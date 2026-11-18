La lavadora necesita una limpieza interior cada 30 ciclos - (Europa Press)

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Limpiar la lavadora por dentro cada uno o dos meses, o después de unos 30 lavados, ayuda a eliminar residuos de detergente, humedad y pelusas que pueden afectar el lavado de la ropa.

Fabricantes como LG, Samsung y Whirlpool plantean esta frecuencia como una guía para conservar el equipo y prevenir problemas de olor, drenaje o acumulación de suciedad.

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El mantenimiento no se limita a una limpieza programada. Después de cada uso, dejar la puerta abierta y retirar restos visibles de jabón o suavizante reduce la humedad dentro del tambor y evita que los residuos se adhieran a la goma, al dispensador o a los conductos. Estas acciones toman pocos minutos y ayudan a revisar el estado del aparato.

Los residuos se acumulan en partes que el ciclo de lavado no limpia

La lavadora usa agua y detergente para tratar las prendas, pero ese proceso no elimina todos los restos que quedan en el interior. Fibras textiles, suciedad, producto sobrante y humedad pueden concentrarse en áreas que no están a la vista.

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El cajón del detergente concentra residuos que afectan el lavado (LG)

Con el tiempo, esa mezcla puede provocar malos olores, manchas en la ropa, dificultades para evacuar el agua y obstrucciones. El problema suele aparecer en la junta de goma, el cajón del detergente y el filtro de drenaje, tres zonas que requieren revisiones regulares.

Si el equipo tarda más de lo habitual en desaguar, deja residuos sobre la ropa o mantiene un olor persistente, conviene comprobar estas partes. Una inspección antes de que el problema avance puede evitar que la suciedad afecte otros componentes internos.

La frecuencia también depende del uso. Una lavadora que funciona todos los días, recibe cargas grandes o lava prendas muy sucias requiere una limpieza más regular que otra utilizada de forma ocasional.

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La limpieza mensual cobra importancia cuando se lava a diario

Los fabricantes citados recomiendan una limpieza completa cada uno o dos meses o tras cerca de 30 ciclos. Si la lavadora se usa a diario, es conveniente revisar tambor, dispensador y filtros al menos una vez al mes.

Dejar abierta la puerta reduce la humedad del tambor - (Samsung)

Algunos modelos incorporan programas específicos para limpiar el tambor. Otros requieren seleccionar un ciclo vacío con agua caliente. El manual del aparato indica cuál es el procedimiento adecuado y qué productos se pueden emplear sin afectar los materiales.

Antes de utilizar vinagre, bicarbonato o blanqueador, es necesario revisar las instrucciones del fabricante. Estos productos pueden servir para determinadas limpiezas, pero no deben aplicarse de la misma manera en todos los modelos ni sobre todas las superficies.

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El exceso de detergente también incrementa la acumulación. Respetar la cantidad indicada para cada carga evita que una parte del producto termine adherida al tambor, a los conductos o al dispensador.

Cinco partes de la lavadora necesitan revisiones periódicas

La limpieza interior se concentra en zonas concretas. Estas son las principales:

El exceso de detergente acelera la acumulación dentro del equipo - (Samsung)

Cajón del detergente: debe extraerse y lavarse con agua caliente y jabón para vajilla. Un cepillo pequeño facilita retirar residuos adheridos. También es necesario limpiar el compartimento donde encaja.

Filtro de drenaje: suele estar en la parte frontal inferior. Se debe abrir con precaución y limpiar bajo el grifo. Conviene colocar una toalla o un recipiente, ya que puede salir agua retenida.

Tambor: se puede repasar con un paño de microfibra. Algunos ciclos vacíos con agua caliente ayudan a reducir residuos y olores.

Junta de goma: requiere agua tibia y jabón, sobre todo en los pliegues. Allí se acumulan humedad, cabellos, pelusas y restos de producto.

Mangueras y conexiones: deben revisarse para detectar fugas, desgaste o señales de deterioro.

El vinagre blanco puede utilizarse para limpiar el tambor, aunque conviene evitar su aplicación reiterada sobre la goma. El contacto frecuente con este producto puede acelerar el desgaste de la junta.

Qué hacer después de cada lavado para evitar humedad y moho

Los cuidados posteriores a cada ciclo complementan la limpieza mensual. Al terminar el lavado, es aconsejable dejar abierta la puerta para que el tambor se seque y circule el aire.

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También conviene retirar de inmediato los restos de detergente o suavizante que queden visibles en el cajón. Si se endurecen, resultará más difícil quitarlos y pueden impedir el paso adecuado de los productos durante el siguiente ciclo.

Una rutina de mantenimiento no elimina todas las averías, pero permite detectar señales antes de que afecten el desagüe, la higiene o el rendimiento. Revisar el manual, ventilar el interior y limpiar las áreas donde se acumulan residuos ayuda a conservar la lavadora en condiciones adecuadas para el uso diario.