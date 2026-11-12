Cómo aumentar la velocidad de carga de un celular sin dañar su batería

La potencia del cargador debe ser compatible con las especificaciones del dispositivo para aprovechar la carga rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La falta de tiempo suele convertir la carga del celular en una tarea urgente. Ante esto, hay una serie de medidas que pueden reducir el tiempo de carga sin someter la batería a exigencias innecesarias, desde elegir accesorios compatibles hasta limitar el consumo de energía durante ese período.

La clave está en asegurar una conexión estable y evitar condiciones que eleven la temperatura del teléfono. La guía de YUP Charge reúne diferentes prácticas que ayudan a aprovechar mejor cada carga y a preservar el funcionamiento de la batería con el paso del tiempo.

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Por qué se debe elegir un cargador original

El cargador y el cable determinan la potencia que recibe el celular. Usar accesorios certificados por el fabricante o por marcas reconocidas permite que el dispositivo regule la energía según sus especificaciones.

Muchos cargadores rápidos ofrecen entre 18W y 65W, aunque la velocidad final depende de lo que admita cada modelo de teléfono. La potencia más alta no siempre significa una carga más rápida si el dispositivo no es compatible con ese estándar.

Usar un cargador compatible permite reducir los tiempos de carga y evitar problemas de temperatura en el celular. (Foto: Europa Press)

Un adaptador de baja calidad, deteriorado o incompatible puede prolongar la carga, provocar interrupciones y elevar la temperatura. Conviene revisar el estado del cable: si presenta dobleces pronunciadas, conectores flojos o daños visibles, puede afectar la transmisión de energía.

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Para qué sirve poner el celular en modo avión mientras carga

Activar el modo avión antes de conectar el celular reduce el gasto de energía asociado a las redes de telefonía, el WiFi, el Bluetooth y otras comunicaciones inalámbricas. De ese modo, una mayor proporción de la electricidad que recibe el teléfono queda disponible para recargar la batería.

El efecto varía según el modelo, la cobertura de red y las aplicaciones activas. YUP Charge señala que esta medida puede acortar el proceso hasta un 25% en determinadas condiciones.

El modo avión limita las conexiones inalámbricas y puede ayudar a que la batería recupere energía en menos tiempo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hace falta mantener el teléfono aislado durante toda la carga si se espera una llamada importante, pero puede ser útil durante los primeros minutos, cuando se necesita recuperar autonomía con rapidez.

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Qué impacto tiene cerrar las aplicaciones que quedaron abiertas en el celular

Las aplicaciones que permanecen en segundo plano pueden consumir datos, usar el procesador, actualizar contenidos o mantener activas las notificaciones.

Antes de poner a cargar el celular, cerrar las herramientas que no se utilizarán permite disminuir esa demanda y evitar que parte de la energía entrante compense el consumo del propio dispositivo.

Cerrar aplicaciones en segundo plano reduce el consumo de recursos mientras el teléfono permanece conectado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los teléfonos con Android, el administrador de tareas permite revisar y cerrar aplicaciones recientes. En los dispositivos con iOS, la vista de aplicaciones abiertas ofrece una función similar.

Además, se puede activar el modo de ahorro de batería si está disponible, en especial cuando el nivel de carga es bajo y no se prevé usar el celular de inmediato.

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Cuáles actividades evitar mientras el celular está cargando

Usar el teléfono durante la carga no impide que la batería reciba energía, pero puede hacer que el proceso sea más lento. Juegos, videos de alta definición, videollamadas, transmisiones en directo y editores de fotos o videos exigen recursos del procesador, la pantalla y la conexión a internet.

Dejar el teléfono en reposo ayuda a que la energía se destine a la batería y reduce la posibilidad de sobrecalentamiento. Si se necesita responder un mensaje o atender una llamada breve, el impacto suele ser limitado.

El polvo y las pelusas acumuladas en el puerto pueden impedir una conexión estable con el cable de carga. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El problema aparece cuando el celular se mantiene con tareas exigentes durante períodos prolongados, sobre todo si se encuentra bajo una funda gruesa o en un ambiente caluroso.

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Cómo influye la limpieza del puerto de carga en el estado del celular

El puerto de carga puede acumular polvo, pelusas y otros residuos, en especial cuando el celular se guarda en bolsillos o bolsos. Esa suciedad puede impedir que el cable encaje por completo, generar conexiones inestables y reducir la eficiencia de la carga.

Para limpiarlo, primero se debe apagar el teléfono. Luego se puede retirar el material acumulado con un palillo de madera o plástico, sin ejercer fuerza sobre los conectores internos.

Asimismo, se debe evitar agujas, clips u otros objetos metálicos, porque pueden dañar el puerto. Una conexión firme entre el cable y el dispositivo permite que el sistema de carga funcione de acuerdo con sus condiciones previstas.

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