El Banco Ciudad anunció nuevas subastas online con propiedades, bicicletas, consolas de videojuegos y alhajas para noviembre y diciembre

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El Banco Ciudad anunció una nueva agenda de subastas online para noviembre y diciembre, con una amplia variedad de bienes que incluye propiedades, bicicletas de distintas marcas, consolas de videojuegos, alhajas y otros artículos. Los remates se realizarán a través de la plataforma digital de la entidad y tendrán precios de partida que, según el producto, comenzarán en $22.000 o USD 4.000.

Entre las principales oportunidades aparecen casas desde USD 26.000, departamentos desde USD 39.000, bicicletas desde $22.000 y lotes con consolas PlayStation 5 desde $340.000. También se ofrecerán terrenos, locales comerciales, anillos, collares y accesorios para videojuegos, además de mercaderías provenientes de distintos organismos.

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La agenda incluye operaciones correspondientes a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Provincia y el propio Banco Ciudad. Los interesados podrán consultar las características de cada lote, las fotografías y las condiciones particulares de venta antes de inscribirse para participar.

Las subastas se realizarán de manera completamente digital, por lo que no será necesario asistir presencialmente al lugar donde se encuentran los bienes. Para ofertar, los participantes deberán registrarse previamente y cumplir con los requisitos establecidos para cada operación.

Bicicletas desde $22.000 y consolas PlayStation

Uno de los remates más accesibles del calendario corresponde a las bicicletas de distintas marcas, que saldrán a subasta este 19 de noviembre a las 11, a través de una operación organizada por ARCA.

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La oferta incluye 51 lotes con bicicletas Trek, Merida, Specialized y Roadny, entre otras marcas. Los precios de partida comenzarán en $22.000, aunque el valor específico dependerá del lote seleccionado.

Bicicletas: ARCA subasta 51 lotes de bicicletas de marcas como Trek, Merida y Specialized, con precios de partida desde $22.000

La subasta permitirá elegir entre diferentes unidades incluidas en el catálogo digital. Cada una contará con su correspondiente descripción y las condiciones de venta que deberán revisar los interesados antes de participar.

Otro de los rubros destacados será el de las consolas de videojuegos, con dos jornadas programadas para diciembre.

El primer remate se realizará el 3 de diciembre a las 11, cuando ARCA ofrecerá 42 lotes que incluyen PlayStation, otras consolas y accesorios. Los precios base comenzarán en $100.000.

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La segunda jornada tendrá lugar el 11 de diciembre a las 10.30, con otros 42 lotes de consolas PlayStation 5 (PS5), cuyos valores iniciales partirán de $340.000.

De esta manera, el calendario contempla un total de 84 lotes vinculados con consolas y accesorios para videojuegos, distribuidos en dos fechas. Las ofertas comenzarán a partir de los valores establecidos para cada lote, pero los precios finales dependerán de las pujas que se realicen durante los remates.

Consolas: en diciembre se rematarán 84 lotes de consolas y accesorios para videojuegos, con PlayStation 5 desde $340.000

Además de las bicicletas y los videojuegos, ARCA realizará otras dos subastas el 26 de noviembre, correspondientes a mercaderías de características diferentes.

Los bienes anunciados son:

26 de noviembre, a las 10: un lote de neumáticos fuera de uso, con una base de $1,6 millones .

26 de noviembre, a las 11: un lote de barras de acero, con un precio inicial de $36,4 millones.

Estas operaciones también se realizarán a través de la plataforma de subastas del Banco Ciudad.

Propiedades desde USD 4.000: qué inmuebles salen a remate

El segmento inmobiliario constituye otra de las principales propuestas de la agenda. En total, se ofrecerán 11 propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con precios de partida que van desde USD 4.000 hasta USD 130.000.

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La oferta incluye casas, departamentos, terrenos y locales comerciales. Las subastas se distribuirán en tres jornadas: el 27 de noviembre, el 4 de diciembre y el 16 de diciembre.

Entre los inmuebles de menor valor aparecen un terreno en Lincoln desde USD 4.000, un local comercial en Quilmes desde USD 7.000 y una propiedad horizontal en Caseros desde USD 22.000. También se ofrecerán viviendas en La Plata, Villa Tesei y City Bell, además de departamentos en San Martín y Parque Chacabuco.

Las propiedades que se subastarán el 27 de noviembre

La primera jornada estará integrada por cuatro inmuebles ubicados en diferentes localidades bonaerenses:

Lincoln, a las 11: terreno ubicado en la calle Sportaro, entre Serna y Mitre, en la localidad de El Triunfo. Base: USD 4.000 .

Caseros, a las 12: propiedad horizontal situada en el contrafrente de avenida Mitre 5754. Base: USD 22.000 .

Caseros, a las 13: casa ubicada en Fray Mamerto Esquiú 4567. Base: USD 31.000 .

La Plata, a las 14: casa situada en calle 75 número 826, entre las calles 11 y 12. Base: USD 28.000.

Las cuatro propiedades forman parte de los remates correspondientes al Banco Provincia y presentan valores iniciales diferentes según su ubicación y características.

Las subastas inmobiliarias del 4 de diciembre

La segunda jornada incluirá otras cuatro propiedades, entre ellas un departamento ubicado en la Ciudad de Buenos Aires.

Los inmuebles anunciados son:

Quilmes, a las 11: local comercial ubicado en una galería de avenida Hipólito Yrigoyen 568/574. Base: USD 7.000 .

Salto, a las 12: terreno situado en Piedras 612. Base: USD 16.000 .

Villa Tesei, a las 13: casa ubicada en Húsares 1550, partido de Hurlingham. Base: USD 26.000 .

Parque Chacabuco, a las 14: departamento situado en avenida Asamblea 821/827, piso 8, en la Ciudad de Buenos Aires. Base: USD 130.000.

Los inmuebles que se rematarán el 16 de diciembre

La última jornada de subastas inmobiliarias incluirá tres propiedades ubicadas en la provincia de Buenos Aires:

San Martín, a las 11: departamento ubicado en calle 95 número 2191, piso 5. Base: USD 39.000 .

General Arenales, a las 12: terreno destinado a una unidad productiva porcina, ubicado sobre una calle sin nombre paralela a la avenida del Centenario. Base: USD 16.000 .

City Bell, a las 13: casa situada en calle 471 número 1309, partido de La Plata. Base: USD 28.000.

Joyas y alhajas: otra de las propuestas del Banco Ciudad

La agenda de remates de noviembre también contemplaba una subasta de 28 lotes de alhajas, entre los que figuraban anillos, collares, aros y alianzas, entre otros artículos.

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El remate fue programado para ayer 18 de noviembre a las 11, con precios que arrancaron en $220.000. Esta operación correspondía al propio Banco Ciudad y formaba parte de la oferta de bienes que la entidad reúne en su plataforma de remates digitales.

Cómo inscribirse para participar de las subastas

El Banco Ciudad informó que todas las operaciones se realizan a través de su plataforma oficial, https://subastas.bancociudad.com.ar, donde se publican los catálogos y las condiciones de venta.

La modalidad permite participar desde una computadora, una tablet o un teléfono celular con conexión a internet.

Para intervenir en cualquiera de los remates, los interesados deberán completar una serie de pasos:

Registrarse como usuario: ingresar en la plataforma oficial y seleccionar la opción “Iniciar sesión”. Las credenciales son las mismas que se utilizan en Autogestión.

Elegir la subasta: acceder al catálogo correspondiente al producto o inmueble de interés.

Consultar las condiciones de venta: revisar la información de cada lote, sus características y los requisitos particulares.

Transferir la caución: realizar el depósito del monto exigido para quedar habilitado a participar. La cifra varía según las condiciones de cada subasta.

Esperar la habilitación: una vez completado el procedimiento, el participante recibirá un correo electrónico que le permitirá presentar ofertas.

Uno de los requisitos centrales es que la inscripción debe realizarse hasta 48 horas hábiles antes de la fecha prevista para cada subasta.

El monto de la caución no es igual para todas las operaciones, por lo que deberá consultarse en las condiciones específicas de cada remate.

La entidad también indicó que los detalles de los lotes están disponibles en la plataforma digital, acompañados por fotografías y descripciones de los bienes.

Los precios informados corresponden a bases de subasta y no a valores finales de adjudicación. Por lo tanto, los montos podrán modificarse durante el proceso de ofertas, según la participación de los interesados.

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