El municipio difundió el comunicado de duelo en sus redes sociales, con un mensaje dirigido a las familias y compañeros de los operarios fallecidos (Fotos: Instagram/Lanusmunicipio)

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El Municipio de Lanús decretó 72 horas de duelo tras la confirmación oficial de las identidades de los dos operarios de MetroGAS que perdieron la vida como consecuencia de la explosión e incendio ocurridos el pasado viernes en Remedios de Escalada. La medida fue acompañada por un comunicado del intendente Julián Álvarez, quien expresó el pesar de toda la comunidad ante las muertes de Marcelo García y Néstor Julián Da Alessandro, ambos trabajadores que se encontraban en el lugar del siniestro al momento del estallido.

El intendente y la comunidad de Lanús expresaron su pesar a través del comunicado oficial difundido en las redes sociales del municipio. “Acompañamos a sus familias, compañeros de trabajo y seres queridos en estos momentos de tanto dolor”, rezaba el texto institucional. La medida de duelo abarca 72 horas en memoria de las víctimas del siniestro y de todos los afectados por la explosión.

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La explosión en Remedios de Escalada tuvo lugar el viernes 13 de noviembre, cuando una tunelera utilizada por Exgadet S.A. —empresa tercerizada que ejecutaba trabajos de renovación de redes de gas por contrato con MetroGAS— perforó un caño de media presión en la intersección de las calles Coronel Beltrán e Hipólito Yrigoyen. La fuga resultante derivó en un incendio que se extendió hasta viviendas y comercios del área, con la consiguiente evacuación de vecinos del sector. Según datos del municipio, 21 personas fueron trasladadas a centros de salud durante esa jornada.

La investigación judicial quedó en manos de la fiscal Yanina Estévez, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 6 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús. En el marco de la causa, caratulada como “incendio o estrago culposo seguido de muerte”, los investigadores avanzaron esta semana con una serie de diligencias periciales. La fiscalía se dispuso a retirar del obrador de Exgadet la máquina tunelera marca Ditch Witch, modelo JT20, identificada internamente como “TUNE-1621”, junto con su computadora central y los teléfonos celulares de los empleados que trabajaban en el lugar al momento del hecho.

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La fiscal a cargo de la causa ordenó retirar la tunelera, su computadora central y los teléfonos de los empleados que se encontraban en el lugar al momento del hecho (Fotos: Instagram/Lanusmunicipio)

La propia empresa contratista ya había puesto a disposición de la Justicia, mediante un escrito, tanto la maquinaria como contratos y documentación vinculada a la obra. La presentación fue firmada por Matías Simoni, apoderado de la compañía, con el patrocinio de los abogados Rafael Cúneo Libarona y Ricardo Andrés Marguery. Según consta en ese documento, Exgadet “se encontraba ejecutando la obra denominada ‘Remedios de Escalada Radio 1 y Radio 2’ en virtud de un contrato suscripto con MetroGAS, que incluye el servicio de renovación de redes de distribución”.

Uno de los puntos centrales de esa presentación fue la solicitud de que la empresa sea notificada con carácter previo a cualquier pericia técnica que se ordene en la causa. La defensa argumentó que las pruebas son de carácter irreproducible: una vez ejecutadas las pericias, el estado de los elementos involucrados no podrá ser reconstruido. “La máquina es de propiedad de mi mandante y fue utilizada en el lugar con anterioridad al siniestro, por lo que las conclusiones a que se arribe pueden afectar de manera directa sus derechos e intereses”, señalaron los abogados en la presentación, según el documento obtenido por Infobae.

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Por su parte, MetroGAS también realizó una presentación ante la Justicia. La empresa reveló que su propio inspector, Maximiliano Volonte, fue quien informó la rotura del caño de gas el 13 de noviembre a las 09:44 —36 minutos antes de que una vecina llamara para alertar por la fuga—, y que las obras contaban con autorización de los organismos reguladores correspondientes. Entre los operarios identificados por la compañía en sus registros figuran Volonte, García —en su rol de reclamista—, el asistente Marcelo Alcobre y Da Alessandro como asistente de mantenimiento. Las decisiones operativas estuvieron a cargo de cuatro operadores del Centro de Control y Atención de Urgencias (CCAU): Melina Audicio, Iván Ezequiel Mamani, Eduardo Madera y Jorge Benítez.

Según explicó Cúneo Libarona en diálogo con Infobae, la empresa “lamenta mucho lo sucedido” y valoró el trabajo de la fiscalía. “Aún resta el peritaje de bomberos sobre el modus operandi de la pinchadura y sobre si existió un incumplimiento negligente de ese protocolo”, añadió el letrado. La documentación entregada por MetroGAS fue resguardada en un pendrive de 32 GB con 21 archivos encriptados individualmente, cuyas claves se aportaron en un sobre cerrado con instrucciones de que sea guardado en la caja fuerte de la Fiscalía.

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