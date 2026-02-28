Los taxis voladores despegan: Uber permitirá reservar viajes aéreos desde su aplicación

Uber implementará el servicio de taxi aéreo en Estados Unidos. (Uber)

La empresa de movilidad Uber anunció que integrará en su aplicación la posibilidad de reservar taxis aéreos eléctricos, una propuesta que busca ampliar su modelo de transporte más allá de los vehículos terrestres y abrir paso a una nueva etapa de movilidad urbana.

El servicio, denominado Uber Air, se desarrollará en alianza con la compañía aeroespacial estadounidense Joby Aviation, responsable del diseño y operación de las aeronaves. Según el comunicado oficial, los usuarios podrán solicitar un vuelo desde la misma interfaz con la que actualmente piden un viaje en auto.

Al ingresar el destino en la barra “¿A dónde?”, la aplicación mostrará la opción de traslado aéreo si el trayecto cumple con determinadas condiciones operativas. Con un solo toque, el sistema conectará al pasajero con el servicio y gestionará la reserva.

La iniciativa representa un cambio significativo en la estrategia de la compañía, que busca posicionarse como una plataforma integral de transporte —terrestre y aéreo— apoyada en nuevas tecnologías de electrificación, navegación y planificación urbana.

La propuesta apunta a reducir tiempos de traslado en ciudades congestionadas y ofrecer alternativas rápidas en rutas específicas de alta demanda.

Cómo funcionará el servicio

El taxi aéreo eléctrico desarrollado por Joby Aviation está diseñado para transportar hasta cuatro pasajeros, además del piloto. La aeronave contará con asientos amplios, ventanales panorámicos y un sistema de despegue vertical que elimina la necesidad de pistas tradicionales, lo que permitirá operar desde espacios adaptados dentro de las ciudades.

El vehículo utiliza seis hélices basculantes que le permiten despegar como un helicóptero y luego inclinarse para volar como un avión convencional. Esta tecnología, conocida como eVTOL (vehículos eléctricos de despegue y aterrizaje vertical), combina eficiencia energética con maniobrabilidad en entornos urbanos.

De acuerdo con los datos difundidos por la empresa, la aeronave podrá alcanzar velocidades de hasta 320 kilómetros por hora y tendrá una autonomía aproximada de 160 kilómetros por carga. Estas características permitirían cubrir trayectos metropolitanos y conexiones rápidas entre zonas estratégicas, como aeropuertos y centros financieros.

Un servicio con piloto y enfoque urbano

A diferencia de otros desarrollos experimentales en movilidad aérea, los vuelos estarán operados por pilotos comerciales certificados, lo que refuerza el enfoque inicial en seguridad y regulación antes de avanzar hacia posibles soluciones autónomas.

El diseño también busca minimizar el impacto acústico. La compañía afirma que el perfil sonoro de la aeronave será lo suficientemente bajo como para integrarse con el ruido habitual de la ciudad, un aspecto clave para la aceptación pública y la viabilidad operativa en áreas densamente pobladas.

Además, el sistema estará pensado para integrarse con la infraestructura urbana existente, conectando los puntos de despegue —conocidos como vertipuertos— con la red de transporte tradicional. La experiencia del usuario combinará trayectos terrestres y aéreos dentro de la misma aplicación, en un modelo de movilidad intermodal.

La apuesta por un nuevo mercado

El anuncio refleja el interés creciente del sector tecnológico y del transporte por desarrollar soluciones de movilidad aérea avanzada como respuesta al aumento de la congestión urbana. En este contexto, la estrategia de Uber busca aprovechar su base global de usuarios y su experiencia en gestión de viajes bajo demanda para introducir gradualmente este nuevo servicio.

La compañía considera que la integración directa en su app será clave para la adopción, ya que elimina la necesidad de plataformas adicionales y mantiene una experiencia familiar para los usuarios. El objetivo es que solicitar un vuelo sea tan sencillo como pedir un auto.

Un paso hacia la movilidad del futuro

Aunque el despliegue se realizará de manera progresiva y dependerá de autorizaciones regulatorias y pruebas operativas, el anuncio marca un avance concreto en la transición de los taxis voladores desde el terreno conceptual hacia aplicaciones comerciales reales.

Con esta iniciativa, Uber busca redefinir el concepto de transporte bajo demanda y explorar un escenario en el que los desplazamientos urbanos ya no se limiten a las calles, sino que también se desarrollen por vía aérea, combinando tecnología eléctrica, digitalización y nuevas formas de conectividad en las ciudades.