Hasta ahora, los pasajeros más jóvenes que Uber transportaba sin un adulto a bordo eran adolescentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Uber lanzó una prueba piloto llamada Uber Kids, que permite a los padres pedir viajes para niños de 10 a 12 años. El servicio funciona desde esta semana en Austin, Nashville y Madison, en Estados Unidos, según informó la empresa y confirmaron Bloomberg y Business Insider.

Hasta ahora, los pasajeros más jóvenes que Uber transportaba sin un adulto a bordo eran adolescentes, según Business Insider. En las opciones habituales, como UberX, los menores de 10 a 12 años no pueden viajar solos, indica la página oficial del servicio.

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La empresa lo describe como un programa limitado. Los niños solo viajan con conductores de buena calificación, con antecedentes verificados y con un curso obligatorio sobre este servicio, según Uber.

Uber lanzó una prueba piloto llamada Uber Kids, que permite a los padres pedir viajes para niños de 10 a 12 años. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un adulto en la recogida y un código para arrancar

Solo el adulto vinculado al perfil del niño puede pedir el viaje y cambiar el destino. El niño no necesita cuenta ni aplicación propia: recibe los datos del viaje por mensaje de texto al número que el padre registra.

Un adulto autorizado debe estar con el niño en el momento de la recogida. Puede ser el padre u otra persona designada en la aplicación. Ese adulto entrega al conductor un código personal, y sin ese código el viaje no comienza.

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Los viajes deben ser directos y de una sola parada. El conductor no puede cancelarlos a mitad de camino ni dejar al niño lejos del destino fijado. Uber exige notas de bajada y recomienda que un adulto espere al niño al llegar.

Con el niño registrado a bordo también pueden viajar otros menores de 10 a 17 años, siempre que sus padres lo autoricen. Los padres pueden sumar a familiares o cuidadores, que reciben un enlace para seguir el recorrido, y hablar con el conductor desde la aplicación sin ver su número de teléfono.

Un chofer de taxi en Nueva York sostiene su licencia de conducir, con el medidor de tarifas visible en el salpicadero y taxis amarillos de fondo en una calle concurrida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las solicitudes se aceptan de 5 a 21 horas, todos los días, sujetas a la disponibilidad de conductores. Los niños que aún necesitan asiento elevador quedan excluidos. Uber indica que deben cumplir la ley de su estado y que el cinturón les ajuste bien, algo que suele ocurrir hacia los 1,45 metros de estatura.

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Grabación obligatoria y video en vivo

Cada viaje debe grabarse en audio y video con la aplicación del conductor. Ni el padre ni el conductor pueden ver esas grabaciones: Uber solo las revisa si surge un problema de seguridad. La empresa aclara que fallas técnicas pueden interrumpir la grabación. Las grabaciones se almacenan cifradas.

Los padres también pueden ver el recorrido en vivo desde la cámara del teléfono del conductor. La herramienta RideCheck detecta paradas o cambios de ruta inesperados, y un agente de seguridad de la empresa ADT se comunica para comprobar que todo esté bien.

Cada viaje debe grabarse en audio y video con la aplicación del conductor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los conductores reciben un incentivo. Según Business Insider, quienes completen su primer viaje de Uber Kids cobran USD 20 adicionales a su pago normal, y USD 7 más por cada viaje posterior del mismo tipo.

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Cuando el niño cumple 13 años, el padre puede seguir pidiendo sus viajes con este servicio o invitarlo a abrir una cuenta de adolescente. Esa modalidad, para jóvenes de 13 a 17 años, permite pedir viajes por cuenta propia bajo supervisión de los padres, y el perfil de niño no se convierte en cuenta de adolescente de forma automática.

Uber integra ChatGPT Work a toda su plantilla

Tras probarlo inicialmente con mil trabajadores, Uber ha expandido el acceso a ChatGPT Work a su plantilla completa de 30.000 empleados. Según OpenAI y la propia compañía, este es el primer despliegue corporativo total de una plataforma de este tipo.

El asistente de IA se integra con el ecosistema de Google (Drive, Gmail, Calendar) y Slack, facilitando tareas interconectadas como la investigación, el análisis de datos, la creación de presentaciones y el resumen de reuniones.

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