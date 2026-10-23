Uber les dio a sus 30.000 empleados acceso a un agente de IA de OpenAI para el trabajo de oficina

Uber habilitó el acceso a ChatGPT Work para la totalidad de sus 30.000 empleados tras una prueba inicial. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

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Uber le dio a la totalidad de sus 30.000 empleados acceso a ChatGPT Work, el agente de inteligencia artificial empresarial de OpenAI, luego de un plan piloto con 1.000 trabajadores. Es el primer despliegue de una plataforma de agentes de IA que abarca a toda la compañía, según anunciaron ambas empresas.

ChatGPT Work se conecta con herramientas que Uber usa a diario, como Google Drive, Gmail, Google Calendar y Slack. Según la descripción oficial de OpenAI, el agente puede investigar información, preparar resúmenes de reuniones, armar presentaciones, analizar datos y completar tareas que cruzan varias aplicaciones.

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OpenAI presentó ChatGPT Work en julio como un agente capaz de tomar acciones dentro de las aplicaciones y archivos de un usuario y sostener una tarea durante horas. Sumar a una empresa del tamaño de Uber como cliente de referencia es una señal de peso frente a otras grandes compañías que evalúan adoptar agentes similares.

La herramienta ChatGPT Work se integra con aplicaciones corporativas como Google Drive, Gmail, Slack y Google Calendar. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

El sistema funciona por defecto con GPT-6.1 Sol, un modelo que OpenAI describe como un equilibrio entre rendimiento y costo, y suma funciones de voz e imagen. Los equipos de ingeniería de Uber, en cambio, seguirán usando Codex, la herramienta de programación de OpenAI, para escribir código.

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“Uber siempre fue una compañía de constructores, y todos los días millones de personas en el mundo dependen de lo que creamos”, dijo Praveen Neppalli Naga, director de tecnología de Uber, en el comunicado conjunto. “Llevar ChatGPT Work a toda la empresa es un paso hacia darles a todos las herramientas para innovar”.

Greg Brockman, presidente y cofundador de OpenAI, calificó el despliegue como “un gran paso para ampliar el acceso a capacidades e instrumentos de inteligencia artificial de avanzada” para las decenas de miles de empleados de Uber.

El sistema funciona con el modelo GPT-6.1 Sol, mientras el equipo de ingeniería conserva la plataforma Codex para programar. (REUTERS/Dado Ruvic)

Cómo fue el piloto antes del lanzamiento masivo

Durante la prueba con 1.000 empleados, el 80% de los usuarios no eran ingenieros, según Sumanth Sukumar, vicepresidente de ingeniería de Uber. Las áreas de finanzas, operaciones y producto usaron la herramienta para analizar datos operativos, traducir materiales de capacitación a distintos mercados y crear paneles de trabajo personalizados.

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Uber también probó un esquema al que llama “AI pods”: grupos de 30 ingenieros de inteligencia artificial que trabajaron dos semanas con distintos equipos para automatizar partes de sus tareas. Ninguna de las dos empresas reveló cuánto costará la implementación completa del sistema.

“Nuestro enfoque es poner herramientas de IA poderosas a disposición de todos en Uber, dándoles a los equipos margen para experimentar”, dijo Sukumar. Agregó que la empresa evaluará qué flujos de trabajo surgen antes de decidir cómo seguir ampliando el uso interno de inteligencia artificial.

Uber agotó en los primeros cuatro meses del año el presupuesto total asignado a inteligencia artificial para 2026. (REUTERS/Clodagh Kilcoyne)

El presupuesto que Uber había destinado a inteligencia artificial para todo 2026 se agotó en los primeros cuatro meses del año, un indicio de la velocidad con la que la empresa amplió el uso de estas herramientas puertas adentro.

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El contexto: una reestructuración de 3.300 puestos

El anuncio llega semanas después de que Uber despidiera a unos 3.300 empleados, el 10% de su plantilla global, en la mayor reducción de personal de la compañía desde la pandemia. El director ejecutivo, Dara Khosrowshahi, explicó en un memo interno que el objetivo era reducir capas de management y simplificar equipos.

Khosrowshahi no atribuyó esos despidos a la inteligencia artificial, y la empresa aclaró que la decisión apuntaba a redirigir recursos hacia sus negocios de viajes, delivery y vehículos autónomos. Uber tampoco dijo que ChatGPT Work haya reemplazado puestos de trabajo específicos.

La dirección ejecutiva desvinculó a 3.300 empleados para reducir mandos intermedios y negó que la medida responda a la inteligencia artificial.

La relación entre ambas compañías se remonta a mayo de este año, cuando presentaron en conjunto herramientas de IA orientadas a conductores y pasajeros, como un asistente que ayuda a los choferes a optimizar sus ganancias. Uber y OpenAI adelantaron que compartirán más datos sobre la adopción y los resultados del nuevo despliegue a medida que avance.

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