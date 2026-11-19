El actor Agustín "Cachete" Sierra realiza una serie de preguntas rápidas al piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto en el marco del Gran Premio de Las Vegas.

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Franco Colapinto protagonizó un ping pong de preguntas rápidas con el actor Agustín “Cachete” Sierra en la previa del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1, en el que combinó referencias futboleras, musicales y de su propia categoría. El piloto argentino de Alpine respondió sin dudar ante cada consigna, con un repaso que mezcló identidad, pasión por el fútbol y la competencia en la que participa.

Ante la primera pregunta, sobre si prefería un domingo en La Bombonera o en Mónaco, Colapinto no vaciló y eligió entre risas el estadio de Boca Juniors. La definición se repitió más adelante, cuando debió optar entre Juan Román Riquelme o Ayrton Senna: “Senna”, respondió de manera escueta. Consultado sobre si prefería escuchar cumbia o rock antes de salir a la pista, eligió el “rock nacional”.

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La comida también formó parte del cuestionario. Consultado sobre si prefería una milanesa con papas fritas o la oferta gastronómica del paddock, el piloto de 23 años fue contundente: “Eso es muy fácil, milanesa con papas”.

Colapinto y el mate en mano

Uno de los cruces más directos del ping pong llegó cuando Sierra le preguntó si prefería ganar la Copa Libertadores o tener como compañero de equipo a Max Verstappen. Colapinto eligió “ganar la Libertadores” sin dudar, en una respuesta que reflejó su identificación con el fútbol argentino por encima de las jerarquías dentro de la Fórmula 1.

En la misma línea de comparaciones cruzadas, el piloto fue consultado sobre si prefería ver a Emiliano Martínez atajar penales o a Sergio “Checo” Pérez defender posiciones en pista. Entre risas, respondió: “El Dibu, el Dibu atajando penales”.

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El ping pong incluyó también referencias a la rutina de un piloto de Fórmula 1. Ante la opción entre una noche de truco o una sesión en el simulador de Fórmula 1, Colapinto eligió la segunda alternativa. De manera similar, cuando debió elegir entre quedarse sin yerba un domingo o sin neumáticos en la Q3 de una clasificación, respondió: “Si llegamos a Q3 estamos bien, así que creo que sí, sin gomas en Q3”.

La pregunta sobre un mate con azúcar o una parada en boxes de cinco segundos también tuvo respuesta inmediata. El piloto se inclinó por la segunda opción y agregó, en referencia a los tiempos que manejan los equipos en boxes: “Nueve son mucho, pero cinco segundos...”.

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El cuestionario cerró con la definición más esperada, entre Lionel Messi y Lewis Hamilton. Colapinto no dudó: “Messi, Messi”, respondió, antes de agradecer a Sierra por la dinámica.

El ping pong se dio en el marco de la 21ª fecha de la temporada 2026 de la Fórmula 1, que se disputa en el circuito callejero del Strip de Las Vegas. La actividad comienza este jueves con la primera práctica libre a las 21.30 (hora de Argentina) y continuará el viernes con la segunda práctica libre, a la 01.00, y la tercera, a las 21.30. La clasificación se realizará el sábado a la 01.00 y determinará la grilla de salida para la carrera, programada para el domingo a la misma hora, con una extensión de 50 vueltas y un recorrido cercano a los 310 kilómetros.

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