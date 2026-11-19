El conductor reaccionó con humor al anuario difundido en redes y desmintió haber integrado el primer equipo, aunque sí recordó sus años en la institución de Quilmes, donde cursó toda la secundaria (Gustavo Gavotti)

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La cuenta de Instagram Lomaspopu.com compartió en sus stories una foto del anuario del prestigioso colegio San Jorge de Quilmes que encendió las redes: en la imagen aparece un jovencísimo Grego Rossello con el pelo largo y una sonrisa que lo delata. El pie de foto del anuario no deja dudas: “ROSSELLÓ, Gregorio. Sporting Achievements: 1st XV Rugby 08/09, Athletics”. El posteo, acompañado del hashtag #CuidenAGrego y el texto “¡El pelo que tenía!”, generó una catarata de comentarios y, en cuestión de horas, el propio conductor habló con Teleshow para contar su versión de aquella etapa.

Con el tono cómplice de quien disfruta siendo el centro de la broma, el conductor aclaró enseguida un detalle que el anuario colegial parecía contradecir: “Sabés que no jugué en la First, era bastante malo”. La mención a sus logros deportivos —primer equipo de rugby y atletismo— quedaba así relativizada de entrada por el propio protagonista.

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La difusión de una foto del anuario del colegio San Jorge de Quilmes generó repercusión sobre la juventud de Grego Rossello

Lo que sí confirmó, y con detalle, fue su vínculo con esa institución. “Fui al San Jorge de sexto grado hasta que me recibí. Hice toda la secundaria y un año del prep”, explicó. El recorrido, sin embargo, no fue lineal: Rossello vivió en Estados Unidos entre los ocho y los trece años —una etapa que él mismo describió como hermosa, transcurrida en Key Biscayne, donde a los nueve años ya andaba en bici al colegio con una cámara en mano— y al regresar a Argentina, su padre buscó la manera de preservar el inglés que había adquirido. “Mi viejo, para que yo mantenga el inglés, me quería mandar a un colegio ahí. Yo iba al Champagnat de más chico y me cambié. A la vuelta, después de cuatro años en Estados Unidos, fui al San Jorge”, precisó ante este medio.

Ese pasaje al colegio San Jorge no fue una decisión menor. Rossello contó en entrevistas previas que, de sus cinco hermanos, fue el único que asistió a esa institución, considerada uno de los colegios más prestigiosos y caros de Argentina. Su padre, asesor financiero, invirtió en esa educación pese a que no era millonario, según las propias palabras del conductor. “Yo iba al colegio en Quilmes, un colegio bastante cheto”, recordó en una nota con María Laura Santillán para Infobae.

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El presentador cursó la carrera de Historia en la Universidad Torcuato Di Tella y estudió artes dramáticas en el IUNA

Fue justamente durante los años en el San Jorge que comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación. En quinto año se sumó al taller de Cris Morena, un período que él describió como de aprendizaje genuino pero también de frustraciones. Viajaba desde Quilmes hasta Vicente López en colectivo, llegaba pasada la medianoche, y sus padres le pedían que abandonara. No lo hizo. “Volvía en el 60 llorando”, le confesó a Santillán, en referencia a los pocos minutos en pantalla que consiguió durante ese año. “Lo bueno de esa época fue ver que era resiliente, que me la bancaba y que mis viejos me tomaran un poco en serio”, agregó.

Esa vocación temprana es uno de los hilos conductores de su trayectoria. Rossello nació el 13 de agosto de 1991 en Buenos Aires y es hijo de un asesor financiero y una psicóloga, un entorno que, según él mismo relató, no lo frenó a la hora de apostar por las artes. A los nueve años ya grababa sus propios noticieros parodiados en Key Biscayne; a los 13 empezó a hacer castings; y a los 18 acumulaba, según sus propias palabras, cinco años de experiencia laboral fallida. Terminado el secundario, cursó la Licenciatura en Historia en la Universidad Torcuato Di Tella, con un minor en Periodismo, y estudió actuación en el IUNA (hoy Universidad Nacional de las Artes). “Hice una mezcolanza de carreras sin mucha salida laboral, por lo menos la clásica y la obvia”, reconoció ante Santillán.

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La foto del anuario, con el flequillo largo y el saco oscuro, es apenas una postal de ese Grego previo al éxito: el que hacía shows a la gorra, el que grababa noticieros parodiados a los nueve años frente al mar, el que volvía tarde en colectivo desde los ensayos. Hoy, con años de trayectoria en ESPN, su ciclo de entrevistas Ferné con Grego y una base de seguidores que cruza plataformas, el rastro del rugby y el atletismo quedó sepultado bajo una carrera que él mismo construyó desde cero.