuevas plantas y modelos responden a necesidades específicas de cada región, tal la política de Toyota respecto de sus centros industriales en todo el mundo.