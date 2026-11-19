El Tribunal de Disciplina de la AFA dio por terminado el partido suspendido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú con el marcador que estaba vigente al momento de la interrupción: 3-1 para el equipo chubutense. La decisión selló el pase del Aurinegro a los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional, instancia en la que se medirá ante Gimnasia de Jujuy.
La resolución alcanzó al encuentro de octavos de final que se interrumpió el sábado 14 de noviembre en el estadio Abel Sastre de Puerto Madryn, tras la agresión que sufrió el arquero visitante Nahuel Galardi. El fallo determinó que no se jugarán los 12 minutos restantes y mantuvo el resultado deportivo, aunque el expediente continuará abierto por los incidentes.
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El organismo disciplinario actuó bajo el expediente 100280 y aplicó el artículo 12.3 del Código Disciplinario para cerrar el partido sin reanudación. De ese modo, quedó ratificada la victoria construida por Deportivo Madryn con los goles de Fernando Bersano, Nazareno Solís y Luis Silba, de penal, mientras que Brian Orosco había descontado también desde los 12 pasos.
La cuestión deportiva quedó resuelta, pero las eventuales sanciones todavía no fueron definidas. En el segundo punto de la medida, el Tribunal indicó que “continúan las actuaciones, según su estado”, una fórmula que mantiene vigente la investigación sobre el uso de pirotecnia, las obstrucciones registradas y el abandono de la delegación mendocina.
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El episodio ocurrió cuando el conjunto local ganaba 3 a 1 y el segundo tiempo entraba en su tramo final. Un artefacto pirotécnico lanzado desde la tribuna local explotó cerca de Galardi, quien cayó al césped y recibió atención médica, mientras que la suspensión se extendió durante cerca de 52 minutos antes de que el árbitro Bryan Ferreyra resolviera finalizar el encuentro.
Después del partido, Deportivo Maipú difundió un comunicado acompañado por una constancia médica de la Clínica Santa María de Puerto Madryn. El club afirmó que el arquero padeció una conmoción acústica con tinnitus, cefalea y fotofobia, por lo que le indicaron 48 horas de reposo y estudios adicionales para descartar secuelas.
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“El Club Deportivo Maipú rechaza categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido y reafirma su compromiso con el bienestar de su futbolista y con el esclarecimiento de los hechos”, expresó la institución en sus redes sociales.
La respuesta de Deportivo Madryn llegó poco después con la publicación de otro certificado sobre la misma atención, que presentó como el documento original del Sanatorio Privado Santa María. La entidad patagónica señaló que allí figuraban el sello, el nombre y la matrícula del profesional, datos que, según indicó, estaban tachados en el documento divulgado previamente por Maipú.
“Desde el Club Social y Deportivo Madryn, ponemos a disposición el certificado médico original emitido por el Sanatorio Privado Santa María donde, a diferencia del certificado difundido por el club visitante, aquí puede verse el sello original del médico con el número de matrícula del profesional”, manifestó la institución en un comunicado. El club sostuvo que divulgó esa documentación “a fin de aportar claridad y transparencia sobre los hechos”, mientras el Tribunal deberá definir las responsabilidades disciplinarias derivadas del incidente.
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<b>LOS CRUCES DE CUARTOS DE FINAL DEL REDUCIDO DE LA PRIMERA NACIONAL</b>
Ida
- Gimnasia y Tiro vs. Tristán Suárez
- Bolívar vs. Atlanta
- Colón vs. Morón
- Gimnasia y Esgrima de Jujuy vs. Madryn
Vuelta
- Tristán Suárez vs. Gimnasia y Tiro
- Atlanta vs. Bolivar
- Morón vs. Colón
- Madryn vs. Gimnasia y Esgrima de Jujuy
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