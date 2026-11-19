La investigación judicial surgió tras el decomiso de 237 paquetes de cocaína en una camioneta sobre la autopista Duarte en Pedro Brand. (Foto cortesía Ministerio Público)

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Una investigación por una carga de droga hallada dentro de una camioneta derivó en la detención de un segundo teniente y un sargento del Ejército de República Dominicana, junto con otros tres hombres. Las autoridades realizaron 14 allanamientos simultáneos en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo y La Romana para avanzar sobre una presunta red de tráfico internacional de cocaína.

El Ministerio Público informó que los procedimientos se llevaron a cabo desde las primeras horas del martes, con apoyo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y organismos de inteligencia del Estado. La pesquisa está relacionada con el decomiso de 237 paquetes de cocaína efectuado en julio pasado en el municipio de Pedro Brand.

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Los detenidos identificados como integrantes del Ejército son el segundo teniente Cristian Rafael Lizardo, conocido como “el Teniente”, y el sargento Joaquín Ricardo de León Pérez, apodado “Atin”. De León Pérez trabajaba en el Puerto Multimodal Caucedo, según informó el Ministerio Público.

Las autoridades también arrestaron a otros tres hombres, cuyas identidades no fueron divulgadas. Todos quedaron detenidos para fines de investigación. Hasta ahora, el Ministerio Público no comunicó qué cargos formales presentará contra los sospechosos ni precisó el papel que atribuye a cada uno dentro de la organización investigada.

El sargento Joaquín Ricardo de León Pérez trabajaba en el Puerto Multimodal Caucedo al momento de su arresto. (Ministerio Público República Dominicana)

La droga estaba oculta en la parte trasera de una camioneta

El caso se originó a partir de un procedimiento realizado en el kilómetro 36 de la autopista Duarte, en Pedro Brand, provincia de Santo Domingo. De acuerdo con la información oficial, los paquetes de cocaína estaban escondidos en la zona trasera de una camioneta.

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El Ministerio Público no indicó el peso total de la droga, ni difundió información sobre el origen de la carga o su posible destino. Tampoco precisó quién conducía el vehículo al momento del decomiso ni si había otras personas presentes durante el operativo de julio.

La investigación busca establecer quiénes participaron en el traslado, resguardo y posible distribución de la sustancia. Las autoridades sostienen que el expediente apunta a una estructura vinculada con el tráfico internacional de drogas, aunque no ofrecieron detalles sobre las rutas que habría utilizado ni sobre eventuales contactos fuera del país.

Los procedimientos se realizaron en Santo Domingo y La Romana

Los 14 allanamientos alcanzaron inmuebles en Los Tres Brazos, Ciudad Juan Bosch, Los Frailes, Ciudad Satélite Duarte, Los Alcarrizos, avenida España y La Agustina, dentro del Gran Santo Domingo. Las autoridades también intervinieron propiedades en la provincia de La Romana.

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Durante los procedimientos, las fuerzas de seguridad ocuparon armas de fuego, vehículos, 301,905 pesos dominicanos y $1,000. El Ministerio Público señaló que esos elementos serán incorporados a la investigación para determinar su relación con los detenidos y con la presunta red.

El operativo movilizó a más de 200 agentes de la DNCD. Participaron además 15 fiscales de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, así como representantes de las fiscalías de Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste y La Romana.

La Procuraduría mantiene abierta la persecución de otros presuntos integrantes de la estructura investigada. (Redes Ministerio Público)

La búsqueda de otros sospechosos continúa activa

La Procuraduría indicó que mantiene abierta la persecución de otras personas que estarían relacionadas con el caso. El objetivo es localizar a los sospechosos y ponerlos a disposición de la justicia, según comunicó la institución.

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La causa continúa en fase de investigación. Las autoridades analizan los objetos secuestrados durante los allanamientos y buscan reconstruir las conexiones entre los cinco detenidos, el vehículo donde fue hallada la droga y los demás integrantes de la estructura bajo pesquisa.